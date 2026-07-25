L'oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto apre le porte a un periodo ricco di cambiamenti, riflessioni e nuove opportunità. Il Sole nel segno del Leone invita a credere maggiormente nelle proprie capacità, mentre Venere in Vergine favorisce i rapporti costruiti sulla fiducia e sui piccoli gesti quotidiani.

Mercurio in Cancro rende il dialogo più sincero e profondo, aiutando a chiarire questioni rimaste in sospeso, mentre Marte in Gemelli porta dinamismo e voglia di mettersi in gioco sul lavoro. La Luna Piena in Acquario, nella parte centrale della settimana, spingerà molti segni a chiudere un capitolo ormai superato e a guardare con maggiore fiducia al futuro.

Il Leone vivrà giorni particolarmente favorevoli in amore e nelle relazioni, la Vergine potrà contare su un cielo concreto per i propri progetti professionali, mentre il Sagittario ritroverà entusiasmo nelle nuove iniziative. Settimana più impegnativa, invece, per i nativi Pesci, chiamati a gestire con maggiore pazienza alcune questioni sentimentali.

Previsioni oroscopo dal 27 luglio al 2 agosto 2026 segno per segno

Ariete: settimana interessante per mettere ordine tra sentimenti e obiettivi personali. In amore sarà importante ascoltare di più la persona che amate, evitando inutili impulsività. Se siete single, una conoscenza potrebbe sorprendervi. Sul lavoro Marte favorisce le iniziative più coraggiose, ma con Saturno retrogrado servirà maggiore pazienza prima di ottenere conferme.

Voto - 7️⃣

Toro: Venere continua a sorridervi dal segno amico della Vergine e rende il rapporto con il partner più stabile e coinvolgente. Se siete soli, potreste fare un incontro destinato a lasciare il segno, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito professionale sarà il momento giusto per consolidare quanto avete costruito nelle ultime settimane. Voto - 8️⃣

Gemelli: Marte nel vostro segno continuerà a regalarvi energia e spirito d'iniziativa. In amore ci sarà bisogno di maggiore dialogo, soprattutto nelle coppie che ultimamente hanno vissuto qualche incomprensione causata da Venere in quadratura. Sul lavoro idee e creatività non mancheranno, ma dovrete organizzarvi meglio per ottenere il massimo.

Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio nel vostro segno vi permetterà di affrontare con lucidità molte situazioni rimaste in sospeso. In amore crescerà il desiderio di vivere un rapporto sincero e sereno grazie a Venere, ma attenzione alla Luna nella prima parte della settimana. I single potrebbero ritrovare una persona del passato. In ambito lavorativo arriveranno risposte incoraggianti dopo tanta attesa. Voto - 8️⃣

Leone: il Sole nel vostro segno vi renderà protagonisti di una settimana positiva. In amore fascino e sicurezza attireranno l'attenzione della persona che vi interessa, mentre le coppie vivranno momenti di forte complicità. Sul lavoro aumenterà la fiducia nelle vostre capacità e qualcuno potrebbe apprezzare finalmente il vostro impegno.

Voto - 9️⃣

Vergine: cielo favorevole grazie a Venere nel vostro segno. I sentimenti ritroveranno equilibrio e voglia di costruire qualcosa di importante. Se siete single, sarà il momento ideale per lasciarvi conoscere senza fretta. Nel lavoro Mercurio sosterrà i vostri progetti, permettendovi di ottenere risultati superiori alle aspettative. Voto - 9️⃣

Bilancia: settimana abbastanza equilibrata. La Luna Piena in Acquario favorirà i rapporti sociali e vi aiuterà a chiarire eventuali malintesi tra le giornate di mercoledì e giovedì. In ambito professionale sarà importante non perdere la concentrazione davanti ai piccoli imprevisti, anche se Mercurio sarà contro di voi. Con pazienza riuscirete a recuperare terreno.

Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo interessante per fare chiarezza nei sentimenti. Venere in sestile favorirà il dialogo con il partner e permetterà ai single di vivere incontri più autentici. Sul lavoro avrete l'occasione di definire strategie utili per i prossimi mesi. Evitate soltanto decisioni troppo affrettate. Voto - 8️⃣

Sagittario: le stelle vi invitano a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore ci saranno emozioni sincere, nonostante Venere in cattivo aspetto. Servirà solo un pò di fiducia e disponibilità in più verso il partner. In ambito lavorativo Marte in buon aspetto vi renderà intraprendenti e pronti ad accettare nuove sfide. Voto - 8️⃣

Capricorno: settimana che richiederà attenzione soprattutto nella gestione degli impegni.

In amore sarà importante non chiudervi troppo in voi stessi, ma condividere dubbi e progetti con chi vi ama. Sul lavoro la costanza continuerà a essere la vostra migliore alleata e vi consentirà di ottenere risultati concreti. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna Piena nel vostro segno rappresenterà un momento di svolta. In amore capirete meglio quali rapporti meritano di essere coltivati. Se siete single, non mancheranno occasioni interessanti. Nel lavoro sarà il momento di credere maggiormente nelle vostre idee e metterle finalmente in pratica. Voto - 8️⃣

Pesci: settimana un po' sottotono dal punto di vista sentimentale. Venere in opposizione potrebbe mettere alla prova il dialogo con la persona amata, ma con pazienza sarà possibile recuperare serenità. In ambito professionale continuerete a dimostrare affidabilità e precisione, anche se sarà meglio non assumervi più responsabilità del necessario. Voto - 6️⃣