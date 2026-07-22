L'oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 è pronto a svelare come andranno i sette giorni inerenti il periodo. In videnza una settimana davvero eccezionale per i Pesci, sostenuti da una splendida Luna in transito nel segno che regala intuito eccezionale, emozioni profonde ed attimi di grande armonia con le persone amate. Le cose procedono con ritmi più moderati, ma comunque positivi, per la Bilancia, chiamata a superare qualche piccola incertezza iniziale prima di risplendere nei giorni centrali della settimana grazie ad un forte romanticismo.

Qualche ombra in più, invece, oscura il percorso del Cancro, costretto a fare i conti con un affaticamento generale, ritardi e tensioni, specialmente durante un fine settimana da prendere con estrema cautela.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 9. Le risorse finanziarie, insieme ai progetti personali, ricevono un impulso importante per tutta la settimana. La spinta migliore si avverte nella giornata di domenica 2 agosto, grazie alla bella presenza della Luna nel segno. Questa ritrovata stabilità economica, inoltre, dona un senso di serenità interiore molto profondo. Il buonumore beneficia direttamente la salute, regalando un'energia fisica ammirevole. Martedì e giovedì, infatti, la forma si conferma eccellente sotto ogni punto di vista.

La vitalità ritrovata diventa così il motore ideale per alimentare la vita di coppia, creando le condizioni perfette per condividere dolcezza e complicità con il partner. Le giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato garantiscono un'intesa affettiva costante, permettendo ai sentimenti di rafforzarsi con grande naturalezza giorno dopo giorno.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 2 agosto (Luna in Ariete);

★★★★★ martedì 28 e giovedì 30;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29, venerdì 31 e sabato 1.

♉ Toro: voto 6. I sentimenti, vissuti con sincero coinvolgimento, riservano momenti di grande dolcezza e serenità. Esclusivamente le giornate da cinque stelle di lunedì 27 e domenica 2 agosto permettono di riscoprire l'affetto reciproco, facendo crescere la complicità e regalando attimi di profonda unione con la persona amata.

Questo benessere emotivo porta una carica positiva anche sul piano fisico, consentendo di affrontare gli impegni quotidiani con calma lungo i periodi da quattro stelle di martedì, venerdì e sabato. La seconda parte della settimana, al contrario, impone forte cautela ed attenzione per via di un netto calo generale. Mercoledì 29 luglio si rivela infatti una giornata fortemente negativa e sottotono, segnata da sole due stelle, ed anche il giovedì da tre stelle riserva insidie e tensioni finanziarie altrettanto faticose. Un controllo rigoroso del bilancio domestico aiuterà a contenere i problemi economici ed a superare la fase critica.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 27 e domenica 2;

★★★★ martedì 28, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ giovedì 30 luglio;

★★ mercoledì 29 luglio.

♊ Gemelli: voto 6.

Lo stato di salute, insieme alla resistenza fisica, incontra un avvio di settimana decisamente critico e complicato. La giornata di lunedì 27 luglio mostra subito segnali di sofferenza con tre stelle da considerare del tutto negative e sottotono, mentre martedì 28 si tocca la fase peggiore in assoluto con un quadro da due stelle che impone riposo per evitare crolli. Fortunatamente, la situazione mostra un netto ed evidente recupero a partire dalle giornate da quattro stelle di mercoledì, giovedì e domenica, quando la mente ritrova la giusta lucidità per amministrare le spese domestiche con attenzione. La svolta più bella si concentra poi nelle splendide giornate da cinque stelle di venerdì e sabato, dove un'energia straordinaria riaccende la passione nel settore affettivo, spazzando via ogni residua incomprensione o dubbio del passato.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 31 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29, giovedì 30 e domenica 2;

★★★ lunedì 27 luglio;

★★ martedì 28 luglio.

♋ Cancro: voto 5. L'ambiente domestico e le questioni economiche, fonte di apprensione, richiedono una gestione prudente ed una disciplina attenta. Soltanto la bellissima giornata da cinque stelle di martedì 28 luglio concede una parentesi serena, rivelandosi ottima per sistemare pratiche in sospeso o riorganizzare i conti di casa. Mantenere l'equilibrio sui bilanci si rivela stancante lungo i giorni da quattro stelle di lunedì, mercoledì, giovedì e domenica. Il periodo più storto e faticoso della settimana parte però venerdì 31 luglio, dove tre stelle annunciano una fase decisamente negativa e sottotono, per poi peggiorare ulteriormente sabato 1° agosto con due sole stelle.

La forte stanchezza ed il nervosismo rischiano di rovinare il settore sentimentale, rendendo indispensabile massima prudenza nel dialogo di coppia per evitare accese discussioni.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 28 luglio;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29, giovedì 30 e domenica 2;

★★★ venerdì 31 luglio;

★★ sabato 1° agosto.

♌ Leone: voto 7. La gestione delle risorse finanziarie apre la settimana con ottime prospettive. La giornata Top del lunedì 27 luglio, infatti, si rivela ideale per riorganizzare i bilanci domestici con pieno successo. Questa partenza fortunata permette di amministrare i risparmi con serenità anche nelle giornate da cinque stelle di martedì e mercoledì, quando l'ottimo umore favorisce direttamente lo stato di salute ed il recupero energetico.

Una discreta stabilità accompagna poi i momenti da quattro stelle di giovedì e domenica. Le cose cambiano drasticamente verso la fine del percorso, poiché venerdì 31 luglio porta un momento negativo e sottotono con tre stelle, anticipando la fase peggiore di sabato 1° agosto da due stelle. Servirà tanta pazienza nella sfera sentimentale per evitare che incomprensioni e polemiche rovinino l'intesa con il partner.

La valutazione della settimana:

Top del giorno lunedì 27 luglio;

★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29;

★★★★ giovedì 30 e domenica 2;

★★★ venerdì 31 luglio;

★★ sabato 1° agosto.

♍ Vergine: voto 7. Lo stato di salute e la forma fisica si mantengono su livelli davvero eccellenti. La giornata Top di martedì 28 luglio rappresenta il momento perfetto per curare il corpo, ritrovando un benessere che si riflette sulla vita affettiva nelle splendide giornate da cinque stelle di mercoledì e giovedì.

In questo periodo, il dialogo con la persona amata torna sincero e favorisce una profonda complicità. Sebbene anche i contesti da quattro stelle di lunedì e venerdì scorrano via con un ritmo piacevole, il fine settimana riserva un calo netto. Sabato 1° agosto parte male con tre stelle da considerare del tutto negative e sottotono, lasciando poi spazio alla giornata peggiore di domenica 2 agosto, dove prudenza e risparmio saranno obbligatori per proteggere la tranquillità economica.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno martedì 28 luglio;

★★★★★ mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★★ lunedì 27 e venerdì 31;

★★★ sabato 1° agosto;

★★ domenica 2 agosto.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7.

coppia si tingono di grande romanticismo. La giornata Top di giovedì 30 luglio regala emozioni vive ed un'unione profonda con il partner, mentre la magia continua nelle bellissime giornate da cinque stelle di venerdì e sabato. Questo clima affettivo sereno dona un grande beneficio alla salute ed all'umore generale, facilitando anche la ripresa nei giorni da quattro stelle di mercoledì e domenica. L'inizio della settimana si presenta invece decisamente in salita e cupo. Lunedì 27 luglio è segnato dal voto peggiore da due stelle, seguito a ruota da un martedì 28 altrettanto faticoso con tre stelle che indicano un momento negativo e sottotono. Le cose tornano a girare per il verso giusto soltanto a partire da metà percorso.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 30 luglio;

★★★★★ venerdì 31 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29 e domenica 2;

★★★ martedì 28 luglio;

★★ lunedì 27 luglio.

♏ Scorpione: voto 8. L'ambiente domestico gode di un'atmosfera collaborativa, mentre la salute mostra una forma fisica invidiabile. La giornata Top di sabato 1° agosto rappresenta il vertice assoluto per rigenerare le energie corporee. La grande lucidità mentale aiuta a gestire le decisioni economiche durante i periodi da cinque stelle di mercoledì e domenica, consentendo un'amministrazione dei risparmi sicura per guardare lontano con fiducia. Questa stabilità sul piano materiale dona tranquillità alla sfera sentimentale anche nelle buone giornate da quattro stelle di martedì, giovedì e venerdì.

L'unico momento storto e negativo si concentra nella giornata di lunedì 27 luglio, dove le tre stelle preannunciano un avvio sottotono e teso con il partner, che richiederà molta cautela prima di ritrovare la solita armonia di coppia.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 1° agosto;

★★★★★ mercoledì 29 e domenica 2;

★★★★ martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31;

★★★ lunedì 27 luglio.

♐ Sagittario: voto 6. Le questioni economiche e la gestione del patrimonio personale richiedono un'attenzione costante. Le bellissime giornate da cinque stelle di martedì e domenica offrono comunque occasioni preziose per recuperare stabilità. Mantenere le spalle coperte dal punto di vista finanziario permette di affrontare la quotidianità con la giusta serenità anche durante i periodi da quattro stelle di lunedì, venerdì e sabato.

La parte centrale della settimana, secondo l'oroscopo, si rivela invece un vero e proprio scoglio negativo. Mercoledì 29 luglio inizia un preoccupante calo sottotono caratterizzato da tre stelle faticose, per poi toccare il punto più critico nella giornata da due stelle di giovedì 30 luglio, dove stress e polemiche rischiano di travolgere il rapporto di coppia se non si mantiene la calma.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 28 e domenica 2;

★★★★ lunedì 27, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ mercoledì 29 luglio;

★★ giovedì 30 luglio.

♑ Capricorno: voto 6. Il livello di energia fisica e la resistenza corporea si mantengono su parametri ampiamente soddisfacenti per gran parte del periodo.

Le giornate da cinque stelle di lunedì 27 e domenica 2 agosto permettono di riposare e curare la salute, offrendo una spinta positiva per gestire le spese di casa. Durante i momenti da quattro stelle di martedì, mercoledì e sabato, infatti, i bilanci familiari rimangono solidi. Le note dolenti si concentrano irrimediabilmente nella seconda metà della settimana. Giovedì 30 luglio si preannuncia una giornata fortemente no e sottotono con tre stelle, anticipando il momento peggiore di venerdì 31 luglio, segnato da due sole stelle. Serviranno estrema pazienza e cautela per evitare rotture o litigi pesanti con la persona amata.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 27 e domenica 2;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e sabato 1;

★★★ giovedì 30 luglio;

★★ venerdì 31 luglio.

♒ Acquario: voto 8. La sfera affettiva e la vita di coppia vivono momenti di autentico ed intenso splendore. La giornata Top di mercoledì 29 luglio, favorita dalla Luna nel segno, regala attimi magici, mentre la complicità con il partner si mantiene elevatissima anche nelle giornate da cinque stelle di giovedì e venerdì. L'armonia vissuta tra le mura di casa dona un beneficio immediato allo stato di salute. La mente resta lucida per affrontare le scelte di natura finanziaria lungo i periodi da quattro stelle di lunedì, martedì e sabato, permettendo di proteggere i risparmi domestici. La settimana si chiude purtroppo in modo storto nella giornata di domenica 2 agosto, dove le tre stelle portano un calo fisico negativo ed un clima sottotono che chiederà riposo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 29 luglio (Luna in Acquario);

★★★★★ giovedì 30 e venerdì 31;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e sabato 1;

★★★ domenica 2 agosto.

♓ Pesci: voto 10. L'ambiente familiare si veste di profonda serenità e regala giornate davvero ricche di calore e condivisione. L'intera settimana risplende per via di un'energia travolgente che tocca il punto massimo nella giornata Top di venerdì 31 luglio, quando il transito della Luna nel segno accende le emozioni e rinnova l'intesa. L'atmosfera affettiva si conferma caldissima anche nelle splendide giornate da cinque stelle di lunedì, mercoledì e sabato, dove una grande complicità spazza via ogni residua incomprensione. Questo stato di armonia beneficia direttamente la salute, donando una vitalità costante. La lucidità mentale, infine, facilita la gestione dei risparmi anche durante i momenti da quattro stelle di martedì, giovedì e domenica, mantenendo le uscite di denaro sotto un controllo perfetto.

La graduatoria settimanale con le stelle: