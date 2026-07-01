L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 è pronto a svelare come saranno i sette giorni compresi nel periodo. L'Ariete risplende grazie al transito della Luna nel segno, che regala entusiasmo e sblocca situazioni personali complesse. La Vergine beneficia dell'ingresso di Venere nel segno, un passaggio splendido che accende la passione e migliora sensibilmente l'armonia di coppia. Il Leone affronta un momento delicato a causa di una forte stanchezza che richiede prudenza e una saggia gestione delle energie quotidiane, per evitare contrasti con l'ambiente circostante.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. Il cielo si colora di tinte brillanti in questo periodo estivo. La Luna entra nel segno all'inizio della settimana, precisamente nella giornata del 6 luglio, e porta una ventata di freschezza assoluta nei rapporti personali. Questo transito lunare accende l'entusiasmo e regala una grande capacità di espressione, rendendo fluide le discussioni e sciogliendo ogni piccolo dubbio rimasto in sospeso. Molti progetti lasciati nel cassetto riprendono quota rapidamente, grazie a una straordinaria chiarezza mentale che favorisce le scelte strategiche importanti. Le relazioni affettive beneficiano di una complicità rinnovata, dove le parole giuste arrivano al momento opportuno per risanare vecchi malintesi.

La stanchezza accumulata svanisce per lasciare spazio a un dinamismo travolgente, utile per affrontare le sfide quotidiane con un sorriso smagliante. La fortuna bacia le iniziative spontanee, premiando il coraggio di chi decide di esporsi senza timori o riserve.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 6 luglio (Luna in Ariete);

★★★★★ martedì 7, giovedì 9 e sabato 11;

★★★★ mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12.

♉ Toro: voto 9. La stabilità personale, unita ad una ritrovata serenità, diventa il punto di forza principale durante le prossime giornate, specialmente a metà settimana quando la Luna si accomoda stabilmente nel segno. Questo transito favorisce una profonda riflessione interiore e permette di raccogliere i frutti di un lungo lavoro precedente.

L'armonia regna sovrana nei rapporti familiari, dove si respira un'aria di pacifica collaborazione e comprensione reciproca. Le finanze godono di una protezione speciale, suggerendo investimenti oculati o spese mirate per il benessere della casa. Chi cerca risposte importanti riceve conferme rassicuranti entro la fine della settimana, consolidando una certezza interiore che mancava da parecchio tempo. Le serate offrono momenti di autentico relax, ideali per ricaricare le energie e dedicarsi alle passioni più vere. La serenità conquistata si riflette anche nei piccoli gesti quotidiani, regalando un senso di appagamento diffuso e duraturo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 8 luglio (Luna in Toro);

★★★★★ lunedì 6 e domenica 12;

★★★★ martedì 7, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11.

♊ Gemelli: voto 8.

L'energia fisica e mentale raggiunge picchi notevoli, regalando intuizioni brillanti e una dialettica a cui nessuno può resistere. Il fine settimana si preannuncia spumeggiante grazie alla Luna che fa il suo ingresso trionfale nel segno, portando una ventata di socialità e occasioni di divertimento imperdibili. I contatti con l'esterno si moltiplicano, favorendo lo scambio di idee innovative e la nascita di collaborazioni stimolanti. Le amicizie occupano un posto di rilievo, offrendo supporto e spunti di riflessione molto utili per il futuro. Le relazioni sentimentali vivono una fase di piacevole leggerezza, ottima per superare le piccole noie della routine e riscoprire la bellezza del gioco.

Si avverte un forte desiderio di novità, che spinge a esplorare percorsi alternativi e a frequentare ambienti diversi dal solito. Il bilancio finale della settimana si rivela ampiamente positivo e ricco di soddisfazioni personali.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 11 luglio (Luna in Gemelli);

★★★★★ venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★ lunedì 6 luglio.

♋ Cancro: voto 6. Le giornate si susseguono con un ritmo piuttosto altalenante, richiedendo una discreta dose di pazienza per gestire gli imprevisti dell'ultimo minuto. Alcune tensioni nell'ambiente circostante suggeriscono di mantenere la calma e di non reagire d'impulso alle provocazioni esterne.

Fortunatamente, i momenti di recupero non mancano, soprattutto nelle giornate centrali dove l'affetto delle persone care offre un rifugio sicuro e rigenerante. È importante ritagliare dello spazio per il riposo, evitando di sovraccaricare le giornate con impegni non strettamente necessari. L'intuito consiglia di attendere tempi migliori prima di compiere passi azzardati in qualunque ambito. La sfera sentimentale richiede attenzione e ascolto protettivo, per evitare che piccoli malintesi si trasformino in discussioni sterili. Verso la fine della settimana il clima si fa decisamente più sereno, permettendo di ritrovare la tranquillità perduta e un discreto ottimismo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 7 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ giovedì 9 luglio;

★★ venerdì 10 luglio.

♌ Leone: voto 5.

Il cammino settimanale presenta diverse insidie che richiedono una vigilanza costante e una gestione prudente delle proprie risorse energetiche. La stanchezza si fa sentire in modo marcato, soprattutto nelle giornate centrali del periodo, rendendo faticoso anche lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Le relazioni interpersonali subiscono un leggero rallentamento, a causa di una certa incomunicabilità che blocca il dialogo costruttivo. Conviene non forzare la mano e accettare i ritmi lenti imposti dalle stelle, rimandando le decisioni cruciali a un momento più favorevole. L'orgoglio potrebbe giocare brutti scherzi, quindi l'umiltà diventa l'arma migliore per superare indenni i contrasti temporanei.

Fortunatamente, l'inizio della settimana offre uno spiraglio di grande forza, utile per impostare una solida barriera difensiva contro le avversità successive. Serve molta calma per mantenere la rotta senza lasciarsi scoraggiare.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 6 luglio;

★★★★ martedì 7, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12;

★★★ mercoledì 8 luglio;

★★ giovedì 9 luglio.

♍ Vergine: voto 8. Una splendida configurazione celeste illumina la settimana, caratterizzata dal transito di Venere che entra nel segno a metà del percorso, ossia giovedì 9 luglio. Questo passaggio planetario porta un immenso beneficio alla vita affettiva, accendendo la passione e migliorando sensibilmente l'armonia di coppia.

Anche i cuori solitari avvertono un forte magnetismo, utile per fare incontri memorabili e stringere legami duraturi. La creatività si esprime ai massimi livelli, permettendo di trovare soluzioni originali a problemi che apparivano insormontabili fino a pochi giorni fa. La gestione della quotidianità diventa fluida e priva di intoppi rilevanti, grazie a una precisione naturale che raccoglie consensi ovunque. I rapporti di amicizia si consolidano, regalando serate piacevoli all'insegna della complicità e del divertimento sincero. La fiducia in se stessi cresce costantemente, aprendo le porte a un periodo di grande benessere psicofisico.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno giovedì 9 luglio (Venere in Vergine);

★★★★★ mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e sabato 11;

★★★ domenica 12 luglio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Il percorso settimanale si presenta stabile ma senza grandi scossoni, alternando momenti di buona produttività a pause di totale riflessione. Durante le giornate del 6 e 7 luglio la grinta non manca, consentendo di sbrigare le faccende più noiose con una discreta rapidità. Successivamente si avverte il bisogno di tirare il fiato e di allontanarsi dal trambusto quotidiano per ritrovare l'equilibrio interiore. Le relazioni richiedono diplomazia, poiché le opinioni divergenti potrebbero creare qualche piccolo attrito passeggero all'interno delle mura domestiche.

La gestione del denaro consiglia prudenza, evitando gli acquisti impulsivi dettati solo dal momento. Il fine settimana offre la possibilità di recuperare terreno nel dialogo con il partner, grazie a un’atmosfera più distesa e collaborativa. Accettare i compromessi si rivela la strategia vincente per mantenere la pace e la serenità intorno a sé.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 6 e martedì 7;

★★★★ mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12;

★★★ venerdì 10 luglio;

★★ giovedì 9 luglio.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana si apre sotto i migliori auspici, regalando una determinazione notevole e una grande lucidità d'azione. Le prime giornate sono perfette per definire strategie a lungo termine e per stringere patti di fiducia stabili con collaboratori e amici.

La grinta interiore permette di superare ostacoli burocratici fastidiosi, portando a termine impegni che si trascinavano da tempo. Nella seconda parte della settimana si avverte un calo fisiologico delle energie, che consiglia di rallentare i ritmi e di dedicarsi maggiormente alla cura del corpo. Le relazioni affettive richiedono sincerità, poiché i silenzi prolungati potrebbero essere interpretati male dal partner. Esprimere i propri sentimenti con chiarezza aiuta a rinsaldare i legami e a superare ogni forma di diffidenza. Il fine settimana va dedicato interamente al riposo e agli affetti più cari e sinceri.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 7 luglio;

★★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9 e venerdì 10;

★★★ sabato 11 luglio;

★★ domenica 12 luglio.

♐ Sagittario: voto 7.

Le stelle offrono un panorama interessante, caratterizzato da un crescendo di buone opportunità che si concentrano soprattutto verso il fine settimana. Nonostante un inizio leggermente faticoso e rallentato, la situazione evolve rapidamente in positivo grazie a incontri stimolanti e notizie incoraggianti. Il dialogo con l'ambiente circostante diventa vivace, favorendo la nascita di nuove passioni o l'approfondimento di interessi culturali stimolanti. I viaggi brevi e gli spostamenti sono favoriti, portando allegria e una ventata di novità nella routine quotidiana. L'amore vive momenti di rinnovato entusiasmo, dove la voglia di condividere avventure rafforza l'unione della coppia. La forma fisica migliora costantemente, permettendo di affrontare ogni impegno con una vitalità contagiosa e un ottimismo ritrovato. È il momento ideale per pianificare progetti futuri con fiducia e determinazione, lasciando da parte le vecchie esitazioni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 10 luglio;

★★★★★ giovedì 9 e sabato 11;

★★★★ mercoledì 8 e domenica 12;

★★★ martedì 7 luglio;

★★ lunedì 6 luglio.

♑ Capricorno: voto 6. Il cielo di questo periodo richiede una saggia amministrazione delle proprie forze, evitando dispersioni in compiti secondari. Le giornate centrali si presentano piuttosto complesse, con qualche ritardo burocratico o contrattempo che rischia di innervosire anche gli animi più pazienti. Mantenere la concentrazione alta, secondo l'oroscopo, diventa fondamentale per non commettere errori di distrazione. Fortunatamente, il fine settimana riserva splendide sorprese, grazie a una configurazione astrale che restituisce il buonumore e la voglia di socializzare. Gli affetti stabili offrono un solido appoggio, dimostrando una vicinanza preziosa nei momenti di stanchezza. Conviene rimandare i chiarimenti importanti alle giornate conclusive, quando la mente sarà più lucida e disposta all'ascolto pacifico. Un approccio pragmatico e realista aiuterà a superare ogni piccola tempesta quotidiana con l'abituale classe e dignità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 11 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10;

★★★ giovedì 9 luglio;

★★ mercoledì 8 luglio.

♒ Acquario: voto 7. Le stelle sostengono pienamente le iniziative personali, regalando un buon equilibrio generale e una notevole dose di inventiva. Il fine settimana si preannuncia eccellente, ideale per organizzare uscite con gli amici o per dedicarsi a un hobby creativo che riempie il cuore di gioia. Nel corso della settimana, precisamente nei giorni del 10 e 11 luglio, si registrano ottimi progressi nei rapporti interpersonali, grazie a una capacità di ascolto che favorisce l'armonia collettiva. Qualche piccola nube passeggera all'inizio del periodo si dissolve rapidamente, lasciando spazio a una grande chiarezza d'intenti. L'amore viaggia su binari tranquilli, offrendo momenti di dolcezza e di stabilità affettiva molto rassicuranti. Prendersi cura della propria alimentazione e del sonno aiuterà a mantenere alto questo livello di benessere per tutta la durata del periodo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 12 luglio;

★★★★★ venerdì 10 e sabato 11;

★★★★ lunedì 6 e giovedì 9;

★★★ mercoledì 8 luglio;

★★ martedì 7 luglio.

♓ Pesci: voto 6. Le stelle consigliano di procedere con cautela in questa settimana caratterizzata da correnti astrologiche alterne. Le giornate iniziali si rivelano molto produttive e serene, adatte a stringere accordi o a godersi l'affetto della famiglia. Tuttavia, la parte centrale del periodo richiede attenzione a causa di una certa stanchezza accumulata che potrebbe rendere suscettibili nei confronti delle critiche esterne. Evitare i conflitti diretti si rivela la scelta più saggia per preservare la propria serenità interiore. L'amore ha bisogno di gesti concreti e meno parole, per dimostrare una vicinanza reale che va oltre le semplici promesse. Il recupero arriva tempestivo nei giorni festivi, consentendo di ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Ascoltare i messaggi del corpo aiuterà a calibrare perfettamente le attività quotidiane senza stress.

La graduatoria settimanale con le stelle: