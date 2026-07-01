L'oroscopo di luglio 2026 dei cocktail consiglia il latte di mandorla per il Cancro, mentre acqua frizzante con bacche di ginepro all'Acquario e infine centrifugato di mirtilli e more per la natura profonda dello Scorpione.

Bevande di luglio 2026 segno per segno

Ariete: Tè nero speziato con zenzero. La vostra energia ha bisogno di un supporto deciso per gestire le sfide di Saturno e Nettuno, mantenendo alta la carica senza perdere la rotta.

Toro: Infuso di karkadè freddo. Un classico raffinato e dalle proprietà rinfrescanti, che rispecchia la vostra ricerca di concretezza e piacere naturale.

Gemelli: Acqua aromatizzata menta, lime e cetriolo. Con Marte e Urano nel segno, il vostro ritmo è frenetico: avete bisogno di un elisir che sia un soffio d’aria fresca, limpido e immediato.

Cancro: Latte di mandorla con un pizzico di cannella. La vostra sensibilità è al massimo. Questa bevanda è pura coccola: avvolgente, dolce e profondamente nutriente per il vostro spirito.

Leone: Succo di melagrana naturale. Il vostro momento di gloria arriva dal 23 luglio. Vi serve un elisir che sia un concentrato di vitalità e colore per sostenere la tua ascesa.

Vergine: Tisana fredda al tiglio e melissa. Dal 9 luglio, Venere vi chiede armonia. Questo infuso è pura essenza di ordine e tranquillità, ideale per chi cerca precisione anche nel relax.

Bilancia: Acqua di cocco con fiori eduli. La vostra ricerca di equilibrio richiede qualcosa di delicato ed estetico; un drink leggero che vi aiuti a mantenere la calma nelle giornate più calde.

Scorpione: Centrifugato di mirtilli e more. Un mix intenso, scuro e ricco di antiossidanti, che rispecchia la vostra natura profonda e la capacità di trasformare le energie.

Sagittario: Infuso freddo di erba limoncina e verbena. Il vostro bisogno di evasione chiama un sapore vivace, citrico e capace di ispirare nuove avventure, anche stando fermi.

Capricorno: Infuso di rooibos (tè rosso senza caffeina). È una bevanda solida, dal gusto ricco e strutturato, perfetta per chi costruisce il proprio benessere con costanza e pazienza.

Acquario: Acqua frizzante con bacche di ginepro e rosmarino. Un mix creativo, pungente e stimolante che risveglia la vostra inventiva e bilancia l’impulsività del mese.

Pesci: Elisir di acqua di rose e fragole fresche. Il Sole in Cancro esalta la vostra natura sognatrice; un drink etereo, floreale e dolcemente fruttato per nutrire la tua immaginazione.