L'oroscopo delle sfide di agosto 2026 consiglia al Sagittario di tagliare con il passato, mentre ai Pesci di mettere dei muri e infine all'Ariete di canalizzarsi su un unico obiettivo.

Consigli e sfide di agosto 2026

Ariete: Avete troppa energia e il rischio è il caos. La vostra sfida: canalizzare tutto su un unico obiettivo entro il 23 agosto. Niente distrazioni.

Toro: . È il vostro momento mi mostrarvi. La vostra prova: distruggere volontariamente una routine che vi rende infelici prima che la Luna lo faccia al posto vostro.

Gemelli: Siete geni fino al 10 agosto, poi rischiate la dispersione.

La vostra prova: mantenere il focus anche quando il mondo intorno a voi si ferma per le ferie.

Cancro: Sfida del controllo (dall'11 agosto). Con Marte nel segno diventate mine vaganti. La vostra sfida: restare glaciali. Contate fino a dieci, ma non rispondete mai di pancia.

Leone: siete i re, ma rischiate di diventare tiranni insopportabili. La vostra prova: ascoltare seriamente qualcuno che considerate "meno" di voi. Se non ci riuscite, siete solo narcisisti.

Vergine: aspettate il 23 agosto per comandare, ma il caos vi sta già attaccando. La vostro esame: gestire il disordine senza cercare di catalogarlo.

Bilancia: Venere vi rende irresistibili dal 6 agosto. La vostra sfida: smettere di manipolare per quieto vivere e usare il vostro fascino per chiudere una volta per tutte una questione aperta.

Scorpione: la quadratura Venere-Marte dell'1 agosto vi toglie la maschera. La vostra sfida: mostrare la vostra debolezza per primi, prima che sia il cielo a farlo.

Sagittario: Giove vi illude. La vostra sfida: tagliare il passato. Non cercate conferme in ciò che è stato; distinguete la sostanza dalla zavorra.

Capricorno: siete sotto pressione, ma la vostra forza è la roccia. La vostra sfida: non reagire alle provocazioni. La vostra vittoria si costruisce restando in silenzio mentre gli altri gridano.

acquario: siete troppo convinti della vostra originalità. Il vostro esame: accettare un consiglio da chi ritenete "normale". La vostra presunzione è il vostro tallone d'Achille.

Pesci: Il mondo vi sta mangiando. La vostra sfida: costruire muri. Imparate a dire di no senza spiegazioni. O vi proteggete, o sparite.