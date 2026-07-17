Secondo l'oroscopo di agosto 2026, i nati sotto il segno del Leone riceveranno rivelazioni importanti sulle relazioni, impareranno ad amarsi di più e vivranno una visibile trasformazione fisica e interiore a fine mese.

I nativi dell’Ariete sentiranno il bisogno di esprimersi autenticamente e di trovare un equilibrio quotidiano, invitati a rallentare e a muoversi con cautela nei nuovi legami sentimentali.

I Gemelli vivranno un periodo di ottimismo, buone novità e stabilità, che offrirà loro l'opportunità di superare vecchi traumi del passato e di riconoscere il proprio bisogno di legami profondi.

Il mese di agosto secondo le stelle: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – In questo periodo sentirete il forte bisogno di esprimervi in modo spontaneo e genuino, desiderando solo di essere apprezzati per ciò che siete davvero. La vostra anima avventurosa cercherà certezze, mentre Venere vi spingerà a riflettere su quanto riuscite a godervi la vita. Vi chiederete se siete autenticamente felici e cosa vi manchi per esserlo davvero; per molti di voi, ad esempio, potrebbe farsi sentire il profondo desiderio di accogliere un figlio. Al tempo stesso, cercherete di conciliare la voglia di brillare e mettervi in gioco con la necessità di ritrovare un equilibrio quotidiano più semplice. Sentirete il bisogno di darvi nuove regole in famiglia, sul lavoro o nella cura della salute, anche a costo di frenare un po' il vostro istinto.

L’inizio del mese vi inviterà a rallentare: la Luna Calante vi spingerà a fare spazio, lasciando andare ciò che è superfluo per far maturare i vostri progetti. Nuovi incontri ed emozioni intense non mancheranno, ma ricordate che i legami che nascono sotto Venere retrograda richiedono cautela e non sempre sono destinati a durare nel tempo. Voto: 7,5

Toro – Il cuore è un organo imprevedibile, costantemente influenzato dalle emozioni. Eppure, spesso cercate di dominarlo e proteggerlo, nel tentativo di dargli stabilità. Desiderate rassicurarlo attraverso il sogno di una relazione solida, di una famiglia o di un nido sicuro. Proprio all'inizio del mese, in concomitanza con la Luna Calante, alcuni legami potrebbero essere ufficializzati o celebrati.

Non dimenticate, però, che nonostante la vostra ricerca di certezze, negli ultimi anni avete ospitato l'imprevedibile e focoso Urano. Questo pianeta, se avete bisogno di aprirvi al cambiamento, destabilizzerà una Venere che aspira chiaramente a mettere radici profonde. Sarà soprattutto nella prima decade di agosto che vi sentirete scossi o esposti a imprevisti difficili da gestire, capaci di minare i vostri piani. Nella seconda metà del mese, specialmente intorno al 14 agosto, la situazione si farà più calma e avrete l'opportunità di risanare vecchie ferite dolorose. In questo periodo comincerà anche un percorso di riflessione e analisi sui sentimenti, i cui frutti si vedranno solo in autunno.

Voto: 7

Oroscopo e pagelle del mese di agosto: Gemelli e Cancro

Gemelli – La Luna calante del 1° agosto vi porta ottime promesse. In arrivo buone novità, un incontro o un'esperienza che, pur senza clamore, si rivelerà molto piacevole, regalandovi ottimismo e la voglia di lanciare progetti ambiziosi. Che siate single o in coppia, avvertirete una stabilità e una fortuna superiori al solito. Vi sentirete magnetici e irresistibili, anche se qualcuno tra voi, per timidezza o timore, tenderà a ignorare questa sensazione. Attenzione però: un vecchio trauma o un ricordo che il subconscio ha cercato di seppellire potrebbe riaffiorare. È il momento ideale per guarire e perdonare, specialmente se siete troppo severi con voi stessi.

La cicatrice resterà, ma potrete finalmente voltare pagina, migliorando così i vostri legami. Se desiderate dare stabilità a un rapporto, magari andando a convivere o ufficializzando l'unione, potreste sentire una forte impazienza; tuttavia, i pianeti retrogradi vi impongono di aspettare. La Luna Piena, a fine mese, accenderà i riflettori sul vostro bisogno di amore autentico, sostegno reciproco e legami profondi. Voto: 7,5

Cancro – La Luna calante mette subito in luce le vostre doti e il vostro fascino. Tuttavia, il transito di Venere nell'area legata al benessere fisico, all'autostima e alle finanze potrebbe farvi vacillare, spingendovi a cercare continue conferme all'esterno. Questo mese, infatti, la sfera affettiva si giocherà soprattutto sul rapporto che avete con voi stessi.

Fino al 13 agosto l'insicurezza rischia di condizionare i vostri legami, manifestandosi sotto forma di ansia o eccessiva attenzione ai dettagli. Potreste avvertire il desiderio di rinnovare il look o fare acquisti impulsivi per sentirvi meglio. L'oroscopo vi consiglia di non affrettare i tempi: le scelte dettate da Venere retrograda spesso lasciano spazio ai ripensamenti. Abbiate fiducia nelle vostre capacità, perché vi attende un periodo ricco di appuntamenti, contatti e occasioni fortunate. La seconda parte del mese sarà decisamente più serena, anche se per le storie d'amore nate adesso bisognerà attendere l'autunno per capirne la stabilità.

Voto: 6,5

Astrologia dedicata al mese di agosto, pagelle: Leone e Vergine

Leone – Con la Luna calante del 1° agosto riceverete una rivelazione importante. Il Sole, che brilla su di voi regalandovi una grande energia, rifletterà la sua luce sulla persona che avete al vostro fianco, sia essa un partner o un coniuge. Se in questo momento siete single, l'attenzione si concentrerà comunque sulle relazioni, portando a galla nuove consapevolezze che prima ignoravate. Capirete, ad esempio, che il segreto per trovare qualcuno o per vivere un legame sereno è accettarvi e amarvi per ciò che siete, stando bene con voi stessi a prescindere dagli altri. La felicità, infatti, non deve dipendere da nessuna condizione esterna.

Se i ricordi sentimentali del passato dovessero riaffiorare, non lasciatevi condizionare: usateli come lezione per non ripetere vecchi passi falsi e come metro di paragone per misurare quanta strada avete fatto negli ultimi mesi. In questo periodo potreste anche sentire il forte desiderio di prendervi cura del vostro corpo: una scelta ottima se nasce da un bisogno profondo di rinnovamento, ma che rischia di diventare un peso se dettata dall'ansia del giudizio altrui. Verso la fine del mese, con la Luna Piena, questa trasformazione – sia fisica che interiore – diventerà finalmente visibile a tutti. Voto: 8,5

Vergine – Questo mese vi regala un'energia e una vitalità straordinarie. Soprattutto nei primi giorni, vi sentirete pervadere da una forte fiducia, ottimismo e dalla voglia di mettervi in gioco.

Sfruttate al meglio questa carica positiva per contrastare eventuali momenti di malinconia o incertezza legati alla sfera affettiva: che si tratti di piccole incomprensioni con il partner o di un senso di solitudine se siete single o reduci da una separazione. Questo cielo riflette l'opposizione di Saturno al vostro Sole, un transito biennale che vi chiede cura e attenzione. Sarà necessario recidere i rami secchi per costruire basi più solide. Intorno al 1° agosto, con la Luna Calante, un sentimento finora nascosto potrebbe tornare a galla: la verità a volte fa male, ma alla fine si rivelerà liberatoria. Molti di voi avvertiranno il bisogno di voltare pagina. Se a fine mese vi sentirete confusi, la Luna Piena vi scuoterà, forse in modo brusco ma fondamentale, spazzando via ogni dubbio. Voto: 7,5