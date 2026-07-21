L'oroscopo di mercoledì 22 luglio evidenzia un quadro astrale promettente per il Capricorno che affronta la giornata con caparbietà e ottimismo. L'Ariete torna protagonista nel lavoro, mentre i Pesci ritrovano complicità con il partner in ambito sentimentale.

L'oroscopo del 22 luglio: Capricorno torna protagonista, Scorpione spento

Ariete: nel lavoro la determinazione avrà un ruolo chiave per chiudere nuovi progetti. L'intraprendenza vi permetterà di raggiungere traguardi inaspettati. Voto: 9.

Toro: Vi lascerete guidare dalle emozioni e in questa fase è la soluzione più giusta.

Con il partner l'intesa sarà al massimo. I single avranno la possibilità di fare nuovi incontri. Voto: 8.

Gemelli: Ambiziosi e passionali: avrete il giusto compromesso per tornare ad essere protagonisti in amore. Sarete aperti al dialogo e il rapporto di coppia indubbiamente ne beneficerà. Voto: 7,5.

Cancro: Bene ma non benissimo. Darete il massimo, ma il feeling con i colleghi in questa fase potrebbe venire meno. Mercurio è in opposizione. Voto: 6,5.

Leone: avrete occasione di avviare nuovi progetti interessanti. L'ambizione non vi manca e questo sarà un'aspetto davvero interessante. Voto: 8.

Vergine: l'umore non sarà dei migliori. In campo professionale sarà fondamentale mantenere equilibrio e concentrazione.

Evitate sforzi eccessivi, la stanchezza potrebbe farsi sentire. Voto: 5,5

Bilancia: Saturno torna nel vostro quadro astrale portando imprevedibilità. Sarà fondamentale ponderare attentamente ogni singola scelta. Voto: 6.

Scorpione: la stanchezza influirà e non poco sul vostro umore. Sarete spenti e poco ambiziosi. In coppia il dialogo potrebbe risentirne. Voto: 5,5

Sagittario: giornata che per voi nativi del segno si prospetta tranquilla, senza particolari scossoni. Voto: 7

Capricorno: la caparbietà mescolata con l'ottimismo vi permetterà di trascorrere una giornata magnifica. In ambito settintimentale sarete passionali, nel lavoro super ambiziosi. Voto: 10.

Acquario: in campo professionale riuscirete a mettere in pratica con successo tutte le vostre idee.

In amore occorre lasciarsi coccolare. Voto: 8.

Pesci: con il partner tornerete ad avere una complicità magica. Sarete aperti al dialogo: questo sarà un'aspetto fondamentale per approfondire le relazioni. Voto: 9.