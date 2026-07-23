L'oroscopo di domani venerdì 24 luglio 2026 prevede nuovi amori per i nati sotto i segni di terra, specialmente per il segno della Vergine. Il Sagittario sarà impulsivo, mentre il Capricorno avrà nuove opportunità lavorative.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Scorpione: la giornata di domani si colorerà di allegria e serenità in famiglia. Anche in altri contesti riuscirete a trovare l'equilibrio perfetto per trascorrere delle ore completamente tranquille.

Il lavoro sarà più semplice del previsto, secondo l'oroscopo.

2° Toro: troverete dei punti di accordo fra voi e la persona amata su questioni spinose che vi hanno sempre diviso. L'ambito affettivo familiare sarà denso di emozioni e di nuove scoperte. Saranno possibili nuovi incontri.

3° Capricorno: scoprirete nuovi orizzonti lavorativi che inizialmente non avevate previsto. Nella coppia ritornerà la passione, complice anche una atmosfera piuttosto tranquilla e carica di fiducia reciproca. Sul posto di lavoro le connessioni con i colleghi miglioreranno.

4° Vergine: un nuovo amore si affaccerà alla vostra porta, e potrebbe essere anche una fiamma del passato che è in cerca di voi. Faciliterete gli impegni lavorativi dei colleghi, sviluppando anche una certa propensione al dialogo.

5° Pesci: sul posto di lavoro farete la differenza, riuscendo ad ingranare denaro. I progetti che avete in mente finalmente troveranno la loro completa realizzazione. L'oroscopo suggerisce di rendere la serata eccitante per il partner.

6° Cancro: riuscirete ad azzerare ogni sentimento negativo per fare spazio alla condivisione e all'allegria. L'oroscopo prevede qualche affare che sfiderà la vostra intelligenza. Sarà tutto nelle vostre mani.

La seconda parte

7° Acquario: anche se questa giornata non avrete il morale alle stelle, sarà facile farvi divertire con poco. In famiglia regnerà l'armonia, con il partner invece avrete momenti di scontro, anche se non significativi come potreste immaginare.

8° Gemelli: cambiamenti. Avrete una vera e propria mutazione della vostra situazione sentimentale attuale, ma questa non significherà necessariamente che porterà miglioramenti. Il lavoro vi stresserà, e trascorrere qualche momento in casa potrebbe fare la differenza.

9° Bilancia: secondo quanto previsto dall'oroscopo, le stelle non saranno positive in amore, specialmente se di recente ci sono state situazioni molto tese. Qualche legame di amicizia si reciderà, ma molto probabilmente non a causa vostra.

10° Ariete: nella vostra relazione amorosa si verificheranno dei piccoli litigi che però potrebbero condurvi ad una separazione. Al momento non risucirete a prendere una decisione che sia adatta a questo particolare momento.

11° Sagittario: agirete molto di impulso, e se non prestate la dovuta attenzione potreste fare qualche danno sul lavoro. Mantenere la concentrazione sarà alquanto difficile, così come contare su qualcuno che sta al vostro fianco.

12° Leone: malumore. Gli astri prevedono qualche insuccesso, ma non sarà così grave come potreste pensare. Tuttavia, svilupperete un certo controllo sul vostro operato ma non sulle vostre emozioni.