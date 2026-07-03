L'oroscopo di sabato 4 luglio 2026 ci porta finalmente nel cuore del primo fine settimana di luglio, un momento astrologico denso di significati e carico di promesse estive. Il fine settimana si apre sotto un cielo astrale vibrante: i movimenti celesti richiamano l'importanza del benessere interiore e della stabilità emotiva, mentre i transiti lunari della giornata creano un mosaico di opportunità e piccole sfide quotidiane. È un sabato che non si accontenterà delle mezze misure o delle risposte di circostanza; gli astri vi spingeranno con forza verso l'autenticità, chiedendovi di guardare oltre le apparenze per riscoprire il valore dei vostri desideri più profondi e dei legami più sinceri.

In questa splendida giornata estiva, l'energia cosmica si distribuirà in modo netto tra chi cavalcherà l'onda del successo e chi preferirà una sosta strategica per rigenerare lo spirito.

I segni d'Acqua e di Terra sembrano avere una marcia in più in questo inizio weekend: i Pesci, la Vergine e lo Scorpione si prepareranno a vivere momenti di pura grazia e grandi soddisfazioni, mentre i segni di Fuoco dovranno gestire qualche turbolenza emotiva o un briciolo di stanchezza accumulata. È un sabato che premierà chi saprà sorridere degli imprevisti e chi metterà la propria serenità davanti a ogni obbligo formale.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi in questa giornata e quali sorprese il destino ha riservato per il vostro cammino astrologico.

Oroscopo di domani, sabato 4 luglio e la classifica dei 12 segni zodiacali: gioia pura per i Pesci, Sagittario un po' in affanno

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 5. Parola chiave: vi sentite sopraffatti dalle cose e l'estate non vi piace, ma potete cambiare la situazione ogni giorno, anche lasciando il lavoro.

Questo inizio di fine settimana si presenterà purtroppo con il freno a mano tirato a causa di alcune pesanti opposizioni planetarie. Sperimenterete una strana spossatezza mentale per cui vi sentite sopraffatti dalle cose e l'estate non vi piace, vedendo ogni impegno come un fardello insostenibile e percependo il caldo della stagione solo come un fattore di ulteriore stress. Le stelle vi ricorderanno che non sarete prigionieri delle circostanze: ma potete cambiare la situazione ogni giorno, anche lasciando il lavoro o modificando radicalmente la vostra routine se questa non rispecchierà più la vostra natura.

Valuterete nuove strade per il futuro e non avrete paura di compiere scelte drastiche per ritrovare la vostra libertà. Un po' di sano riposo serale vi aiuterà a ritrovare il vostro leggendario ottimismo.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 5,5. Parola chiave: periodo che vi mette a dura prova, fidatevi del partner e ricordate che a volte non pensare al lavoro non è un errore.

Le stelle di questo sabato vi inviteranno a rallentare il ritmo frenetico degli ultimi tempi per non esaurire le vostre preziose energie. Attraverserete un periodo che vi mette a dura prova, caratterizzato da scadenze pressanti e piccoli malintesi comunicativi che accenderanno il vostro sistema nervoso. Nelle prossime ore farete un passo indietro e vi appoggerete a chi vi ama: fidatevi del partner e ricordate che a volte non pensare al lavoro non è un errore.

Staccherete la spina dai doveri d'ufficio e vi concederete il lusso di vivere il weekend senza sensi di colpa, poiché il riposo diventerà fondamentale per la vostra lucidità. Un dialogo sincero a cena spazzerà via tutti i dubbi accumulati durante la settimana.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: giornate un po' difficili ma andate avanti col giusto spirito, facendo valere il vostro pensiero sul lavoro.

Il cielo del mattino si presenterà leggermente nuvoloso per il vostro segno, richiedendo una buona dose di resilienza e di pazienza. Vi troverete ad affrontare delle giornate un po' difficili ma andate avanti col giusto spirito, facendo valere il vostro pensiero sul lavoro. Non vi lascerete intimorire da qualche intoppo burocratico o dalle critiche di un collega invidioso, ma mostrerete a tutti la vostra determinazione d'acciaio.

Difenderete i vostri progetti con argomentazioni solide e non accetterete compromessi al ribasso, poiché saprete quanto varrà il vostro operato. La serata vi riserverà una piacevole distensione, ideale per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: bisogno di sistemare il passato, affrontate le situazioni più scomode per liberarvene al più presto.

Un profondo richiamo interiore vi spingerà a fare pulizia nella vostra vita emotiva, eliminando tutto ciò che rallenterà la vostra crescita. Avvertirete un forte bisogno di sistemare il passato, affrontate le situazioni più scomode per liberarvene al più presto. Che si tratti di un chiarimento rimandato da tempo con un familiare o di un vecchio nodo sentimentale irrisolto, non fuggirete più dalle vostre responsabilità.

Guarderete in faccia la realtà con coraggio e taglierete i rami secchi, poiché solo così potrete accogliere i meravigliosi doni che l'estate starà per portarvi. Sentirete una grande leggerezza nel cuore non appena avrete pronunciato quelle parole così importanti.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: carattere forte messo alla prova da ansia e stress, provate a cambiare la settimana iniziando un bel progetto.

La vostra consueta energia da leader dovrà fare i conti con un calo fisico e mentale dovuto ai troppi impegni che avrete accumulato. Vedrete il vostro carattere forte messo alla prova da ansia e stress, una condizione insolita per voi che vi renderà particolarmente suscettibili di fronte ai contrattempi domestici.

Non vi butterete giù, ma reagirete d'astuzia: provate a cambiare la settimana iniziando un bel progetto creativo che possa distrarre la vostra mente e accendere la vostra passione. Canalizzerete il fervore interiore in qualcosa di costruttivo che vi restituirà immediatamente il buonumore. Un'uscita con gli amici intimi vi aiuterà a dimenticare le tensioni della giornata.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: determinazione in crisi per una scelta da prendere, ascoltate solo voi stessi e buttatevi.

Questo sabato vi metterà di fronte a un bivio importante, destabilizzando per un attimo le vostre proverbiali e solide certezze. Sperimenterete la vostra determinazione in crisi per una scelta da prendere, ascoltate solo voi stessi e buttatevi senza riserve nella mischia.

Inutile chiedere troppi pareri esterni, che non farebbero altro che aumentare la vostra confusione mentale; la risposta esatta risiederà già nel vostro intuito. Prenderete quel coraggio a due mani e compirete quel salto nel buio che rimandavate da tempo, consapevoli che il cielo proteggerà i vostri passi. Una volta presa la decisione definitiva, sentirete svanire ogni traccia di ansia.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: usate la tranquillità e non perdete energie rincorrendo chi non tiene il vostro passo, ascoltate il capo per imparare una chicca utile.

Il cielo di questo 4 luglio vi inviterà a riscoprire il valore dell'armonia personale e della diplomazia strategica.

Usate la tranquillità e non perdete energie rincorrendo chi non tiene il vostro passo, focalizzandovi esclusivamente sul vostro benessere e sulle persone che dimostreranno di meritare la vostra attenzione. Sul piano professionale, anche se sarete nel weekend, riceverete un ottimo spunto: ascoltate il capo per imparare una chicca utile che si rivelerà determinante per un vostro imminente scatto di carriera. Dimostrerete una grande maturità gestionale. La serata favorirà gli incontri romantici in un'atmosfera rilassata e complice.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: sommersi dal lavoro tra dubbi e incertezze, continuate ad andare avanti perché avrete tante sorprese.

Anche se il calendario indicherà che sarà sabato, la vostra mente continuerà a rincorrere scadenze e compiti professionali non ancora conclusi.

Vi sentirete sommersi dal lavoro tra dubbi e incertezze, continuate ad andare avanti perché avrete tante sorprese positive che cambieranno il corso dei vostri affari nei prossimi giorni. Non vi lascerete scoraggiare dalle risposte che tarderanno ad arrivare, ma manterrete alto il vostro impegno quotidiano. I vostri sforzi non passeranno inosservati e attireranno l'attenzione di contatti di grande prestigio. Sarete pronti a raccogliere i frutti della vostra instancabile costanza molto presto.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: amore a volte incomprensibile con cose non del tutto chiare di cui parlarne subito, ma il lavoro va a gonfie vele.

Vivrete un sabato caratterizzato da una netta divisione tra la sfera affettiva, leggermente turbolenta, e quella materiale, decisamente brillante.

Vi confronterete con un amore a volte incomprensibile con cose non del tutto chiare di cui parlarne subito, ma il lavoro va a gonfie vele. Non permetterete che i piccoli dubbi sentimentali rovinino il vostro umore, ma affronterete il partner con la vostra consueta schiettezza per fare luce su ogni zona d'ombra. Nel frattempo, gioirete dei grandi successi economici e dei riconoscimenti che continueranno ad affluire nella vostra vita professionale. Un investimento fortunato compiuto nelle scorse settimane inizierà a dare ottimi frutti.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: giornata piena di sorprese in cui affidarsi al caso, lasciandovi trasportare dal messaggio che la Luna vuole farvi arrivare.

Sotto l'influenza di un cielo splendido e insolitamente leggero, abbandonerete per una volta il vostro rigido bisogno di controllo. Vi attende una giornata piena di sorprese in cui affidarsi al caso, lasciandovi trasportare dal messaggio che la Luna vuole farvi arrivare. Sarete aperti alle novità dell'ultimo minuto, accetterete inviti improvvisi e vi accorgerete di come la vita possa essere meravigliosa quando smetterete di pianificare ogni singolo istante. Riceverete una telefonata inaspettata che cambierà in meglio i programmi per il vostro fine settimana. Riscoprirete il piacere della spontaneità, regalando sorrisi radiosi a chi vi circonderà.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: serenità ritrovata anche se il periodo è frenetico, godetevi il momento e aspettatevi qualche sorpresa sul lavoro.

Il vostro cielo domenicale vi regalerà una grandissima forza interiore, ideale per superare a testa alta ogni stress quotidiano. Beneficerete di una serenità ritrovata anche se il periodo è frenetico, godetevi il momento e aspettatevi qualche sorpresa sul lavoro. Riuscirete a isolarvi dal caos circostante per assaporare la bellezza delle piccole cose, dedicandovi al vostro benessere psicofisico con risultati eccellenti. Sul fronte della carriera, un colpo di scena dell'ultimo minuto o una proposta di collaborazione inaspettata accenderanno il vostro entusiasmo per il futuro. Sarete magnetici e il vostro intuito vi guiderà infallibilmente verso le scelte migliori.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: incontro magico da non rovinare a causa della paura, in arrivo un'esperienza lavorativa davvero gratificante.

Sarete i favoriti assoluti di questo magnifico sabato 4 luglio, illuminati da stelle che rasenteranno la perfezione assoluta. Vi troverete di fronte a un incontro magico da non rovinare a causa della paura, in arrivo un'esperienza lavorativa davvero gratificante. I single faranno un incontro capace di risvegliare emozioni fortissime che non provavano da anni; vincerete ogni timidezza e vi lascerete andare al flusso dei sentimenti. Anche la professione vi riserverà un trionfo memorabile, consolidando la vostra posizione e portando una ventata di grande abbondanza nelle vostre tasche. Celebrerete questo momento magico insieme alle persone che più amerete al vostro fianco.