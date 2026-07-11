La giornata di domenica 12 luglio 2026 sarà molto tranquilla per gran parte dei segni dello zodiaco.

L'oroscopo prevede un po' di spensieratezza per i nati sotto il segno dell'Acquario, mentre i Pesci potranno finalmente dedicarsi ai propri passatempi preferiti.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Leone: solari. La vostra voglia di vitalità e di avventura sarà estremamente coinvolgente per le persone che vi circondano. Godetevi questo momento di pausa, perché ci saranno novità molto interessanti anche per quanto riguarda l'ambito familiare, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

2° Scorpione: farete moltissimi affari in modo del tutto inaspettato. Nei rapporti interpersonali la comunicazione vi aiuterà a sentirvi molto più sicuri di voi stessi. Ciò potrebbe anche volgere dalla vostra parte quando si tratterà di farvi avanti con la persona che vi fa battere il cuore.

3° Vergine: umore al top. La ripresa della vostra autostima andrà di pari passo con l'umore. Riuscirete a rendere decisamente vivace l'ambiente in cui siete immersi, che si tratti di quello familiare oppure inerente al lavoro. Fatevi qualche regalo tutto per voi.

4° Acquario: secondo l'oroscopo, la domenica passerà in modo molto diverso da solito, probabilmente più spensierato. Qualche problematica che vi aleggia intorno da qualche tempo finalmente si sbloccherà.

Anche sul lavoro arriveranno situazioni molto più semplici del previsto.

5° Toro: l'atmosfera con il partner potrebbe diventare piccante nel giro di poco tempo, lasciandovi alle spalle problemi e incertezze varie. I sentimenti toccheranno anche la sfera puramente affettiva. In famiglia si arriverà ad una armonia che di recente vi è particolarmente mancata.

6° Pesci: dedicarsi al vostro hobby preferito vi metterà in condizione di non pensare troppo alla frenesia della vita quotidiana. Se invece lavorerete pensate a come gestire al meglio il tempo libero a vostra disposizione.

Con il partner si creeranno le condizioni ideali per una bella chiacchierata.

La seconda parte

7° Ariete: l'amore sarà pronto per essere assaporato, nel corso della giornata di domani.

L'Oroscopo prevede qualche affare niente male che vi porterà sicuramente un guadagno al di sopra delle aspettative. In famiglia cercate di essere sinceri e di aprire il vostro cuore. Non ve ne pentirete.

8° Bilancia: stando alle previsioni dell'oroscopo, un po' di tempo libero vi restituirà la calma di cui tanto avete bisogno. Nei momenti di difficoltà sul piano personale avrete accanto una amicizia che vi saprà ascoltare.

9° Gemelli: lasciate che ogni situazione complicata rimanga a lievitare un po' senza alcun intervento. Qualche amicizia potrebbe rivelarsi molto poco amica, di conseguenza la delusione potrebbe essere molto più tosta del previsto.

10° Sagittario: sarete particolarmente stressati, e la giornata di domani purtroppo non vi regalerà il relax che effettivamente potrebbe servirvi.

L'oroscopo suggerisce di non intraprendere discorsi e situazioni che potrebbero diventare spinose.

11° Cancro: avrete a che fare con piccole sfide di carattere quotidiano che non faciliteranno i rapporti all'interno del contesto domestico.

Stare un po' di tempo per conto vostro vi aiuterà a smaltire lo stress.

12° Capricorno: dovreste fare qualcosa per distrarvi dalle faccende di carattere professionale. In amore non ci saranno i presupposti per poter parlare con il partner e chiarire determinati aspetti della vostra storia. La serata sarà molto rilassante.