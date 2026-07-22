Per la giornata di domani giovedì 23 luglio 2026 l'oroscopo prevede buonumore per i nati sotto il segno del Capricorno. Il Toro sarà ottimista, mentre ci saranno obiettivi da raggiungere per i Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Capricorno: buonumore e affari al top. La carriera nella giornata di domani sarà decisamente in rialzo contro ogni previsione. Il denaro vi darà l'indipendenza che avete tanto agognato, senza contare che ritornerà il carisma personale.

2° Toro: secondo quanto previsto dall'oroscopo, l'ottimismo applicato sul lavoro della giornata di domani vi darà risultati davvero encomiabili. La vostra natura testarda sarà essenziale per portare a termine i progetti più importanti.

3° Acquario: farete acquisti che potrebbero essere veramente soddisfacenti, specialmente se si tratterà di cose strettamente personali. Con il partner farete scintille, mentre con gli amici sarete molto accattivanti.

4° Vergine: l'oroscopo avrà in serbo per voi una sorpresa con i fiocchi. Si tratterà di qualcosa di tanto desiderato ma allo stesso tempo qualcosa che non vi aspettereste esattamente in questo periodo.

5° Scorpione: godervi i frutti meritati del vostro lavoro vi darà una sicurezza economica davvero ottimale.

L'armonia in famiglia vi farà sentire davvero realizzati, anche più della carriera. Un evento importante vi faciliterà nuovi guadagni.

6° Gemelli: avrete una questione importante da portare a termine, in modo tale da ottenere molto prestigio. Il lavoro sarà un po' snervante, ma nulla riuscirà a togliervi il senso di soddisfazione che arriverà nella serata. Potreste fare nuove amicizie.

La seconda parte

7° Cancro: affronterete ogni situazione con la consapevolezza di riuscire in tutti i casi possibili. La vostra tenacia in questo momento vi sarà di aiuto per fare qualcosa di molto più grande di ciò che immaginate.

8° Ariete: qualche affare non andrà come previsto, secondo l'oroscopo. Avrete il tempo di recuperare le energie e di rivitalizzare il vostro ottimismo, ma per il momento l'unica cosa che potete fare sarà riposarvi sia fisicamente che mentalmente.

9° Bilancia: nelle discussioni con il partner vi troverete spesso ad un vicolo cieco. Non ci saranno appoggi significativi con cui confrontarvi in modo imparziale, ma potrete sicuramente contare sull'appoggio della famiglia e di una amicizia sincera.

10° Pesci: un evento potrebbe sconvolgere qualche progetto lavorativo, ma molto probabilmente in serata potreste occuparvene con più calma. Nella vostra storia d'amore ci saranno turbolenze per cui sarà bene riflettere attentamente.

11° Leone: farete molta fatica a stare dietro ad ogni cosa, specialmente se di recente la stanchezza ha già fatto il proprio dovere su di voi. Spesso e volentieri vi sentirete a disagio in compagnia di qualcuno che di solito non vi fa questo effetto.

12° Sagittario: secondo l'oroscopo di domani, ci saranno troppe perdite pecuniarie a cui dover far fronte. A causa di qualche delusione, avrete la tendenza a chiudervi in voi stessi, isolandovi per molto tempo. Sarà difficile parlare apertamente in questo momento.