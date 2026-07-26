L'oroscopo della giornata di domani lunedì 27 luglio 2026 prevede tanto successo e novità amorose per i nati sotto il segno dell'Ariete. La Bilancia sarà ottimale sul lavoro, ma poco serena sul piano emotivo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per la giornata di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Ariete: comincerete la settimana con una giornata densa di successi professionali e di possibilità accattivanti in amore. Troverete una soluzione vincente su un progetto che vi sta particolarmente a cuore.

2° Leone: avanti tutta.

I vostri progetti saranno ambiziosi ma voi riuscirete a portarli a termine senza il minimo sforzo. Troverete una connessione emotiva alle stelle con il partner, non sarà difficile sperimentare una serata decisamente piccante.

3° Gemelli: imprevedibili. La giornata di lunedì si colorerà di innovazione per il vostro segno. Dal canto vostro sul lavoro sarete creativi, tanto da essere decisamente imprevedibili con le vostre scelte.

4° Acquario: buone notizie. Arriveranno notizie che vi conforteranno e che potrebbero essere determinanti per un esito positivo. Sul lavoro sarete eccellenti nel portare a termine un progetto particolarmente ostico, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

5° Sagittario: miglioramenti.

La sincerità con il partner vi metterà in una posizione privilegiata sul piano affettivo. Dolci e comprensivi, ora i rapporti interpersonali conosceranno una stabilità e una profondità davvero straordinarie.

6° Scorpione: secondo l'oroscopo di domani, gli astri saranno particolarmente favorevoli alle decisioni che prenderete sul posto di lavoro. Sentirete l'esigenza di fare amicizie nuove, ma anche di staccare la spina da qualcuno indesiderato.

La seconda parte

7° Bilancia: nonostante ci siano tutti i presupposti per una giornata lavorativa al top, sarete facilmente preda di pensieri amorosi che di recente non vi hanno soddisfatto. Troverete conforto in altre questioni più importanti.

8° Capricorno: alti e bassi.

Sia nelle amicizie che in amore, la situazione complessiva potrebbe essere poco buona. Isolarvi per questioni di forza maggiore vi ha messi in un angolo nei pensieri degli altri. Sarà il caso di rimediare.

9° Toro: sarete leali con le amicizie, ma dovrete fare attenzione a chi lo è davvero e chi invece sta fingendo. L'oroscopo prevede una giornata lavorativa non tanto soddisfacente. Prendetevi una pausa.

10° Pesci: prenderete una situazione affettiva con una considerazione abbastanza bassa. Sarà il caso di rivedere qualche progetto lavorativo in corso. Subirete un rallentamento complessivo dovuto alla stanchezza accumulata.

11° Vergine: sarà una giornata alquanto pesante sia sul piano pratico che quello mentale.

Avete troppi pensieri per la testa, molti dei quali facilmente evitabili. L'oroscopo suggerisce di essere meno impulsivi nelle vostre decisioni.

12° Cancro: delusioni. In amore potreste avere a che fare con delle delusioni che non riuscirete a digerire nell'immediato. Cercate di distrarvi con gli hobby, saranno gli unici che non vi daranno grattacapi in questo momento.