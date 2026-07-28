La giornata di domani mercoledì 29 luglio 2026 si prospetta molto florida per i nati sotto il segno della Bilancia secondo l'oroscopo, mentre ci saranno occasioni lavorative per il Leone. L'Ariete avrà tanti successi sul piano professionale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Leone: finalmente scoprirete nuove possibilità sul piano economico che si aggiungeranno a quelle già esistenti. Per chi è single, domani sarà una giornata densa di colpi di scena che vi stupiranno.

2° Bilancia: evoluzioni. Farete progressi nelle questioni professionali, arrivando ad ottenere una promozione o comunque un aumento. Con il partner si instaurerà un dialogo sia romantico che costruttivo, senza che l'uno escluda l'altro.

3° Gemelli: le notizie che state attendendo già da molto tempo arriveranno in men che non si dica. Secondo l'oroscopo la creatività sul lavoro sarà un modo diverso e divertente di affrontare la giornata.

4° Acquario: conquisterete molti cuori nella giornata di domani. Il vostro magnetismo vi darà occasione di conoscere qualcuno che potrebbe essere interessante e un partner potenziale. L'oroscopo prevede anche un incremento dei guadagni.

5° Ariete: la vostra dedizione sul lavoro continuerà a dare i frutti sperati.

L'Oroscopo prevede una serie di successi interessanti. L'amore stuzzicherà la vostra fantasia, avviando idee che potrebbero fare felice il partner.

6° Sagittario: ponderare le vostre scelte sarà un obiettivo che prenderete molto più seriemnr di prima. Sul lavoro le soddisfazioni arriveranno grazie al vostro intuito e alla vostra creatività. Sfruttateli al meglio e non ve ne pentirete.

La seconda parte

7° Toro: in rialzo. Guadagnando denaro extra riuscirete a raggiungere un traguardo che avete desiderato a lungo. Però con gli affetti avrete delle discussioni che non sarà facile placare, almeno per il momento.

8° Capricorno: qualche sbaglio sul lavoro vi metterà in condizione di essere ripresi.

La comunicazione sul piano affettivo sarà quasi assente, recuperare il dialogo vi darà occasione di chiarire qualche malinteso.

9° Cancro: non lasciate che la vostra emotività riesca a rubare momenti propizi per guadagnare e per gestire al meglio le vostre finanze. Con il partner purtroppo i malintesi potrebbero essere abbastanza frequenti nella giornata di domani.

10° Scorpione: perderete qualche guadagno a causa di cattivi acquisti. Al momento sarà opportuno guardare dentro voi stessi prima di interfacciarvi con la persona che amate. La sincerità verrà prima di ogni cosa.

11° Vergine: secondo l'oroscopo arriveranno troppe divergenze con il partner, ragione per cui prenderete una scelta abbastanza drastica.

La vostra indole ferrea verrà messa alla prova da un evento importante.

12° Pesci: stabili all'ultima posizione della classifica, avrete comunque modo di liberarvi dal senso di stanchezza che vi opprime. Però le questioni sentimentali saranno ancora in sospeso, secondo l'oroscopo.