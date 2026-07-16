Le previsioni dell'oroscopo di domani venerdì 17 luglio 2026 prevedono un rialzo per i nati sotto il segno della Bilancia. Il segno del Capricorno sarà inaspettatamente tenero nelle questioni di cuore. L'Acquario otterrà le conquiste per cui avete sperato.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni della giornata di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Acquario: un'altra conquista vi darà occasione di essere ottimisti. Riuscirete ad abbattere ogni ostacolo che si frappone fra voi e i vostri obiettivi con una facilità estrema.

I guadagni torneranno ad allietare il vostro portafoglio, secondo l'oroscopo.

2° Pesci: un giro di vite molto redditizio si prospetta davanti ai vostri occhi. Sul lavoro arriverà una promozione che avete atteso a lungo, complice anche una bella fortuna sfacciata nelle prime ore del mattino. La serenità nella coppia non farà altro che aumentare.

3° Bilancia: ritroverete il buonumore con il partner, esternando anche una parte di voi che raramente fate uscire fuori. Le stelle suggeriscono di evitare pensieri negativi che potrebbero compromettere una giornata ricca di emozioni e anche soddisfacente economicamente.

4° Scorpione: il vostro lavoro sarà illuminato da una fortissima creatività, specialmente se i vostri progetti sono ancora agli inizi.

Sarete molto attenti ai dettagli, e questo potrebbe attrarre molto più denaro di quel che pensavate in un primo momento.

5° Capricorno: molte sfide delle giornate preve saranno finalmente risolte. Avrete un attimo di respiro tutto per voi, quindi non c'è nulla di meglio di prendervi una giornata e fare tutto ciò che altrimenti non riuscireste a fare. La tenerezza con il partner vi regalerà attimi di passione.

6° Cancro: la stabilità economica vi darà dei vantaggi, secondo l'oroscopo. L'ottimismo e il buonumore della giornata di domani sarà coinvolgente anche per le persone che vi circondano. Qualcuno dal passato vorrà avere vostre notizie.

La seconda parte

7° Gemelli: secondo l'oroscopo di domani, anche se arriveranno momenti di sconforto non perderete la tenacia, specialmente sul posto di lavoro.

Con il partner risucirete a scherzare anche su questioni importanti. Farete nuove conoscenze niente male.

8° Toro: dedicarvi alla famiglia ora vi darà un senso di pace che non avevate minimamente previsto. In amore sarà bene conversare il più possibile per evitare litigi inutili. Il lavoro comincerà a darvi un po' di stress.

9° Ariete: questa giornata di domani potrebbe essere completamente ferma sul piano lavorativo. La monotonia però potrebbe riversarsi anche negli aspetti più emotivi della vita quotidiana. L'oroscopo suggerisce di prendervi una pausa meritata.

10° Leone: sul posto di lavoro ci saranno discussioni importanti fra colleghi. Sarà opportuno fare del vostro meglio per mitigare la situazione.

Ristabilire un certo equilibrio sarà un obiettivo che riuscirete a raggiungere facilmente. Ma non perdete la concentrazione.

11° Sagittario: qualche grattacapo in più sul posto di lavoro vi darà un senso di nervosismo crescente. L'oroscopo suggerisce di prendere le cose con calma e di rivalutare dei progetti che avete abbandonato lungo la strada. La vostra dedizione potrebbe prendere una piega inaspettata.

12° Vergine: sarete completamente scarichi di tutte le energie che avete accumulato. Ma non eviterete le situazioni che richiedono la vostra presenza. L'amore al momento non sarà contemplato, secondo l'oroscopo. Di conseguenza anche gli incontri saranno ridotti ai minimi termini.