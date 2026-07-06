L'oroscopo dei gelati di luglio 2026 consiglia il gusto ai frutti di bosco alla Bilancia, quello alla nocciola IGP al Toro che vuole basi solide e infine quello al sorbetto al limone e zenzero per i Gemelli per rinfrescre la mente iperattiva.

Gelati di luglio 2026 segno per segno

Ariete: cioccolato extra Fondente con peperoncino. La vostra energia è alta, ma i transiti vi chiedono di non forzare la mano. Un gusto deciso che rispecchia la vostra natura audace, ma con il tocco consapevole del piccante.

Toro: nocciola IGP. Cercate sostanza e concretezza.

La nocciola è il gusto che non tradisce mai, perfetto per un segno di terra che vuole costruire solide basi anche a tavola.

Gemelli: sorbetto al limone e zenzero. Con Marte e Urano nel vostro segno, siete elettrici. Questo gusto fresco e pungente rinfresca la vostra mente iperattiva senza appesantirvi.

Cancro: crema al latte con miele e mandorle. Con il Sole nel vostro segno, il mood è super avvolgente. Un gusto morbido, dolce e nutriente, come un abbraccio materno in un cono.

Leone: oro e caramello salato. Dal 23 luglio sarete protagonisti assoluti. Un gusto maestoso, che mescola la dolcezza del successo con il pizzico di sfida che tanto amate.

Vergine: fior di latte con granella di pistacchio. Venere entra nel vostro segno il 9 luglio: cercate raffinatezza e ordine.

Un gusto classico, pulito, impreziosito dal dettaglio ricercato del pistacchio.

Bilancia: frutti di Bosco (senza panna). Il transito di Venere vi invita a mantenere la leggerezza. Un gusto fresco, armonioso ed elegante, perfetto per chi cerca l'equilibrio estetico e nutrizionale.

Scorpione: liquirizia nera. Intenso, misterioso e profondo. Si sposa perfettamente con la vostra intuizione, che a luglio sarà la bussola per navigare tra le emozioni.

Sagittario: mango e frutto della passione. Marte in Gemelli vi spinge a muovervi. Un gusto esotico che vi porta con la mente lontano, soddisfando la vostra inesauribile sete di scoperta.

Capricorno: caffè espresso cremoso. Siete pragmatici e orientati al lavoro.

Il caffè è il carburante che vi serve per mantenere il focus sui vostri obiettivi a lungo termine.

Acquario: menta glaciale. Volete riforme e cambiamenti veri. Un gusto rinfrescante, quasi rivoluzionario nella sua semplicità, che stimola la vostra mente brillante.

Pesci: cocco e vaniglia. Con il Sole in Cancro, la vostra sensibilità è ai massimi livelli. Un gelato cremoso e sognante, che vi trasporta in un’oasi di pace interiore.