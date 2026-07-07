L'oroscopo di mercoledì 8 luglio è influenzato da un cielo che alterna slancio e riflessione. Il Sole continua il suo cammino nel Cancro, favorendo i rapporti affettivi e la ricerca di maggiore stabilità, mentre la Luna passa dall'Ariete al Toro nel corso della giornata, spingendo prima ad agire d'istinto e poi a valutare ogni scelta con più calma.

Mercurio retrogrado invita a rivedere accordi e conversazioni rimaste in sospeso, mentre Marte in Gemelli sostiene le iniziative che richiedono prontezza mentale.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la Luna nel segno durante la prima parte della giornata vi rende dinamici e desiderosi di mettervi in gioco. Gli astri favoriscono le iniziative personali, ma sarà opportuno evitare decisioni troppo impulsive, soprattutto in ambito professionale. In amore cresce la voglia di chiarire una questione rimasta in sospeso e il dialogo potrà riportare serenità nella coppia. I single avranno più di un'occasione per fare nuove conoscenze, specialmente in un contesto estivo e informale. Voto - 8️⃣

Toro: con il passaggio della Luna nel vostro segno il clima cambia e diventa più disteso. Dopo un inizio di giornata movimentato riuscirete a ritrovare equilibrio sia nei sentimenti sia negli impegni quotidiani.

Una persona vicina potrebbe offrirvi un consiglio prezioso. Sul lavoro sarà meglio procedere con metodo, senza lasciarsi influenzare dalla fretta degli altri. Voto - 8️⃣

Gemelli: Marte continua a regalarvi energia mentale e capacità di trovare soluzioni efficaci. In campo sentimentale potreste riscoprire una complicità che sembrava essersi affievolita, mentre chi è solo sarà favorito negli incontri. Mercurio retrogrado suggerisce però di rileggere con attenzione documenti o messaggi prima di inviarli. Una piccola distrazione potrebbe creare inutili equivoci. Voto - 8️⃣

Cancro: il Sole nel segno vi rende protagonisti di una giornata ricca di sensibilità e intuizioni. In amore sentirete il bisogno di maggiore autenticità e sarete pronti a lasciarvi alle spalle qualche incomprensione recente.

Sul lavoro sarà importante non scoraggiarsi se un progetto richiederà tempi più lunghi del previsto: la pazienza verrà premiata. Voto - 8️⃣

Leone: Giove continua a sostenere la vostra crescita personale e professionale. Avrete il carisma necessario per conquistare consensi e portare avanti un'idea che vi sta particolarmente a cuore. Anche nei sentimenti il cielo regala emozioni intense, con le coppie più affiatate pronte a progettare qualcosa di importante. I single potranno attirare l'attenzione con estrema naturalezza. Voto - 9️⃣

Vergine: l'ingresso di Venere nel segno porta una ventata di serenità nella sfera affettiva. Chi vive una relazione potrà contare su una comunicazione più sincera, mentre i cuori liberi avranno voglia di conoscere persone che condividano gli stessi valori.

Sul lavoro sarà una giornata produttiva, ideale per sistemare questioni pratiche e recuperare terreno. Voto - 8️⃣

Bilancia: il cielo invita a trovare un equilibrio tra desideri personali e responsabilità. In amore sarà meglio non rimandare un confronto che potrebbe chiarire molti dubbi. L'ambiente professionale richiede diplomazia, qualità che non vi manca e che vi aiuterà a superare una situazione delicata senza creare tensioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: la prudenza sarà la migliore alleata. Alcuni rapporti potrebbero risentire di parole dette con troppa impulsività, complice una Luna inizialmente poco favorevole. Con il passare delle ore il clima migliora e diventa più semplice recuperare serenità.

Nel lavoro conviene rimandare le decisioni più importanti, dedicandosi invece alla pianificazione dei prossimi obiettivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: le stelle favoriscono gli spostamenti, le nuove esperienze e tutto ciò che rompe la monotonia. In amore ritrovate entusiasmo e spontaneità, mentre un single potrebbe vivere un incontro inaspettato durante una vacanza o una serata tra amici. Sul lavoro le idee non mancano, ma sarà fondamentale concentrarsi su poche priorità. Voto - 8️⃣

Capricorno: la giornata richiede concretezza, qualità che saprete mettere in campo senza difficoltà. Un confronto con un familiare o con il partner aiuterà a chiarire alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi. In ambito professionale potreste ricevere una conferma attesa da tempo oppure una proposta da valutare con attenzione.

Voto - 7️⃣

Acquario: Marte in Gemelli alimenta creatività e spirito d'iniziativa. Sarà una giornata favorevole per stringere nuovi contatti o rilanciare un progetto rimasto fermo. In amore potreste sorprendere il partner con un gesto spontaneo, ma ricordatevi che con Venere in opposizione non potrete e dovrete spingervi troppo oltre. Voto - 7️⃣

Pesci: le emozioni saranno intense, ma il cielo vi invita a non lasciarvi guidare esclusivamente dall'istinto. In amore servirà un po' di chiarezza per evitare fraintendimenti alimentati da Mercurio retrogrado. Sul lavoro è preferibile procedere con calma, verificando ogni dettaglio prima di dare il via libera a un accordo o a un nuovo incarico. La serata porterà maggiore serenità. Voto - 8️⃣