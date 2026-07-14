La settimana dal 20 al 26 luglio 2026 secondo l'oroscopo sarà portatrice di notizie molto interessanti per i nati sotto il segno della Vergine, mentre per i Pesci ci saranno desideri che si realizzano. Il Toro sarà molto passionale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per la settimana 20-26 luglio per tutti i segni zodiacali.

La prima parte della classifica dell'oroscopo settimanale

1° Scorpione: la serietà sul lavoro sarà il vostro biglietto da visita nel corso di questa settimana. L'oroscopo infatti prevede tanta abnegazione in tal senso, soprattutto con i colleghi.

Sarete i compagni perfetti per avventure romantiche e anche un po' strampalate. Con voi ci sarà da divertirsi.

2° Pesci: l'oroscopo prevede una settimana molto vivace nei rapporti interpersonali, fatta anche di incontri che vi faranno battere il cuore. Gli astri esaudiranno anche desideri più materiali, come un incremento dei guadagni e una situazione lavorativa poco faticosa. Gli obiettivi saranno raggiunti in men che non si dica.

3° Toro: avrete ogni situazione professionale in pugno e tutte le condizioni per trascorrere la settimana in totale tranquillità economica. Si apriranno le porte di un progetto che a voi sta particolarmente a cuore, permettendovi di dimostrare al vostro settore tutto il vostro valore.

Secondo l'oroscopo la passione nella coppia sarà protagonista indiscussa.

4° Capricorno: nelle questioni di cuore tornerà il sereno dopo tante giornate turbolente. Riprendere in mano la dolcezza significherà anche fare qualcosa che il partner non si aspetta.

Si presenteranno situazioni decisamente più leggere anche sotto il profilo professionale. Con questo presupposto fondamentale, avrete anche del tempo di occuparvi dei vostri progetti personali.

5° Vergine: confidarvi con qualcuno sull'amore e rivalutare qualche amicizia saranno entrambe chiavi che vi apriranno le porte del benessere emotivo. Ogni tassello andrà al suo posto anche nel settore lavorativo, dove avrete molte sfide interessanti e completamente sotto controllo.

Nel weekend ci saranno novità interessanti in famiglia.

6° Cancro: emozioni al top. Gli astri prevedono delle emozioni che vi daranno un senso di complicità nella coppia ma anche di soddisfazioni sul posto di lavoro. Avrete le carte in tavola per avviare quel progetto particolarmente ambizioso che è rimasto a lungo nel cassetto, secondo l'oroscopo.

La seconda parte

7° Gemelli: alti e bassi. Nella settimana si verificheranno situazioni che vi faranno esaltare, altre che invece potrebbero essere motivo di revisioni. Il lavoro vi metterà alla prova in modo molto più pesante, mentre alcuni obiettivi verranno raggiunti senza troppi sforzi. Dovreste fare attenzione alla salute, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

8° Leone: la vostra dedizione sul lavoro vi lascerà senza energie. Purtroppo questa settimana sarà inaspettatamente difficile in ambito professionale, soprattutto se siete agli inizi di un nuovo impiego. Se avete qualche nodo in sospeso con il partner, il dialogo sarà l'unico strumento a vostra disposizione per risolvere quanto prima.

9° Acquario: la stanchezza purtroppo si farà sentire, nonostante alcuni piccoli traguardi che riuscirete a raggiungere. Ma sarete entusiasti dei risultati. In amore non ci sarà molta intesa, secondo l'oroscopo. Con il partner vivrete un periodo completamente assente per il quale sarebbe meglio avviare una attenta riflessione.

10° Ariete: qualche difficoltà sul lavoro si alternerà a piccole conquiste sul piano finanziario.

Non sarà facile avviare una qualsiasi conversazione all'interno del contesto familiare. Nella vita di coppia non ci saranno miglioramenti se di recente sono arrivati dubbi o ripensamenti.

Se siete single, sarà bene evitare frequentazioni poco promettenti.

11° Bilancia: illusioni. Se siete single, sentirete di dover necessariamente correre ai ripari senza comprendere che spesso e volentieri potreste incorrere in frequentazioni deludenti. Affidarvi a voi stessi, anche per altre tipologie di situazioni, sarà la vostra carta vincente, soprattutto sull'autostima.

12° Sagittario: la mancanza di stimoli dal punto di vista affettivo vi metterà in condizione di sentirvi molto tesi e stressati. In famiglia non avrete occasione di confidarvi. Sul lavoro le probabilità di crescita professionale saranno abbastanza basse, e al momento la fortuna potrebbe non esservi troppo amica.