Le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 26 lugli 2026o vedono la Bilancia vivere qualche momento di incomprensione. Il Sagittario è particolarmente vulnerabile, mentre i Pesci sono in allerta.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: l'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 luglio 2026 vede i nati sotto questo segno particolarmente confusi. Siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di fermarvi un attimo e non compiere scelte azzardate.

11° Bilancia: qualche incomprensione in ambito sentimentale e professionale potrebbe rendere il vostro umore altalenante.

Ad ogni modo, il segreto per uscire indenni da questa tempesta, è cercare di lasciare che le cose vi scivolino addosso.

10° Sagittario: sbalzi d'umore, cambiamenti repentini di decisioni e vulnerabilità potrebbero rendere instabili alcuni rapporti. Cercate di mantenere la calma e di evitare il più possibile i conflitti, poiché potreste dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

9° Leone: giornate intriganti per quanto riguarda le emozioni. Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, alcuni dei quali anche piuttosto impegnativi e significativi. Cercate di gestire tutto con la massima calma e tranquillità. Nel lavoro è necessario prendere una posizione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: ci sono un po' di situazioni in sospeso che potrebbero darvi un gran da fare.

Siete un po' tesi e agitati dal punto di vista emotivo, cosa che potrebbe porvi in uno stato di allerta compromettendo delle relazioni. Cercate di evitare di prendere decisioni importanti.

7° Scorpione: l'oroscopo settimanale fino al 26 luglio vi invita ad essere lungimiranti. Prendere delle decisioni che possano andar bene nel lungo periodo, e non soltanto nel presente. Dal punto di vista sentimentale potrebbe essere necessario rivedere alcune scelte fatte.

6° Capricorno: non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni e per cimentarsi in nuove esperienze. In questo voi siete molto abili, in quanto siete dei lavoratori indefessi, in grado di non perdere la concentrazione neppure se il mondo attorno crollasse.

5° Acquario: in questo periodo siete particolarmente creativi e intraprendenti. Questi elementi potrebbero rappresentare la chiave del vostro successo in ambito professionale. Anche in amore ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo, siate pazienti.

Oroscopo segni ai primi quattro posti

4° in classifica Cancro: secondo l'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio dovreste imparare a non fidarvi troppo in fretta delle persone. Ricordate che nella vita non tutti hanno la vostra stessa bontà d'animo e genuinità.

3° Ariete: questa è la settimana delle esplosioni, delle passioni e dei colpi di scena. Siate sul pezzo e non perdetevi in un bicchiere d'acqua. Dal punto di vista sentimentale potrebbero arrivare delle interessanti situazioni.

2° Toro: non lasciate che una piccola delusione possa compromettere le vostre azioni. Andate avanti dritti per la vostra strada, e vedrete che ne trarrete vantaggio. Ci sono deli cambiamenti professionali da prendere in considerazione.

1° Vergine: ottimo momento per iniziare una nuova relazione, o per definire i dettagli di un nuovo progetto. Cercate di investire un po' di più in voi stessi, e ricordate che chi fa per sé, fa per tre.