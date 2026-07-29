Secondo l'oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto 2026 il Toro può attraversare un momento pesante sul lavoro, il Cancro deve usare la gentilezza e il Capricorno può conoscere delle persone speciali.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una settimana brillante può vivere la sfera amorosa. Doppia fatica può essere affrontata da chi lavora in proprio. Una vacanza inaspettata può essere molto interessante.

Toro: una nuova amicizia può diventare una storia d'amore importante. Per la sfera professionale è un momento pesante.

La tensione nervosa può raggiungere un livello critico.

Gemelli: chi fa parte di una coppia è focoso nei confronti del partner. I creativi possono affrontare una settimana soddisfacente. Al volante serve molta più prudenza del solito.

Cancro: in ogni momento è importante usare la gentilezza. Chi è iperattivo può ottenere molte soddisfazioni dal lavoro. La nuova ondata di caldo può fare emergere una certa stanchezza.

Leone: chi è solo da tempo ha grinta da vendere. Chi ha una relazione può promettere tante cose alla dolce metà. Chi lavora nella ristorazione può essere abbastanza irritato.

Vergine: insieme alla persona amata si possono prendere alcune decisioni. La salute è molto buona e l'umore abbastanza allegro.

Sul lavoro, i guadagni insufficienti possono portare nervosismo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la settimana in amore può essere molto rilassante. Con la famiglia sono probabili delle liti continue. Questo è il periodo ideale per fare delle esperienze intense.

Scorpione: le preoccupazioni sono rivolte esclusivamente i figli. In amore si può affrontare una situazione davvero inaspettata. Il campo professionale è accompagnato da tanto nervosismo e stanchezza.

Sagittario: chi fa parte di una coppia ha molta complicità con il partner. Una scelta sbagliata può creare dei problemi sulla sfera finanziaria. Durante la settimana è probabile un forte calo delle energie.

Capricorno: si possono conoscere tante nuove persone davvero speciali.

In amore è presente un filo di preoccupazione. Ancora pochi giorni di lavoro e dopo è possibile partire per le vacanze.

Acquario: insieme alla famiglia si possono affrontare degli imprevisti. In questo momento, le finanze sono da controllare attentamente. Sono possibili alcuni malesseri, accompagnati da una leggera stanchezza.

Pesci: alcuni conflitti sono probabili con gli amici. Una soluzione geniale può rendere più leggera la sfera professionale. In questa settimana, il benessere può avere degli alti e bassi.