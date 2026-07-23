La Biblioteca degli Alberi di Milano si trasforma in un luogo dedicato alla condivisione e all’intrattenimento con il Lido Coca-Cola, l’esperienza immersiva che fino al 26 luglio porta nel quartiere Portanuova un racconto fatto di design, musica e partecipazione.

Un’estate italiana firmata Coca-Cola

Ispirato all’immaginario dell’estate italiana, il Lido Coca-Cola nasce per portare il nuovo sistema visivo del marchio fuori dalla confezione e trasformarlo in un’esperienza da vivere direttamente.

Per quattro giorni gli spazi della Biblioteca degli Alberi diventano un punto di incontro aperto alla città, dove elementi di design, musica, intrattenimento e socialità si uniscono in un unico percorso dedicato al pubblico.

Un programma per diversi momenti della giornata

La programmazione è stata pensata per coinvolgere persone diverse nelle varie fasce della giornata.

Dalle attività della “Pausa Estate”, rivolte in particolare agli office worker, alla “Golden Hour Italiana”, fino agli appuntamenti serali con DJ set, l’iniziativa punta a creare un contatto diretto tra il pubblico e il nuovo look di Coca-Cola Zero Zuccheri.

L’attivazione diventa così uno spazio esperienziale in cui scoprire il brand attraverso momenti di incontro e partecipazione.

“Creare occasioni autentiche di incontro”

“Le attivazioni esperienziali sono oggi una leva fondamentale della nostra strategia di marca perché permettono di trasformare valori come condivisione, ottimismo e connessione in momenti reali, vissuti e memorabili”, afferma Andrea Bombrini, senior brand director Coca-Cola.

“Non si tratta semplicemente di organizzare eventi, ma di creare occasioni autentiche di incontro. È attraverso queste esperienze che il brand entra davvero nella vita delle persone, generando relazione, conversazioni e ricordi condivisi”.

Bombrini conclude: “In fondo, il ruolo di Coca-Cola continua a essere lo stesso da oltre un secolo: accompagnare i momenti che uniscono le persone”.