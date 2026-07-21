L'oroscopo del karma dal 27 luglio al 2 agosto 2026 assegna la medaglia d'oro al Leone per il salto evolutivo, mentre con quella d'argento l'Acquario e infine con quella di bronzo l'Ariete. Fanalino di coda saranno i Pesci che devono fare un passo indietro.

La classifica del karma: dal top al flop al 2/08

1. Leone (Il Trono del Carisma)

Con il Sole nel vostro segno che sprigiona un'energia dirompente, siete i re incontrastati di questa settimana. La Luna Piena vi spinge a fare un salto di qualità evolutivo: è il momento di prendervi la scena, raccogliere i frutti della vostra pazienza e chiudere definitivamente con ciò che vi frenava.

2. Acquario (Il Potere della Trasformazione)

La Luna Piena nel vostro segno, unita alla potente congiunzione di Plutone, vi regala una lucidità e un magnetismo unici. Senteite che è arrivato il momento di svoltare. Mercurio diretto sblocca finalmente i vostri progetti personali e professionali che aspettavano solo il vostro via libera.

3. Ariete (Fuoco e Passione)

L'energia del Sole in Leone alimenta la vostra proverbiale ambizione e vi regala settimane caldissime sul fronte dell'azione. Con il blocco di Mercurio che si dissolve, le vostre iniziative ripartono a mille. Sfruttate questa scia per bruciare le tappe.

4. Bilancia

La combinazione tra i transiti di Mercurio e Venere vi restituisce una straordinaria armonia nei rapporti.

La Luna Piena vi illumina la via per risolvere una questione pratica o sentimentale rimasta in stallo. È il momento di riprendere in mano il vostro equilibrio con stile.

5. Gemelli

Finalmente una boccata d'ossigeno! Con Mercurio che torna diretto, la vostra nebbia mentale si dirada e le comunicazioni tornano a fluire veloci e brillanti. La Luna Piena vi spinge a fare chiarezza nelle collaborazioni e nei rapporti sociali.

6. Sagittario

La vostra voglia di riscatto personale è alle stelle, alimentata dai trigoni di fuoco. Sentite il bisogno di uscire dagli schemi e di guardare al futuro con fiducia. La Luna Piena vi invita a liberarvi dei pesi superflui per viaggiare più leggeri.

7. Cancro

La Luna Piena vi invita a fare i conti con le vostre vere priorità emotive.

Anche se il cielo vi chiede introspezione, il ritorno di Mercurio diretto vi aiuta a sbloccare un'importante situazione economica o familiare che vi dava pensieri.

8. Scorpione

L'intensità della Luna Piena in quadratura si fa sentire, spingendovi a scavare a fondo nelle vostre dinamiche interiori. Plutone vi chiede di tagliare i rami secchi: non abbiate paura di chiudere una porta per aprirne una molto più autentica.

9. Vergine

Il rientro in moto diretto di Mercurio vi dà finalmente il sollievo che aspettavate sul lavoro e nella gestione quotidiana. La settimana vi richiede di riorganizzare le idee in vista della fine dell'estate, senza pretendere tutto e subito da voi stessi.

10. Capricorno

La stanchezza accumulata si fa sentire, ma la Luna Piena vi offre l'occasione di mettere dei paletti sani.

È il momento di delegare, rallentare il ritmo e lasciare che le cose si sistemino da sole senza voler controllare ogni singolo dettaglio.

11. Toro

La quadratura della Luna Piena e le tensioni energetiche vi mettono alla prova. Vi viene richiesto di non irrigidirvi di fronte ai cambiamenti improvvisi. Fate un respiro profondo e rimandate le decisioni di spessore alla prossima settimana.

12. Pesci (Il Momento dell'Introspezione)

Il cielo vi chiede di fare un passo indietro e di proteggere la vostra energia. La Luna Piena smuove acque profonde: usate questi giorni per ricaricare le batterie, meditare e lasciare andare ciò che non dipende dal vostro controllo. Il riscatto è vicino, ma ora vi serve riposo.