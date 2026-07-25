L'oroscopo del mese di agosto sulla fortuna è pronto a svelare i segni fortunati e quelli abbandonati dalla buona sorte. L'Ariete conquista la vetta grazie a una fortuna travolgente che regala successi clamorosi nel lavoro e guadagni inaspettati. Il Toro beneficia di un buon equilibrio generale, trovando una felice intesa nei rapporti interpersonali e piccole occasioni favorevoli a metà mese. Il Cancro deve invece armarsi di grande pazienza di fronte a una fase statica, dove la sorte latita ma la serenità domestica offre un valido rifugio. Le stelle invitano tutti a cogliere gli spunti migliori per gestire la quotidianità con la massima cautela.

Previsioni zodiacali della fortuna del mese di agosto e posizioni: buon destino anche per Pesci

12° posto Cancro. Una calma piatta e a tratti snervante caratterizza la fase centrale dell’estate, offrendo ben poche occasioni per esultare. La fortuna latita in modo evidente e le opportunità di rivalsa risultano ridotte al minimo assoluto per l'intera durata del mese. In ambito familiare si ritrova comunque un dialogo sincero capace di chiarire dubbi pregressi e cementare l’armonia tra le pareti di casa, compensando la mancanza di colpi di scena positivi. Verso il quindici del mese una piccolissima quanto risibile occasione fortunata si manifesta attraverso il semplice ritrovamento di un oggetto smarrito da tempo o un trascurabile sconto su un acquisto.

La sfera professionale richiede grande prudenza per evitare errori, ma la gestione attenta delle risorse economiche garantisce la stabilità minima per l'estate.

11° posto Leone. Le risposte desiderate nel settore professionale tardano ad arrivare, spingendo a fare i conti con una palese scarsità di aiuti della sorte. L'attività lavorativa procede a rilento e senza il minimo favore della sorte, richiedendo molta pazienza per superare ostacoli burocratici o piccoli intoppi quotidiani. Attorno al venti del mese si registra soltanto un piccolissimo episodio fortunato: la risoluzione spontanea di una pratica noiosa o il saldo anticipato di una piccolissima pendenza finanziaria. Nelle relazioni affettive serve cautela per evitare incomprensioni inutili, preferendo l'ascolto attento alle discussioni accese.

La vita domestica offre momenti di quiete che aiutano a ricaricare le batterie, preparando il terreno per periodi decisamente più propizi.

10° posto Acquario. I sentimenti occupano la prima parte dei pensieri, spingendo verso la ricerca di un dialogo pacifico in un clima dove la dea bendata concede davvero poco. La voglia di serenità aiuta a superare vecchi rancori e a creare un'atmosfera rilassante in casa, sopperendo a una latitanza quasi totale della sorte. Sul lavoro si avverte una stagnazione che richiede impegno costante per mantenere alti i livelli produttivi senza poter contare su aiuti esterni. Tra il diciotto e il diciannove del mese si presenta una parentesi fortunata assai modesta: la possibilità di recuperare un piccolo credito dato per perso o ricevere un omaggio gradito durante un viaggio.

Le amicizie sincere offrono un supporto prezioso per affrontare ogni scelta futura con realismo.

9° posto Sagittario. La gestione attenta della routine quotidiana permette di evitare stress eccessivi, pur dovendo fare i conti con una fortuna davvero minima e incostante. Un approccio cauto negli affari e nelle spese aiuta a mantenere l'equilibrio finanziario senza poter sperare in entrate straordinarie o aiuti del destino. Nelle relazioni sentimentali la sincerità e la trasparenza diventano fondamentali per costruire una complicità solida ed evitare spiacevoli equivoci. Verso la fine della seconda settimana del mese si sblocca un piccolo dettaglio fortunato: la cancellazione di un appuntamento gravoso lascia spazio a un felice momento di relax inaspettato.

Il lavoro richiede concentrazione sui dettagli, ma l'impegno costante permette di portare a termine tutti i compiti assegnati con precisione.

8° posto Vergine. Una piacevole novità sul piano finanziario porta un soffio di incoraggiante stabilità, confermando una buona sorte discreta ma concreta. La gestione del denaro risulta particolarmente felice e ponderata, garantendo una soddisfacente tranquillità per tutto l'avvenire. Attorno al dieci del mese si concretizza un evento fortunato assai favorevole: l'assegnazione improvvisa di un piccolo rimborso o una promozione esclusiva su un servizio desiderato da tempo. Sul lavoro la perseveranza viene riconosciuta dai superiori, aprendo la strada a nuove collaborazioni proficue e remunerative.

Nelle questioni di cuore si respira un'aria di rinnovata intesa, con la possibilità di consolidare progetti di coppia importanti e vivere momenti di grande affetto reciproco.

7° posto Toro. I rapporti interpersonali risplendono di una luce del tutto nuova, sostenuti da una piega fortunata decisamente interessante e piacevole. Il fascino personale cresce in modo naturale, attirando simpatie e nuove conoscenze stimolanti durante le uscite serali. Tra il dodici e il quattordici del mese la sorte sorride con generosità: un invito improvviso a un evento gratificante permette di fare un incontro molto utile per il futuro professionale. Nel lavoro i piccoli problemi tecnici trovano soluzione immediata grazie al supporto fondamentale dei colleghi e a qualche felice coincidenza.

La stabilità emotiva raggiunta permette di affrontare ogni impegno con grande serenità e fiducia incrollabile nelle proprie capacità.

6° posto Bilancia. Le opportunità di crescita professionale si moltiplicano, accompagnate da una sorte amica che facilita il raggiungimento degli scopi prefissati. La determinazione nell'inseguire i propri traguardi permette di superare qualsiasi esitazione e dimostrare il valore individuale. Nelle relazioni affettive regna una dolcezza contagiosa che rende la vita di coppia armoniosa e ricca di complicità. Nel corso del terzo weekend del mese si manifesta una situazione fortunata di prim'ordine: l'approvazione rapida di una richiesta di finanziamento o l'esito ampiamente positivo di una trattativa commerciale.

L'ambiente familiare offre un sostegno costante, permettendo di vivere ogni momento con grande entusiasmo e la sensazione di avere la strada spianata.

5° posto Gemelli. La creatività raggiunge livelli eccellenti grazie a un influsso fortunato notevole che spalanca porte inaspettate in ogni ambito. Le intuizioni brillanti trovano immediata applicazione nel lavoro, aprendo strade finora inesplorate e ricche di grandi soddisfazioni economiche. In amore la passione e la complicità caratterizzano ogni momento passato con il partner, regalando emozioni intense e coinvolgenti. Tra il sedici e il diciassette del mese la buona sorte agisce con forza: una chiamata inaspettata propone un colloquio di lavoro vantaggioso o una collaborazione molto redditizia.

L'energia positiva accumulata permette di superare le sfide quotidiane con un sorriso e una carica davvero invidiabile.

4° posto Pesci. Una straordinaria vitalità e il buon destino accompagnano ogni azione, rendendo il periodo estivo dinamico, scintillante e colmo di successi. I progetti lavorativi avviati di recente prendono finalmente quota, mostrando risultati concreti e guadagni di gran lunga superiori alle aspettative iniziali. In ambito sentimentale si vive una fase di profonda intesa e rinnovata passione che spazza via ogni dubbio passato. Attorno al cinque del mese la fortuna si palesa in modo spettacolare: la vincita di un premio durante un concorso locale o l'ottenimento di un'agevolazione economica inattesa.

La capacità di leadership guida i collaboratori verso il successo, garantendo ampi ammiratori e traguardi professionali di grande prestigio.

3° posto Capricorno. I traguardi più ambiziosi nel settore lavorativo diventano finalmente realtà grazie a una fortuna grandiosa che premia ogni sforzo compiuto. Il riconoscimento del proprio valore porta gratificazioni economiche eccellenti e avanzamenti di carriera stabili ed elevati. La vita di coppia beneficia di questa serenità, traducendosi in progetti concreti come convivenze o acquisti importanti per il futuro. Tra il sette e l'otto del mese la sorte riserva una sorpresa d'oro: l'accettazione immediata di una proposta d'affari complessa che garantisce un guadagno extra notevole.

L'energia fisica e mentale si mantiene ai massimi livelli per tutto il mese, consentendo di cogliere al volo ogni ghiotta occasione.

2° posto Scorpione. Un successo clamoroso sul piano professionale incorona questo periodo, guidato da una sorte quasi imbattibile e prodiga di occasioni d'oro. L'autorevolezza dimostrata sul campo apre porte importantissime e garantisce entrate finanziarie decisamente superiori alla media. L'amore vive momenti magici fatti di complicità assoluta, romanticismo e una sintonia perfetta su ogni decisione da prendere. Nella prima settimana del mese si verifica un evento fortunatissimo: la conclusione lampo di un contratto altamente redditizio o la concessione di un'opportunità unica sul lavoro.

La forza di volontà d'acciaio permette di superare qualsiasi concorrenza, conquistando una posizione di assoluta rilevanza e prosperità.

1° posto Ariete. La massima fortuna possibile e trionfale accompagna ogni singolo passo, trasformando ogni iniziativa in un successo clamoroso sotto tutti i punti di vista. Il settore finanziario registra entrate eccezionali e strabilianti grazie a intuizioni geniali e colpi di fortuna indovinati in modo impeccabile. In amore la passione raggiunge vette altissime, regalandoti intese straordinarie e nuovi incontri destinati a cambiare la vita per sempre. Nel corso del secondo weekend del mese la sorte regala un evento davvero straordinario: l'aggiudicazione di una borsa di studio, una promozione da sogno o la riuscita perfetta di un progetto d'affari enorme. L'entusiasmo travolgente guida ogni scelta, rendendo il mese di agosto indimenticabile e memorabile.