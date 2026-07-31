L'oroscopo è pronto a svelare le buone notizie in relazione al periodo 2 - 14 agosto 2026. L'Ariete trova un riscontro economico insperato, grazie a una trattativa vantaggiosa capace di riportare grande tranquillità. La Bilancia spalanca le porte a viaggi rigeneranti con conferme entusiasmanti per spostamenti a lungo desiderati. Lo Scorpione affronta qualche ostilità, ma ritrova un'alleanza preziosa pronta a restituire serenità alla sfera affettiva.

Le buone notizie dell'oroscopo: il Leone spunta un favoloso 'voto 9'

Ariete. Un felice sblocco finanziario caratterizza la decade grazie a un'entrata inaspettata o alla firma di un accordo economico che si concretizza attorno a venerdì 7 agosto.

Questa novitá sul fronte dei conti permette di affrontare con maggiore serenità la gestione della casa e delle spese familiari. Il clima generale beneficia di questa maggiore tranquillità materiale, offrendo l'opportunità di chiarire vecchi sospesi con i parenti e di ritrovare un dialogo aperto. Nelle relazioni affettive si avverte il desiderio di fare progetti concreti per il futuro, abbandonando le polemiche dei mesi passati. La stima nel lavoro cresce grazie alla capacità di prendere decisioni rapide e prive di esitazioni. Piccoli spostamenti nel fine settimana regalano momenti di svago e permettono di recuperare energie utili per affrontare le sfide successive con il giusto spirito. Voto 10.

Toro. La risposta decisiva su un contratto o lo sblocco di una pratica burocratica complessa giunge tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto. Questo successo sul piano pratico elimina una fonte di stress che si trascinava da tempo, aprendo la strada a nuove collaborazioni professionali. Con la mente libera da pratiche pendenti diventa facile concentrarsi sulle questioni di carattere personale e sugli affetti più cari. L'ambiente domestico ritrova un equilibrio solido, basato sulla collaborazione reciproca e sulla condivisione delle responsabilità quotidiane. I sentimenti vivono una fase di ripresa tangibile, in cui la stabilità conta più delle parole astratte. Chi ha un progetto di coppia in cantiere trova finalmente le risorse e il tempo per metterlo in pratica senza dover chiedere aiuti esterni o rimandare ulteriormente.

Voto 7.

Gemelli. Una dichiarazione inattesa o un chiarimento risolutivo in amore trasforma la giornata di domenica 9 agosto nel punto di svolta del periodo. La sfera sentimentale riceve una scossa positiva che spazza via i dubbi e favorisce un'intesa ritrovata con la persona amata. Questa rinnovata intesa affettiva si riflette sulle attività di tutti i giorni, portando una maggiore concentrazione nel portare a termine i compiti assegnati. Le amicizie offrono occasioni di confronto e spunti utili per sviluppare idee lavorative da realizzare entro la fine dell'estate. La gestione delle risorse economiche richiede ordine, ma la situazione resta sotto controllo grazie a scelte oculate. Piccoli viaggi di lavoro o di piacere permettono di ampliare la rete di contatti e di staccare la spina dalla solita routine.

Voto 8.

Cancro. La risoluzione favorevole di una questione familiare o patrimoniale giunge verso metà periodo, esattamente attorno a lunedì 10 agosto. L'esito positivo della trattativa toglie un peso materiale e permette di riorganizzare la gestione dei beni con maggiore sicurezza. Questa stabilità ritrovata in ambito privato permette di concentrarsi sulle ambizioni personali e sul miglioramento della posizione lavorativa. Il dialogo all'interno della coppia diventa più fluido e orientato verso traguardi concreti, come una convivenza o una ristrutturazione. I rapporti di amicizia offrono un sostegno pratico e consigli utili per superare piccoli ostacoli normativi. L'energia fisica e mentale torna a livelli ottimali, consentendo di pianificare impegni futuri senza la sensazione di correre contro il tempo o di subire decisioni altrui.

Voto 8.

Leone. Il recupero energetico e la scomparsa di un fastidio fisico cadono sotto buoni auspici attorno a giovedì 6 agosto. Ritrovare la piena forma permette di riprendere in mano le questioni professionali lasciate in sospeso e di guidare i progetti con decisione. La determinazione dimostrata sul campo attira l'attenzione di persone influenti, pronte a proporre incarichi di responsabilità o nuove collaborazioni. In ambito affettivo la presenza si fa sentire con gesti concreti e con la volontà di organizzare momenti di condivisione con la famiglia. L'intesa di coppia si rafforza attraverso la pianificazione di traguardi materiali comuni. Chi cerca risposte sul piano personale trova la chiarezza necessaria per tagliare i rami secchi e concentrare le forze solo sulle relazioni che portano valore effettivo.

Voto 9.

Vergine. Lo sblocco di un pagamento arretrato o la concessione di un finanziamento si concretizza il 13 agosto sotto ottimi auspici. L'arrivo di queste risorse finanziarie permette di coprire spese impreviste e di pianificare investimenti a lungo termine per la casa o l'attività. La maggiore tranquillità economica si riflette positivamente sulla gestione degli impegni quotidiani, rendendo il lavoro più scorrevole e meno affaticante. All'interno delle mura domestiche si respira un'aria di cooperazione che aiuta a risolvere piccole divergenze pratiche nate nelle ultime settimane. I sentimenti beneficiano di un clima disteso, dove la concretezza dei fatti sostituisce le discussioni inutili.

La salute e la tenuta fisica mostrano segnali di costante miglioramento, garantendo l'energia sufficiente per completare ogni compito programmato. Voto 9.

Bilancia. L'ok definitivo per una partenza desiderata o un'opportunità di spostamento importante arriva tra venerdì 7 e sabato 8 agosto. Questo sblocco sul fronte dei viaggi permette di staccare la spina e di riordinare le idee in vista dei prossimi impegni autunnali. L'esperienza fuori dal contesto abituale offre anche spunti creativi utili per la professione, favorendo la nascita di intuizioni originali. I rapporti interpersonali secondo l'oroscopo traggono vantaggio da una maggiore distensione, che facilita il superamento di vecchi rancori con amici o colleghi.

L'amore ritrova spazio attraverso la condivisione di progetti concreti e la voglia di guardare avanti insieme. La stabilità economica consente di togliersi qualche sfizio senza compromettere il bilancio familiare, mantenendo un controllo rigoroso ma non soffocante sulle uscite. Voto 7.

Scorpione. La firma di un'alleanza strategica con una persona influente o un chiarimento con un alleato di vecchia data si concretizza il 14 agosto. Questo accordo professionale o personale permette di consolidare la posizione lavorativa e di sbarazzarsi della concorrenza scorretta. La certezza di poter contare su appoggi solidi restituisce serenità anche nell'ambiente domestico, dove la tensione accumulata nei giorni precedenti lascia il posto alla cooperazione.

I sentimenti ritrovano equilibrio grazie alla volontà di parlare con franchezza e di eliminare i dubbi che ostacolavano l'intesa di coppia. Le risorse materiali vengono gestite con prudenza, evitando passi azzardati e concentrando le spese sulla casa. La tenuta fisica si mantiene buona, permettendo di affrontare gli impegni con il giusto ritmo. Voto 6.

Sagittario. Il superamento di un esame, l'ottenimento di un attestato o l'esito positivo di un corso giunge nella giornata di mercoledì 12 agosto. Questo traguardo sul piano della formazione arricchisce il profilo personale e apre prospettive concrete per un avanzamento di carriera o un cambio di mansione. L'ampia soddisfazione per il risultato raggiunto si trasmette alla sfera familiare, dove cresce il clima di festa e condivisione.

I sentimenti vivono una fase di stabilità, arricchita dalla voglia di fare progetti di ampio respiro con la persona amata. Le amicizie offrono occasioni di confronto stimolanti e supporto pratico per organizzare spostamenti o eventi. La forma fisica si rivela eccellente, sostenendo una quotidianità dinamica e priva di momenti di stanchezza o di cali di concentrazione. Voto 8.

Capricorno. Una risposta positiva per l'acquisto di un immobile o la sigla di un contratto d'affitto vantaggioso arriva tra il 5 e il 6 agosto. Questa novità sul fronte abitativo permette di dare una base solida ai progetti familiari e di riorganizzare gli spazi secondo le esigenze reali. La certezza della casa infonde sicurezza anche nel lavoro, dove la costanza e il pragmatismo vengono notati e premiati da superiori o clienti.

Il bilancio economico trae beneficio da una gestione attenta, che consente di affrontare le spese di ristrutturazione o trasloco senza affanni. L'amore trova forza nella concretezza dei gesti quotidiani e nella costruzione di una stabilità di coppia duratura. La salute si mantiene solida, garantendo la resistenza necessaria per gestire impegni pratici complessi. Voto 7.

Acquario. Una telefonata decisiva o una mail di conferma che sblocca una trattativa lavorativa importante giunge attorno a domenica 9 agosto. La risoluzione dell'accordo permette di avviare nuovi progetti professionali e di ampliare il raggio d'azione dell'attività svolta. Il successo sul piano pratico porta una spinta di entusiasmo che coinvolge le relazioni sociali e le amicizie più strette.

In ambito affettivo la comunicazione diventa chiara e diretta, consentendo di superare le incomprensioni recenti e di pianificare obiettivi comuni per i prossimi mesi. Le risorse finanziarie mostrano segnali di ripresa grazie a nuovi ingressi legati all'incarico appena ottenuto. La gestione del tempo migliora, permettendo di ricavare spazi adeguati al riposo e allo svago in compagnia delle persone care. Voto 7.

Pesci. La chiusura favorevole di una contesa legale o la risoluzione di una pendenza burocratica si verifica l'11 agosto sotto ottimi auspici. La fine di questo contenzioso elimina una fonte di preoccupazione e restituisce piena libertà d'azione nella gestione degli affari e del patrimonio.

Con la situazione giuridica ed economica stabilizzata diventa possibile rilanciare la propria attività lavorativa con idee nuove e la giusta determinazione. Il clima in famiglia si distende immediatamente, favorendo un dialogo caloroso e la condivisione delle scelte future. L'amore beneficia di questo stato di serenità, offrendo momenti di vicinanza e la possibilità di fare progetti di coppia a lungo termine. La salute e la forma fisica registrano un recupero costante e duraturo. Voto 7.