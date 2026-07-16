Agosto 2026 sarà foriero di buone notizie, di rinascite e di creatività. L'Oroscopo prevede infatti tanto entusiasmo sul lavoro per la Vergine e un periodo di romanticismo e tranquillità per la Bilancia. I Pesci saranno creativi, per il Leone arriverà più lucidità mentale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del mese di agosto per tutti i segni zodiacali.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di agosto

1° Acquario: riuscirete a esprimervi più liberamente con il partner, arrivando ad una fortissima complicità, anche dal punto di vista passionale.

Fra affari e guadagni, l'ambito economico avrà un salto di qualità eccezionale. Sul lavoro sarete dei veri e propri leader, pronti anche a dare una mano ai colleghi nei momenti di difficoltà.

2° Bilancia: la stabilità di coppia in questo momento rientrerà fra le priorità, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Dunque avvierete una lunga serie di organizzazioni di viaggi e cene romantiche, secondo l'oroscopo. La collaborazione di gruppo sul lavoro agevolerà le entrate, anche quelle individuali.

3° Pesci: la parola chiave di questo mese sarà 'creatività'. Se il vostro lavoro la richiede in modo particolare, sicuramente nel vostro settore farete faville, letteralmente. Ciò vi darà un ampio margine di guadagni e una bella carrellata di soddisfazioni.

Le stelle in amore suggeriscono di ravvivare l'intesa passionale con il partner. Non ve ne pentirete.

4° Vergine: il mese si presenterà fin da subito ricco di eventi interessanti, a cominciare da incontri molto promettenti per una relazione stabile e duratura. Nelle coppie già consolidate arriveranno belle notizie, secondo l'oroscopo. Sul lavoro sarete altrettanto appassionati, vi assumerete i vari incarichi con entusiasmo e voglia di mettervi in gioco.

5° Scorpione: valuterete con attenzione le proposte di lavoro che vi verranno offerte e prenderete una decisione estremamente saggia. Bilancerete meglio il tempo che avete a vostra disposizione, dedicandolo a tutto ciò che conta, soprattutto all'amore e alla famiglia.

La salute conoscerà una bella impennata, secondo l'oroscopo. Le energie saranno al top.

6° Toro: questo agosto sarà tra i mesi più rinnovatori dell'anno per il vostro segno. Finalmente arriveranno cambiamenti positivi che vi regaleranno stabilità finanziaria e emotiva. Nei rapporti di coppia vigerà la voglia di fare qualcosa insieme e di lasciarsi alle spalle problemi e incertezze. Anche in famiglia cesseranno le incomprensioni.

La seconda parte

7° Gemelli: l'ambizione di questo mese vi ripagherà presto. Sarete fra i primi sul lavoro a dare il massimo e a rivaleggiare con la concorrenza. Saprete anche come gestire molte sfide tutte in una volta. Di tanto in tanto emergeranno situazioni delicate in famiglia che dovreste risolvere il prima possibile, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

8° Ariete: secondo l'oroscopo di agosto, le stelle suggeriscono di essere pazienti e di non eccedere sul lavoro. Vi meritate un po' di pausa e del tempo per riorganizzare i vostri progetti. A parte qualche giornata negativa sul piano emotivo, non mancherà il buonumore, soprattutto in famiglia.

9° Capricorno: la sicurezza dal punto di vista personale potrebbe subire delle forti variazioni, specialmente sul lavoro dove prevarrà un senso di smarrimento e impotenza. Andrà meglio con gli affetti, dal momento che lo troverete sempre presenti per ascoltarvi.

Se siete single qualche incontro fugace vi metterà buonumore.

10° Sagittario: l'entusiasmo sul piano professionale in questo momento potrebbe calare drasticamente.

Inoltre, la stanchezza prenderà il sopravvento. Sicuramente avete a che fare con un mese che di per sé distrae, dunque non ci sarà da meravigliarsi.

Qualche incontro nel corso del mese vi farà passare qualche serata spensierata, secondo l'oroscopo.

11° Leone: il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore sarà ridimensionato a favore di una lucidità molto rigida. Vi concentrerete molto sulla vostra persona e pochissimo sui rapporti che vi gravitano attorno. Anche se avrete delle ore in più da trascorrere sul posto di lavoro, le serate libere saranno sempre e comunque a vostra disposizione.

12° Cancro: le troppe delusioni recenti vi spingeranno ad essere diffidenti, e anche un po' insensibili anche a semplici complimenti.

In famiglia non si verificheranno situazioni che possano essere di aiuto al consolidamento dei rapporti. Secondo l'oroscopo, il lavoro sarà stancante, e non sempre riuscirete a ritagliarvi del tempo libero.