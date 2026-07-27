Il bike park di Pila, in Valle d'Aosta, amplia la sua offerta con quattro nuove piste, tutte con partenza dalla Stella di Pila (2.723 metri di quota). I nuovi tracciati – Panoramica, Stella, Bellevue e Desarpa – portano il totale a 17 piste per 55 chilometri complessivi, suddivisi in 11 rosse, 3 blu e 3 nere, per ogni livello di esperienza.

L'espansione è legata all'apertura estiva della telecabina Pila-Stella, in funzione per la prima volta per l'intera stagione (dal 13 giugno al 13 settembre). Il comprensorio è servito da quattro impianti: telecabina Aosta-Pila, telecabina Pila-Stella, funivia Gorraz-Grand Grimod e seggiovia Chamolé.

La conca di Pila è raggiungibile dal centro di Aosta in circa 18 minuti di telecabina, permettendo di alternare visita alla città e attività in quota.

La Stella di Pila: fulcro delle attività estive

Le nuove piste arricchiscono le opportunità per gli appassionati di mountain bike, offrendo percorsi panoramici e tecnici. L'operatività estiva della telecabina Pila-Stella facilita l'accesso alle quote più elevate, rendendo la Stella di Pila un punto di partenza privilegiato per l'outdoor. Il collegamento diretto con Aosta offre maggiore flessibilità, combinando sport e turismo urbano.

Davide Vuillermoz, presidente di Pila SpA, ha dichiarato: “L’estate di Pila sta vivendo una profonda evoluzione che va oltre il classico concetto di stagione alpina.

La nostra visione è oggi focalizzata sul prolungamento delle stagioni e sulla destagionalizzazione, un obiettivo che stiamo realizzando anche grazie agli investimenti sulla Stella di Pila”.

La Stella di Pila si conferma punto strategico per l'accesso a piste da bike, sentieri per trekking e altre attività avventurose. La zona si propone come polo di attrazione per sportivi e famiglie, grazie alla varietà di servizi e alla possibilità di vivere esperienze a contatto con la natura alpina. Gli investimenti sull'offerta estiva mirano a valorizzare il territorio e a incentivare la presenza turistica anche nei periodi meno frequentati.