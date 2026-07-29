Il 66° Salone Nautico Internazionale di Genova si prepara ad accogliere un vasto pubblico di visitatori e professionisti del settore, con l'apertura ufficiale del ticketing online che segna l'avvio del percorso verso l'evento. In programma dall'1 al 6 ottobre 2026, questa prestigiosa manifestazione, organizzata da Confindustria Nautica, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti a livello globale per l'intera industria nautica. Il Salone si propone, ancora una volta, quale piattaforma di riferimento insostituibile per l'intera filiera, ponendo un focus strategico su tematiche cruciali come l'avvicinamento dei giovani al settore, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo del business professionale.

Iniziative dedicate ai giovani e alla promozione della cultura del mare

Per l'edizione 2026, il Salone Nautico rinnova e rafforza il suo impegno verso le nuove generazioni, riproponendo il biglietto Under 25 a una tariffa agevolata di soli 13 euro. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio e concreto sforzo di Confindustria Nautica, volto a stimolare l'interesse dei giovani verso la cultura del mare e ad avvicinarli attivamente alle professioni della nautica. Il percorso di orientamento professionale include anche specifiche attività dedicate agli studenti e offre la significativa opportunità di conseguire il nuovo patentino D1 già a partire dai 16 anni, una misura innovativa promossa dall'Associazione nazionale di categoria per facilitare l'ingresso e la formazione nel settore.

Innovazione, networking e sviluppo del business nautico

L'evento consolida la sua vocazione all'innovazione e alla creazione di opportunità di business con la seconda edizione dei TechTrade Days, in calendario per l'1 e il 2 ottobre. Questo format B2B è interamente dedicato all'accessoristica e alla componentistica nautica e, dopo il positivo debutto dello scorso anno, rafforza ulteriormente la funzione del Salone quale piattaforma di business essenziale e dinamica per l'industria. L'area TechTrade, allestita strategicamente nel Padiglione Blu, ospiterà oltre 400 brand che presenteranno le più recenti innovazioni e soluzioni tecnologiche del settore. Questo spazio è specificamente concepito per favorire l'incontro, il networking e lo scambio proficuo tra produttori, fornitori, progettisti, uffici acquisti e cantieri, stimolando così nuove relazioni commerciali e concrete opportunità di mercato.

I biglietti per il 66° Salone Nautico Internazionale sono già disponibili per l'acquisto online attraverso lo Shop ufficiale della manifestazione. L'evento si conferma come un punto di incontro cruciale e dinamico, dove industria, innovazione, design, cultura del mare, business e nuove generazioni convergono in un unico contesto. Il Salone accompagna e promuove attivamente lo sviluppo dell'intero settore nautico, estendendo la sua influenza e il suo impatto ben oltre i sei giorni della manifestazione espositiva.