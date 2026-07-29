L'Umbria Balloon Festival farà tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto 2026, animando la città con l'evento delle mongolfiere. Per tre giorni, i cieli sopra Todi saranno protagonisti di voli liberi, in programma ogni mattina. I decolli avverranno dalle 5:30 da due specifiche location: la piana di Pontenaia, nei pressi degli impianti sportivi, e l’aviosuperficie di Pantalla. La scelta del punto di partenza sarà basata sulle condizioni meteo, in base al vento, e comunicata il pomeriggio precedente tramite il sito ufficiale e i canali social del Comune di Todi.

Il programma culminerà domenica 2 agosto alle 19 con un suggestivo spettacolo in notturna in piazza del Popolo. Una mongolfiera illuminata si innalzerà tra gli edifici medievali del centro. La serata sarà arricchita da un concerto degli Ecs e una degustazione di vini delle cantine locali. L'iniziativa è in linea con la missione del festival: promuovere il territorio umbro, esaltando paesaggio, cultura ed enogastronomia.

Obiettivi e dichiarazioni

Il vicesindaco di Todi, Claudio Ranchicchio, ha evidenziato l'opportunità di coinvolgere l'intera regione in un percorso esperienziale che integra volo, turismo, paesaggio e identità territoriale. Luca Briziarelli, promotore dell'evento, ha descritto l'Umbria Balloon Festival come un "progetto diffuso" che mira a trasformare il cielo dell'Umbria in un nuovo spazio di scoperta, con l'obiettivo di renderla la "Cappadocia d’Italia".

Briziarelli ha sottolineato il ruolo centrale di Todi per storia e bellezza. Il sindaco Antonino Ruggiano ha affermato che la "tre giorni delle mongolfiere" corona un'estate ricca di eventi di qualità (concerti, festival, tornei internazionali di tennis, masterclass e rassegne cinematografiche), risultato della crescita turistica degli ultimi anni.

Todi: storia, paesaggio ed eventi

Todi, comune in provincia di Perugia, in Umbria, è celebre per il suo centro storico medievale e un patrimonio architettonico di valore (piazza del Popolo, cattedrale, palazzi). Il territorio si estende per circa 223 km² e circa 16.000 abitanti. Todi si distingue per la sua posizione panoramica sulla valle del Tevere e per i numerosi eventi culturali e turistici annuali, che valorizzano le sue risorse storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, in sintonia con lo spirito del festival.