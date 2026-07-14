L'Umbria si prepara a celebrare l'ottavo centenario della morte di San Francesco con una serie di iniziative che uniscono spiritualità, storia e natura. La quarta edizione del Festival del Sol (Sagrantino & Oil Land) presenta il progetto "San Francesco nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino", proponendo sedici trekking attraverso otto incantevoli borghi umbri: Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi. L'obiettivo è riscoprire i luoghi meno noti che ospitarono il Santo durante i suoi soggiorni.

L'iniziativa, promossa dall'Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, beneficia del contributo della Regione Umbria e del sostegno di importanti fondazioni come Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di risparmio di Foligno e Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto. Il calendario di eventi, che prenderà il via da Trevi sabato 18 luglio e si concluderà nel mese di ottobre, è stato ufficialmente presentato a Perugia, presso la sede del Consiglio regionale dell’Umbria.

Un'esperienza immersiva tra storia e natura

Il progetto prevede due eventi distinti per ciascun borgo, pensati per soddisfare diverse tipologie di pubblico: da un lato, famiglie con bambini (fascia d'età 5-10 anni), dall'altro, camminatori esperti e appassionati adulti.

Ogni percorso sarà meticolosamente organizzato e guidato da personale altamente qualificato, profondo conoscitore dell’ambiente e delle specificità dei luoghi attraversati.

Un elemento distintivo di questi trekking sarà la presenza di un narratore-camminatore. Questa figura speciale accompagnerà i partecipanti, grandi e piccoli, in un'immersione nello spirito francescano, proponendo racconti e brani tratti dalle fonti storiche, espressi in una versione attualizzata della lingua volgare umbra. Il filo conduttore di tutte le iniziative sarà il tema dell'armonia con la natura, invitando alla scoperta di conventi, eremi, antiche chiese e suggestivi paesaggi naturali, talvolta aspri e selvaggi.

Il calendario dei trekking: da Trevi a Gualdo Cattaneo

Il primo doppio appuntamento è in programma a Trevi: sabato 18 luglio sarà dedicato alle famiglie, mentre domenica 19 luglio agli adulti. Trevi riveste un significato storico particolare, poiché proprio qui, nel 1213, San Francesco tenne una predicazione e si verificò il celebre miracolo del mulo. I partecipanti avranno anche l’opportunità di visitare il complesso museale e la chiesa di San Francesco, entrambi testimonianze del XIV secolo. Trevi, inoltre, fa parte del percorso storico che da La Verna conduce a Roma, collegando i luoghi fondamentali della vita e della predicazione del Santo.

Il festival proseguirà con le seguenti tappe: Massa Martana il 25 e 26 luglio; Giano dell’Umbria l’1 e 2 agosto; Montefalco l’8 e 9 agosto; Bevagna il 22 e 30 agosto; Campello sul Clitunno il 13 e 26 settembre; Castel Ritaldi il 18 e 19 settembre; e infine Gualdo Cattaneo il 27 settembre e 10 ottobre.

Promozione territoriale e "passaporto" del pellegrino

L'iniziativa mira a una duplice finalità: la promozione territoriale e lo sviluppo turistico dell'intera area. Attraverso un calendario unificato di appuntamenti, il progetto intende far conoscere le peculiarità di ciascun comune, esaltando il profondo legame tra la figura di San Francesco e questi territori. Ogni esperienza proposta è di assoluto valore, combinando aspetti culturali, naturali e spirituali.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, a ogni viaggiatore verrà fornito un "passaporto" dell’Unione dei Comuni Tos. Su questo speciale documento, a ogni tappa completata, verrà apposto un timbro con il distintivo simbolo del Tau francescano, a testimonianza del percorso compiuto. Il Festival del Sol si configura così come un'occasione unica per esplorare l'Umbria più autentica, seguendo le orme di San Francesco in un viaggio di scoperta e armonia.