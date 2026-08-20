Il 29 agosto 2026, il cuore di Aosta si animerà con una nuova edizione di 'Aosta in Festa', un evento promosso dalla Chambre valdôtaine. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune e vede la collaborazione di importanti associazioni di categoria come Coldiretti, Confcommercio, Cna, Confartigianato e Adava, si propone di valorizzare le attività economiche locali e di offrire a residenti e turisti molteplici opportunità per scoprire la città e le sue eccellenze.

La giornata prenderà il via alle ore 9 con 'Commercianti in Festa', trasformando le vie pedonali del centro in un vivace spazio per lo shopping all'aperto.

Dalle 10 alle 12, presso il Mercato coperto Campagna Amica, l'appuntamento è con 'Note di Gusto', un'occasione imperdibile per assaporare prodotti tipici accompagnati da coinvolgente musica dal vivo. Il programma include anche le visite guidate gratuite 'Aosta a passo lento', dedicate alla scoperta della città romana e medievale, con partenza da piazza Chanoux. Le prenotazioni per queste visite potranno essere effettuate direttamente presso l'Infopoint della manifestazione. Per gli amanti della mobilità sostenibile, sono previsti tour in e-bike e il suggestivo 'Graziella City Tour', con diverse partenze programmate nel corso della giornata e possibilità di prenotazione online.

Laboratori creativi, folklore e spettacoli

Tra le proposte più originali, 'CreAosta' organizzerà, sotto i portici di piazza Chanoux dalle 10 alle 18, laboratori di pizzo al tombolo, lavorazione dell'argilla e riciclo creativo. I laboratori dedicati al pizzo si terranno alle 10, 11.15, 16 e 17, mentre quelli di argilla e riciclo creativo saranno disponibili dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le prenotazioni per queste attività saranno raccolte in giornata presso il Punto informativo, con l'obbligo per i minori di essere accompagnati da un adulto.

A partire dalle ore 16, le vie del centro storico si animeranno con folklore, musica dal vivo e coinvolgenti spettacoli itineranti, creando un'atmosfera festosa e dinamica.

Alle 17.30, in piazza Chanoux, è atteso uno spettacolo a sorpresa che promette una coreografia collettiva e il diretto coinvolgimento del pubblico. La stessa piazza Chanoux sarà un punto di riferimento per tutta la giornata, ospitando giochi, quiz e sfide dalle 10 alle 19, oltre all'Infopoint della manifestazione, attivo per fornire tutte le informazioni necessarie.

La "Serata Rossonera" conclude i festeggiamenti

La giornata di festa si concluderà in grande stile con la 'Serata Rossonera'. Dalle ore 19 fino a mezzanotte, i pubblici esercizi aderenti all'iniziativa e associati a Confcommercio Valle d’Aosta proporranno serate di musica dal vivo e dj set, prolungando l'atmosfera di celebrazione.

L'intera iniziativa è pensata per animare il centro cittadino, mettendo in risalto l'artigianato locale e i prodotti del territorio, e offrendo un programma ricco e variegato, adatto a tutte le età e a tutti i gusti, consolidando 'Aosta in Festa' come un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi valdostani.