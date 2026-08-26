Il 30 agosto 2026, il borgo medievale di Nettuno ospiterà la nona edizione del Nettuno Wine Festival, un percorso enogastronomico. Dalle 18 alle 23, 14 punti di degustazione offriranno vini del Lazio; 24 ristoranti proporranno finger food e specialità tipiche, affiancati da tre gelaterie e una pasticceria. 3.500 kit per la degustazione saranno disponibili online o presso i botteghini.

Il Festival: gusto, musica e cultura

Il Nettuno Wine Festival, “Sagra d’Eccellenza” EPLI, offrirà musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento. Sommelier AIS Lazio e studenti dell'Istituto Alberghiero Apicio Colonna Gatti guideranno i partecipanti.

Ideato da Pro Loco Forte Sangallo e realizzato con Associazione ristoratori Nettuno in Tavola, è sostenuto da Comune di Nettuno, Regione Lazio, Arsial, Banca Colli Albani e Nettuno Credito Cooperativo. Un servizio navetta gratuito collegherà i parcheggi al centro storico.

Protocollo per la viticoltura a piede franco

La presentazione del festival ha incluso un incontro sulla viticoltura a piede franco. Tra i partecipanti: Antonello Aurigemma (Cons. regionale), Vittorio Sambucci (Comm. Sviluppo economico), Massimo Morassut (CREA), Francesca Sbardella (sindaca). Firmato un protocollo tra Mario Lomartire (presidente DOVI) e Silvano Ceolin (presidente AVPIF). L'accordo prevede ricognizione e catalogazione vigneti, rete tra associazioni e produttori, studi e ricerca, e promozione dei valori ambientali, storici, culturali e paesaggistici.

Le voci del territorio: valore e impegno

Il sindaco Nicola Burrini: “iniziative come questa valorizzano le produzioni locali, rafforzano il senso di comunità e rappresentano un importante volano turistico”. Mario Lomartire (DOVI): il protocollo “rafforza l’impegno di DOVI nel sostegno alle aziende locali, nello sviluppo sostenibile e nella tutela di un patrimonio che unisce innovazione e tradizione”. Silvano Ceolin (AVPIF): l'accordo è “un impegno concreto per la conservazione, la tutela e la ricerca dedicate alle uve e ai vini a piede franco”.