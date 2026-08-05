Il mondo della bicicletta si prepara a un evento di grande rilievo: l'International Bike Festival, in programma a Misano Adriatico dal 6 all'8 settembre. L'appuntamento, ospitato presso il rinomato Misano World Circuit, si conferma un punto di riferimento essenziale per il settore delle due ruote, attirando appassionati e operatori professionali.

Questa edizione dell'International Bike Festival offrirà un programma ricco e coinvolgente. I visitatori potranno partecipare a test ride per provare le ultime innovazioni, esplorare esposizioni di prodotti e incontrare direttamente le aziende leader.

L'obiettivo è evidenziare tendenze e novità del mercato ciclistico, promuovendo la mobilità sostenibile. Gli organizzatori puntano a offrire "un'esperienza unica a tutti gli amanti della bicicletta", unendo passione, business e consapevolezza.

Misano World Circuit: la sede dell'evento

La scelta del Misano World Circuit come location è strategica. Questa struttura, uno dei poli sportivi più prestigiosi della Riviera romagnola, offre spazi ampi e funzionali per accogliere espositori, aziende e visitatori da Italia e dall'estero. Il festival sarà accessibile a pubblico generale e operatori specializzati, permettendo di testare le nuove generazioni di biciclette, accessori e tecnologie. Previsti anche approfondimenti su sicurezza stradale e promozione dell'uso della bicicletta quale mezzo ecologico, rafforzando una mobilità più consapevole.

Il Misano World Circuit: eccellenza

Il Misano World Circuit, noto anche come "Marco Simoncelli", è una struttura polifunzionale di fama internazionale. Ogni anno, ospita eventi sportivi di grande rilievo, incluse competizioni motociclistiche mondiali e altre manifestazioni legate al mondo delle due ruote. La sua posizione privilegiata sulla Riviera romagnola lo rende una meta ideale per eventi di vasta portata, grazie a servizi e infrastrutture dedicate a sportivi e visitatori. La versatilità del circuito rende l'International Bike Festival un appuntamento di successo, consolidando la posizione di Misano come punto di riferimento per il ciclismo.