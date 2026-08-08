La settimana dal 10 al 16 agosto 2026 secondo l'oroscopo ha in serbo della tranquillità e della pace per i nati sotto il segno del Leone. Per il Toro sarà una settimana densa di stimoli interessanti, mentre per la Vergine sarà una parentesi di armonia familiare. Per l'Acquario ci saranno miglioramenti.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni della settimana.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della settimana

1° Leone: questa settimana sarà finalmente un'oasi di pace per il vostro segno dello zodiaco. Non ci saranno incarichi lavorativi troppo pesanti e per qualcuno di voi arriveranno i giorni festivi tanto desiderati.

Anche sul piano economico arriveranno novità davvero eccezionali.

Con il partner ritroverete la gioia della condivisione ma anche della passionalità.

2° Ariete: l'oroscopo prevede tanta originalità sia sul lavoro che in famiglia. Farete delle scelte che influenzeranno positivamente l'andamento finanziario dei vostri risparmi, riuscendo anche a farvi un regalo sensazionale. In amore troverete un equilibrio perfetto fra connessione mentale e passione. Per chi è single gli incontri saranno incentivati dal vostro fascino.

3° Toro: sarà una settimana ricca di stimoli per la vostra creatività. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, le stelle vi daranno idee a profusione per ottimizzare il vostro lavoro qualitativamente e renderlo semplice e fluido.

I guadagni saliranno fino al weekend, quando potrete finalmente togliervi gli sfizi che avete covato con cura per gran parte dell'anno.

4° Sagittario: scoprirete nuove possibilità professionali che non faranno che alzare l'asticella della vostra ambizione. Non ci saranno esitazioni di sorta nel vostro cammino lavorativo, anzi, la strada sarà sempre più agevole man mano che trascorreranno le giornate.

5° Capricorno: farete del vostro meglio per rendere questa settimana di festività indimenticabile. Uscite, organizzate viaggi oppure feste fra amici. Anche i vostri piani progettuali sul lavoro potrebbero subire dei miglioramenti rispetto alle settimane precedenti. L'oroscopo suggerisce di mantenere gli occhi fissi sui vostri obiettivi.

6° Vergine: uscirete dalla vostra zona d'ombra per respirare armonia e tenerezza, specialmente con il partner. Ci sarà bisogno di rivitalizzare molte relazioni interpersonali, e dal canto vostro coglierete al volo questa esigenza. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, all'orizzonte si profilano nuove prospettive di guadagno.

La seconda parte

7° Acquario: si aprirà uno spiraglio di luce sul piano personale, secondo l'oroscopo. Molti problemi si risolveranno entro la settimana, regalandovi uno stato mentale molto più sereno rispetto a prima. Prestare attenzione a come spendete il denaro però non sarà mai abbastanza. Si preannuncia una mole di lavoro molto faticoso.

8° Bilancia: al momento dovrete affidarvi alle vostre forze soltanto per poter perseguire i vostri obiettivi.

La fortuna potrebbe essere capricciosa, dunque vi resta che affidarvi al vostro istinto. I complessi rapporti interpersonali potrebbero avere un peggioramento, ma non ci saranno ripercussioni particolari in campo familiare, secondo l'oroscopo.

9° Scorpione: questa settimana vi lascerete alle spalle molta negatività del lavoro per far spazio alla serenità, soprattutto sul piano familiare. La situazione di stallo che vivrete sul lavoro non sarà molto facile dal punto di vista mentale, ma dare il meglio di voi stessi sarà una costante persistente. L'oroscopo dell'amore vi darà qualche momento di tenerezza ma nulla di più.

10° Pesci: sarà saggio staccare la spina dalle faccende di lavoro ma anche quelle legate alle situazioni che state vivendo.

Cercate di connettere la mente a cose più leggere e che possano in qualche modo regalarvi quegli istanti di serenità che vi occorrono in questo periodo.

L'oroscopo in amore non porterà con sé novità rilevanti.

11° Cancro: vivrete una settimana abbastanza sottotono, specialmente se avete a che fare con una situazione lavorativa molto intensa. Soltanto in alcuni momenti sporadici risucirete a riposare la mente e il corpo. Nelle questioni familiari non sempre avrete il pieno controllo dei vostri stessi sentimenti.

12° Gemelli: anche se avete le vacanze dietro l'angolo, non riuscirete a godervele appieno, specialmente se ci sono stati conflitti all'interno del contesto familiare. Fate attenzione al denaro, ora spendere più soldi del previsto sarà molto più semplice di quel che immaginate. Per qualcuno di voi il lavoro sarà abbastanza complicato.