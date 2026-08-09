L’oroscopo dei colpi di fortuna, dal 14 al 23 agosto 2026, è pronto a svelare novità straordinarie per i prossimi dieci giorni. Il Toro vede finalmente sbloccarsi una somma di denaro attesa da mesi, trasformando le fatiche passate in una solida certezza economica. La Vergine riceve una proposta lavorativa non messa in conto e molto remunerativa, capace di cambiare radicalmente le prospettive di carriera. Invece Pesci vive momenti magici in amore, dove una decisione dettata dal cuore segna una svolta importante relativa ad un progetto di vita.

I colpi di fortuna dei prossimi 10 giorni: oroscopo dal 14 al 23 agosto 2026

Ariete. Una svolta inattesa riscalda l’ambiente domestico. Gli ultimi tempi hanno portato qualche tensione di troppo, ma adesso le stelle regalano un recupero davvero prezioso per i legami familiari. Una discussione recente trova finalmente fine con una soluzione serena, favorendo un riavvicinamento molto desiderato con un parente. In primo piano le giornate dal 16 al 18 agosto, quando una chiamata improvvisa porta una notizia davvero distensiva per la casa. Questa serenità ritrovata si riflette positivamente anche nelle questioni economiche, dove la mente lucida permette di gestire spese importanti senza alcun patema.

L'ambito professionale ne trae enorme giovamento, regalando un clima collaborativo e decisamente piacevole. Il periodo si chiude con ottime prospettive per organizzare un piccolo viaggio rilassante, ideale per ricaricare le energie mentali.

Toro. La fortuna bacia la sfera professionale in modo concreto. Un progetto lasciato da parte torna improvvisamente d'attualità, aprendo uno scenario economico molto vantaggioso. Attorno a mercoledì 19 o massimo giovedì 20 agosto arriva lo sblocco definitivo di una somma di denaro attesa da mesi, magari un rimborso o una trattativa rimasta sospesa nel tempo. Questa gratificazione economica regala una grande tranquillità, che si trasmette immediatamente nelle relazioni affettive.

L'intesa di coppia ritrova slancio e passione, mentre le amicizie offrono occasioni perfette per trascorrere momenti spensierati. Anche la salute beneficia di questa bella carica di ottimismo, spingendo verso un benessere fisico totale. La parte finale della settimana scivola via tra sorrisi, conferme lavorative e un'armonia profonda con l'ambiente circostante.

Gemelli. Nuove intese amorose accendono il panorama estivo. Il desiderio di provare emozioni autentiche trova finalmente terreno fertile grazie a transiti planetari decisamente benevoli per il cuore. I primi quattro giorni del periodo regalano un incontro del tutto casuale capace di trasformarsi velocemente in qualcosa di profondo e travolgente.

Questa bellissima novità sentimentale porta un'ondata di entusiasmo che influisce positivamente anche sulla creatività personale. Le idee per il futuro diventano subito chiare e realizzabili, aprendo strade interessanti da percorrere nel settore degli affari. La gestione del tempo libero diventa fluida, permettendo di coltivare passioni accantonate da troppo tempo. Tutto scorre con estrema naturalezza, portando serenità anche nei rapporti parentali e regalando una sensazione di profonda stabilità emotiva.

Cancro. La salute e l'energia fisica raggiungono livelli eccellenti. Un senso di stanchezza accumulato nei mesi scorsi lascia spazio a una vitalità ritrovata, perfetta per affrontare ogni impegno quotidiano.

Nella parte centrale del periodo, precisamente tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, l'esito decisamente positivo di un esame medico o il superamento definitivo di un fastidio fisico rappresentano il vero evento fortunato. Questa ritrovata forma regala una lucidità mentale straordinaria, utilissima per riordinare la gestione economica e pianificare investimenti futuri in totale sicurezza. La serenità interiore migliora notevolmente la vita affettiva, favorendo dialoghi sinceri e costruttivi all'interno della coppia. La settimana si avvia alla conclusione con un clima piacevole e rilassato, ideale per godere degli affetti sinceri.

Leone. Le questioni finanziarie registrano un miglioramento improvviso e tangibile.

Un’entrata extra inaspettata permette di respirare e di togliersi qualche sfizio importante per la vita di tutti i giorni. In primo piano le giornate dal 15 al 17 agosto, con una compravendita o la chiusura di un accordo economico che volge nettamente a favore degli affari. Questo successo materiale genera un comprensibile entusiasmo, spingendo a condividere momenti di grande gioia insieme alle persone care. I rapporti di amicizia si rafforzano grazie ad uscite conviviali divertenti, mentre in amore torna quella complicità intima capace di spazzare via ogni dubbio. Il lavoro procede senza intoppi, sostenuto da una grande determinazione. La chiusura di questa fase estiva garantisce stabilità e una grande fiducia verso il futuro.

Vergine. Una proposta lavorativa inattesa cambia le prospettive future. L’impegno dimostrato costantemente viene finalmente riconosciuto da figure autorevoli, pronte ad offrire un ruolo di grande rilievo. Verso metà periodo, esattamente tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto, un contatto professionale propone un incarico inatteso ma estremamente remunerativo. Questo scatto di carriera garantisce entrate economiche più sicure e permette di guardare ai progetti di casa con molta più serenità. La vita di coppia beneficia di questo stato d'animo disteso, ritrovando un'armonia profonda e la voglia di fare pianificazioni importanti a lungo termine. Anche il corpo risponde bene, regalando una bella sensazione di equilibrio generale.

Il periodo si conclude sotto ottimi auspici, con la certezza di aver intrapreso la strada giusta.

Bilancia. L'amore torna ad essere il vero protagonista assoluto. Una complicità magica avvolge la vita sentimentale, spazzando via le incertezze del passato e regalandosi momenti indimenticabili. I primi quattro giorni del periodo riservano un chiarimento fondamentale con il partner o, per chi è solo, un colpo di fulmine capace di cambiare i piani per l'estate. Questa ritrovata intesa sentimentale diffonde una grande serenità che aiuta ad affrontare con successo anche qualche piccola pendenza di lavoro. Le finanze si mantengono stabili, consentendo qualche spesa legata al divertimento e al relax.

Il dialogo in famiglia si rivela particolarmente fluido, permettendo di superare vecchi malintesi legati ad questioni patrimoniali. La fase conclusiva delle giornate regala riposo, pace e belle conferme affettive.

Scorpione. Una liberatoria vittoria burocratica spazza via ogni pregressa preoccupazione legale. Una pratica contorta o una contesa amministrativa aperta da tempo trova finalmente il canale ideale per concludersi felicemente a pieno favore. Attorno a mercoledì 19 agosto giunge la notifica ufficiale che attesta l'approvazione definitiva di un permesso importante o la risoluzione vincente di una vertenza. Questa straordinaria notizia alleggerisce enormemente i pensieri, permettendo di ritrovare la concentrazione necessaria per pianificare nuovi passi nell'attività lavorativa.

Gli affari e la vita di relazione ne traggono un beneficio immediato, spingendo verso accordi sereni e serate conviviali davvero spensierate. Il finale di periodo appare splendido, garantendo una stabilità burocratica assoluta e una grande tranquillità mentale per il futuro.

Sagittario. La forma fisica ritrova uno slancio straordinario e contagioso. Il corpo risponde benissimo agli stimoli, permettendo di recuperare le forze e di superare brillantemente un periodo faticoso. In primo piano le giornate dal 20 al 22 agosto, quando l'esito favorevole di un controllo o la scomparsa improvvisa di un disturbo garantiscono una sensazione di benessere totale. Questa grande carica vitale spinge verso nuove avventure e favorisce una vita sociale ricca di stimoli ed eventi divertenti.

Le amicizie diventano la cornice perfetta per trascorrere serate spensierate, mentre la sfera finanziaria beneficia di acquisti indovinati. L'amore, secondo quanto analizzato dall'oroscopo, vive momenti di grande passione e complicità, lontani dalla routine. La conclusione della settimana regala un senso di piena appagamento e grandissima energia.

Capricorno. Una trattativa economica si sblocca in modo del tutto favorevole. La costanza e la pazienza mostrate negli ultimi tempi ottengono finalmente la giusta ricompensa sul piano materiale. Fine periodo sotto buoni auspici in quanto tra venerdì 21 e domenica 23 agosto arriva la firma di un contratto o la chiusura di un affare estremamente redditizio.

Questa stabilità finanziaria permette di pianificare con serenità investimenti importanti per la casa o per la crescita professionale. La mente libera da preoccupazioni economiche si riapre ai sentimenti, favorendo momenti di grande dolcezza con il partner. Anche la salute ne giova, regalando un sonno finalmente ristoratore e una bellissima sensazione di equilibrio interiore. Le prospettive future appaiono chiare, solide e ricche di belle opportunità.

Acquario. Un'opportunità di carriera inaspettata si affaccia all'orizzonte. Il talento personale viene notato da chi conta, aprendo porte che parevano del tutto chiuse fino a poco tempo fa. I primi quattro giorni del periodo portano la telefonata di un vecchio collega con una proposta di collaborazione davvero imperdibile.

Questo successo lavorativo garantisce anche un netto miglioramento della situazione economica, permettendo di guardare alle spese future con estrema leggerezza. La gioia per questo traguardo si riflette positivamente nella vita di coppia, riaccendendo l'intesa e la voglia di condividere progetti ambiziosi. I rapporti con i familiari diventano più distesi e collaborativi. La fase estiva si avvia alla conclusione con una forte sensazione di realizzazione personale e grande soddisfazione.

Pesci. L'armonia di coppia raggiunge vertici di rara bellezza. Il dialogo diventa profondo e sincero, permettendo di superare ogni incomprensione e di vivere la relazione con immensa gioia. Verso metà periodo, indicativamente attorno al 17 e 18 agosto, la decisione condivisa di realizzare un importante progetto di vita insieme rappresenta il vero punto di svolta felice. Questa immensa intesa emotiva regala una carica di fiducia enorme, utilissima per affrontare con successo anche gli impegni di lavoro. La salute appare decisamente solida, sostenuta da un benessere interiore che si riflette sull'aspetto fisico. Le finanze si mantengono in perfetto equilibrio, consentendo di programmare piccoli viaggi rigeneranti. Gli ultimi giorni scivolano via leggeri, tra abbracci sinceri e una grande pace nel cuore.