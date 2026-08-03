L’oroscopo dei colpi di fortuna, dal 7 al 17 agosto 2026, è pronto a mettere in chiaro un periodo straordinario, in primis per i tre segni baciati dalla buona sorte. Tra questi, l’Ariete ritrova grande serenità finanziaria verso metà periodo grazie all’arrivo di una inaspettata entrata di denaro, forse legata a un vecchio credito. I Gemelli dal canto loro festeggiano importanti successi professionali, quasi certamente tra giovedì e venerdì, attraverso una chiamata del tutto inattesa con una proposta di collaborazione vantaggiosa. Lo Scorpione intanto ottiene finalmente la svolta sperata, più o meno verso l'inizio della seconda settimana di agosto, con la conferma ufficiale per un avanzamento di carriera.

I colpi di fortuna dei prossimi 10 giorni: oroscopo dal 7 al 17 agosto 2026

Ariete. Una gradita sorpresa economica risolleva lo spirito nei prossimi tempi. Stelle favorevoli incoraggiano iniziative audaci e decisioni rapide, specialmente nel settore finanziario dove verso metà settimana arriva un’inaspettata entrata di denaro legata a un vecchio credito dimenticato o a una vendita fortunata. Questa bella novità porta un’ondata di serenità che si riflette immediatamente nei rapporti familiari, trasformando eventuali tensioni recenti in occasioni di dialogo sereno e disteso. Anche i sentimenti traggono enorme vantaggio da questo clima rilassato, regalando momenti di grande intesa di coppia e favorendo nuovi incontri ricchi di fascino per i cuori solitari.

La salute appare decisamente ottima e l'energia ritrovata spinge a organizzare piacevoli uscite all'aria aperta. Il periodo si chiude con ottime prospettive per progetti futuri estremamente ambiziosi.

Toro. L'amore torna finalmente a brillare con una luce del tutto nuova. Sentimenti autentici ritrovano uno spazio centrale nell'esistenza quotidiana e attorno a martedì si presenta un'occasione d'oro per risolvere un piccolo malinteso di coppia o per fare una conquista davvero memorabile. Questo clima d'intesa affettiva infonde una carica straordinaria che influenza positivamente ogni attività pratica, rendendo la mente lucida, reattiva e pronta a cogliere opportunità preziose nel campo delle libere professioni.

Anche all'interno delle mura domestiche si respira un'aria di grande collaborazione, perfetta per pianificare acquisti importanti o piccoli rinnovamenti per la casa. La forma fisica risulta eccellente, sostenuta da una ritrovata armonia interiore che dona equilibrio e un contagioso buonumore in grado di conquistare proprio tutti.

Gemelli. Nuove ed entusiasmanti opportunità lavorative bussano alla porta senza alcun preavviso. Grandi novità professionali sono pronte a manifestarsi e tra giovedì e venerdì giunge una chiamata del tutto inattesa con una proposta di collaborazione estremamente vantaggiosa. Successi di questo calibro aumentano enormemente l'autostima e generano benefici immediati anche nelle finanze personali, consentendo di togliersi qualche sfizio a lungo desiderato.

Il buonumore derivante da questi traguardi si riflette positivamente nella vita di coppia, dove cresce il desiderio di fare programmi a lungo termine e di condividere momenti di profonda complicità. I rapporti di amicizia offrono spunti preziosi per il tempo libero, mentre il benessere generale si mantiene su livelli altissimi grazie a uno stile di vita dinamico e bilanciato.

Cancro. La serenità familiare ritrova il suo naturale e meritato spazio. Un'atmosfera di profonda pace caratterizza l'ambiente domestico e verso la fine della prima settimana una bellissima notizia riguardante la casa o un parente stretto porta un'ondata di immensa gioia condivisa. Questa ritrovata armonia interiore si ripercuote in modo eccellente sul piano affettivo, rendendo il dialogo con il partner fluido, dolce e denso di reciproca comprensione.

Anche le questioni patrimoniali traggono grande beneficio da un clima così favorevole, permettendo di concludere piccoli affari o di gestire spese straordinarie con notevole facilità e sicurezza. La forma fisica registra un netto recupero, favorito dal relax e da giornate trascorse con le persone care. Il futuro immediato promette grandi soddisfazioni e tanta stabilità.

Leone. Un successo professionale davvero insperato attende solo di essere celebrato. Ambizioni importanti trovano finalmente un riscontro concreto e attorno a lunedì si sblocca una trattativa complessa che permette di ottenere un riconoscimento formale di grande rilievo. Una simile affermazione porta grande beneficio anche alle finanze, aprendo la strada a guadagni extra e a investimenti particolarmente azzeccati per il periodo a venire.

La gioia per questo traguardo rende il carattere straordinariamente generoso e solare, favorendo una passione travolgente nei rapporti sentimentali e momenti indimenticabili con la persona amata. I contatti sociali risultano vivaci e ricchi di stimoli, ideali per ampliare la rete di conoscenti. La salute risplende, supportata da una vitalità contagiosa che regala un benessere fisico assolutamente impeccabile.

Vergine. Una somma di denaro imprevista è pronta a fare la sua comparsa. La gestione delle risorse personali riceve un impulso eccellente e verso metà periodo arriva un bonifico o un piccolo rimborso inaspettato che permette di tirare un sospiro di sollievo. Tale tranquillità economica permette di guardare al futuro con rinnovato ottimismo, riflettendosi positivamente sulle relazioni affettive che ritrovano dialogo, leggerezza e una splendida complicità di coppia.

Anche la sfera professionale trae grande giovamento da questo momento fortunato, offrendo la possibilità di riorganizzare compiti e progetti con estrema precisione e senza alcuna forma di stress. L'energia fisica si mantiene costante ed elevata, permettendo di dedicare il tempo libero alle proprie passioni e a rilassanti passeggiate rigeneranti.

Bilancia. Nuove intese amorose promettono di far battere il cuore come non mai. La sfera affettiva vive un momento magico e tra venerdì e sabato si verifica un incontro folgorante destinato a trasformarsi rapidamente in una storia seria e duratura. Una gioia così profonda dona una luminosità unica al viso e un entusiasmo travolgente che si trasmette positivamente anche nell'ambito lavorativo, dove l'inventiva e lo spirito d'iniziativa raggiungono livelli davvero altissimi.

La vita familiare beneficia di questo stato d'animo sereno, favorendo momenti di condivisione sincera e la risoluzione definitiva di vecchie divergenze. Lo stato di salute appare ottimo, sorretto da un perfetto equilibrio tra mente e corpo che regala giornate all'insegna del buonumore e del relax.

Scorpione. Una risposta lavorativa molto attesa porta finalmente la svolta sperata. Impegni costanti e grande dedizione vengono ampiamente ripagati e verso l'inizio della seconda settimana arriva la conferma di un contratto o di un avanzamento di carriera desiderato da tempo. Questo importante traguardo professionale stabilizza notevolmente la situazione finanziaria, consentendo di pianificare investimenti futuri con grande serenità e sicurezza.

Il clima positivo si trasferisce inevitabilmente anche nelle mura domestiche, dove regnano armonia, comprensione e un forte senso di unione con tutti i familiari. La vita sentimentale beneficia di questa rinnovata tranquillità, regalando momenti di profonda intesa emotiva e passione. La forma fisica è eccellente, sostenuta da una carica energetica davvero invidiabile e resistente.

Sagittario. Un viaggio improvviso regala occasioni d'oro e momenti indimenticabili. La voglia di esplorare e di fare nuove esperienze viene ampiamente premiata e attorno a mercoledì si presenta la possibilità di effettuare uno spostamento molto fortunato che porta contatti utilissimi per il futuro. Questa bellissima novità, a detta dell'oroscopo, riempie il cuore di entusiasmo riflettendosi in modo straordinario sulla vita di coppia, che ritrova la complicità e la passione dei tempi migliori.

Anche il settore delle finanze risente favorevolmente di questo momento dinamico, grazie ad uscite contenute e a piccole entrate extra davvero benvenute. Lo stato di salute risulta brillante e l'umore eccellente spinge a praticare attività all'aperto e a godere appieno della compagnia degli amici più cari.

Capricorno. Una trattativa patrimoniale si conclude nel migliore dei modi possibili. Il fiuto per gli affari e la proverbiale prudenza danno i loro frutti e tra martedì e mercoledì si firma un accordo vantaggioso relativo all'acquisto o alla vendita di un bene di grande valore. Questo ottimo risultato economico dona grande tranquillità e permette di dedicare maggiore tempo e attenzione agli affetti familiari, creando un'atmosfera calda, serena e protettiva.

Anche il partner mostra un grande apprezzamento per questo atteggiamento disponibile, regalandosi insieme momenti di pura tenerezza e profonda intesa sentimentale. Il benessere fisico è ai massimi livelli, supportato da una preziosa sensazione di pace interiore che aiuta a ricaricare completamente le batterie.

Acquario. Un'amicizia recente si rivela provvidenziale per la realizzazione di un grande sogno. I rapporti interpersonali sono protetti da stelle splendide e verso il fine settimana un caro conoscente offre un aiuto concreto per concretizzare un progetto personale a cui si tiene moltissimo. Questa bellissima sorpresa dimostra il valore dei legami autentici e porta un'ondata di grande gioia che rigenera la vita sentimentale, rendendo l'intesa con il partner intima, complice e ricca di progetti condivisi.

Anche sul piano lavorativo le cose procedono al meglio, con un clima collaborativo e privo di tensioni che facilita lo svolgimento di ogni mansione quotidiana. La salute appare forte e l'energia mentale risulta particolarmente vivace e reattiva.

Pesci. Una gratificazione professionale inaspettata premia il grande talento espresso nell'ultimo periodo. L'impegno dimostrato fino a questo momento viene ampiamente riconosciuto e verso giovedì arriva un elogio pubblico o un premio economico che conferma il grande valore del lavoro svolto. Questa bellissima soddisfazione aumenta il senso di sicurezza personale e si riflette magnificamente sulla vita familiare, dove si respirano finalmente felicità, condivisione e grande orgoglio reciproco.

L'amore vive una fase di profonda dolcezza e intesa, ideale per fare progetti di convivenza o per ampliare la famiglia. Il benessere psicofisico raggiunge livelli ottimali, regalandosi giornate serene, rilassanti e ricche di bellissime emozioni da custodire con cura nel cuore.