L'oroscopo dei desideri dal 13 al 22 agosto 2026 rivela un periodo decisivo per diversi segni, decisamente focalizzato sulla realizzazione di aspirazioni, sogni o interessi di ogni ordine e genere. L'Ariete avverte un forte desiderio di esplorazione culturale e viaggi all'estero per superare la routine quotidiana. La Vergine punta sull'arricchimento personale e sulla formazione, dedicandosi con determinazione allo studio di una lingua straniera per cogliere nuove opportunità internazionali. Il Capricorno riscopre il valore della memoria e dell'introspezione, concentrando le proprie energie sulla scrittura di un libro autobiografico.

Ciascun segno trova la spinta ideale per trasformare le proprie ambizioni individuali in progetti concreti e appaganti.

Cosa desiderano i segni secondo l'oroscopo: previsioni 13-22 agosto

Ariete. Il desiderio principale di questo periodo riguarda l'esplorazione di nuovi orizzonti intellettuali e culturali insieme alla persona amata. Le coppie consolidate sentono la necessità di pianificare un lungo viaggio all'estero per arricchire il proprio bagaglio di esperienze condivise e superare una routine diventata troppo soffocante. Chi cerca l'amore non desidera una stabilità immediate, ma preferisce frequentare ambienti accademici o corsi di formazione per incontrare menti stimolanti con cui scambiare idee brillanti.

Il lavoro offre un'opportunità straordinaria di crescita attraverso un corso di aggiornamento finanziato dall'azienda. I genitori incoraggiano questa sete di conoscenza, fornendo supporto morale. Gli amici partecipano con gioia all'organizzazione dei dettagli del viaggio. Ampliare la mente rinforza l'intesa affettiva, regalando prospettive entusiasmanti.

Toro. L'aspirazione prioritaria delle prossime giornate si concentra sul rinnovamento totale dell'ambiente domestico per creare un'oasi di benessere. Le unioni stabili decidono di investire energie nella ristrutturazione della casa o nell'acquisto di arredi moderni capaci di riflettere l'armonia della coppia. Chi si trova solo desidera fortemente circondarsi di bellezza e comfort, trasformando la propria abitazione nel luogo ideale dove accogliere nuove e promettenti conoscenze.

Un successo professionale inaspettato mette a disposizione le risorse necessarie per affrontare i lavori senza preoccupazioni finanziarie. I fratelli offrono un aiuto concreto durante le fasi di progettazione, mettendo in contatto la coppia con professionisti del settore. Gli affetti cari approvano le scelte stilistiche. Curare il proprio spazio vitale dona equilibrio interiore e stabilità sentimentale.

Gemelli. Trasformare una passione creativa condivisa in un'opera concreta rappresenta il sogno da realizzare entro il ventidue del mese. Le coppie affiatate uniscono le proprie doti artistiche per realizzare un progetto artigianale o pubblicare un lavoro di ricerca, dimostrando una sinergia straordinaria.

Chi naviga nella solitudine coltiva la speranza di conoscere una persona speciale frequentando laboratori artistici, eventi culturali o mostre d'arte. L'ambito lavorativo fornisce le garanzie economiche giuste per acquistare i materiali necessari per questa attività parallela. I genitori dimostrano un orgoglio immenso per l'ingegno mostrato, offrendo consigli preziosi derivati dalla propria storia personale. La cerchia amicale supporta l'iniziativa promuovendola con grande entusiasmo. Dedicarsi all'arte e alla creatività rigenera il legame di coppia, alimentando la complicità quotidiana.

Cancro. Il desiderio dominante di questa metà di agosto riguarda il recupero di un benessere fisico e mentale attraverso la pratica quotidiana dello sport.

Le coppie avvertono la necessità di iscriversi insieme in palestra o di praticare attività all'aria aperta per scaricare le tensioni accumulate negli ultimi mesi. Chi cerca l'anima gemella aspira a frequentare ambienti dinamici e salutari, dove poter stringere amicizie spontanee basate su uno stile di vita sano. La stabilità della carriera garantisce la serenità indispensabile per gestire il tempo libero con grande disciplina ed efficacia. I suoceri apprezzano questo cambio di ritmo, offrendo un aiuto pratico nella gestione degli impegni familiari. Gli amici di sempre partecipano alle sessioni sportive. Prendersi cura del corpo e della mente rinforza la sintesi sentimentale.

Leone. Ottenere una prestigiosa posizione di leadership nel volontariato o nel settore sociale costituisce l'obiettivo prioritario del periodo.

Le unioni formate da tempo decidono di dedicare il proprio tempo libero a cause benefiche, lavorando fianco a fianco per aiutare chi si trova in difficoltà. Chi si dichiara single desidera trovare una persona dal cuore generoso, capace di condividere valori altruistici e impegni solidali. La posizione lavorativa raggiunta consente di mettere a disposizione competenze organizzative di alto livello senza sacrificare la vita privata. I parenti stretti sostengono questa nobile causa con ammirazione, offrendo contributi utili. La rete di amicizie partecipa attivamente alle iniziative promozionali. Farsi promotori di azioni solidali arricchisce lo spirito e unisce la coppia in un abbraccio profondo.

Vergine. Imparare una nuova lingua straniera insieme al partner rappresenta l'aspirazione massima da concretizzare nei prossimi giorni. Le coppie solide decidono di stimolare la mente attraverso corsi serali o soggiorni studio all'estero per prepararsi a future opportunità internazionali. Per chi si trova senza un compagno, il desiderio di superare i propri limiti linguistici si traduce nell'opportunità di conoscere persone di culture differenti. Il buon esito di una trattativa di lavoro garantisce i fondi indispensabili per coprire le spese dei corsi senza alcuna ansia. I genitori approvano con entusiasmo la scelta di investire nella formazione personale. Gli amici storici si uniscono per praticare la lingua durante conversazioni ufficiose.

Arricchire le proprie competenze culturali rafforza la stabilità affettiva e apre orizzonti internazionali.

Bilancia. Dedicarsi interamente al giardinaggio o alla cura di un orto biologico guida ogni singolo pensiero dell'estate. Le coppie scosse da ritmi frenetici ritrovano una grande armonia lavorando la terra e coltivando piante rare, scoprendo un ritmo naturale rilassante. Chi vive solo desidera rallentare il passo per riavvicinarsi alla natura, spalancando le porte della propria vita a incontri autentici e privi di artifici. Una promozione lavorativa recente assicura la tranquillità economica adatta per acquistare un terreno o attrezzare un ampio terrazzo. I parenti prossimi offrono consigli utili sulla coltivazione.

Il gruppo amicale assiste meravigliato a questa trasformazione verde. Riscoprire il contatto con la natura riscalda il cuore e dona una ritrovata serenità alla vita di coppia.

Scorpione. Vivere una passione travolgente senza remore razionali muove ogni intenzione di questo periodo estivo. Le coppie ritrovare una complicità intima straordinaria, accendendo la scintilla attraverso iniziative stuzzicanti e momenti esclusivi. Per chi non ha vincoli affettivi, la speranza di provare un sentimento viscerale si concretizza con una conoscenza fulminea ma dai risvolti profondi. Una gratificazione professionale ricevuta di recente infonde grande sicurezza, permettendo di vivere la sfera privata con uno spirito libero.

I fratelli osservano questa rinascita sentimentale con grande gioia, offrendo una complicità preziosa. Il gruppo di conoscenti assiste affascinato a questa carica di energia. Lasciarsi guidare dall'istinto permette di scoprire sfumature romantiche sconosciute, regalandosi giorni indimenticabili da vivere intensamente.

Sagittario. L'ambizione principale di questo periodo si focalizza sull'organizzazione di un grande evento festoso per celebrare un traguardo personale. Le unioni felici desiderano riunire tutte le persone care per condividere momenti di gioia e spensieratezza all'aria aperta. Chi cerca l'amore coltiva la voglia di mettersi in gioco organizzando feste, sapendo che l'allegria favorisce conoscenze capaci di trasformare la solitudine.

L'ottenimento di un nuovo incarico professionale mette a disposizione la liquidità idonea per pianificare la festa nei minimi dettagli. La famiglia approva l'iniziativa, offrendo supporto logistico nella preparazione del rinfresco. Gli amici di sempre partecipano con idee originali e aiuto pratico. Festeggiare i successi rinforza la complicità sentimentale, creando ricordi indimenticabili.

Capricorno. Scrivere un libro autobiografico o una raccolta di racconti insieme alla dolce metà diventa l'obiettivo prioritario del periodo. I legami duraturi affrontano questa sfida letteraria unendo i propri ricordi, trovando l'intesa ideale per raccontare una storia emozionante. Per i single, il desiderio di trovare un'anima affine si manifesta attraverso la ricerca di persone dotate di grande sensibilità e profondità d'animo.

Il successo ottenuto in una consulenza professionale fornisce il tempo necessario per dedicarsi alla scrittura senza assilli finanziari. I parenti vicini offrono testimonianze storiche e sostegno discreto. Gli affetti cari garantiscono un ambiente silenzioso e stimolante. Concretizzare questo progetto editoriale permette di ritrovare la gioia della condivisione intellettuale con assoluta leggerezza.

Acquario. Realizzare un impianto di energia rinnovabile per la propria abitazione guida i desideri fino al ventidue del mese. Le coppie avvertono la necessità di rendere la propria casa ecologica e autosufficiente, affrontando le decisioni tecniche con grande unione d'intenti. Chi naviga nella solitudine sogna di incontrare una persona attenta all'ambiente con cui condividere ideali ecologisti e progetti sostenibili.

Il raggiungimento di un traguardo lavorativo ambizioso mette a disposizione le garanzie finanziarie per effettuare l'investimento. I figli accolgono con entusiasmo la scelta ecologica, collaborando nella gestione quotidiana del risparmio energetico. Gli amici festeggiano l'iniziativa con affetto. Vivere in modo sostenibile rinsalda il legame sentimentale, gettando basi solide per il futuro della famiglia.

Pesci. Riorganizzare l'archivio fotografico di famiglia o digitale rappresenta l'aspirazione massima dei prossimi giorni per la coppia. Le unioni consolidate trovano grande gioia nel ripercorrere le tappe del passato, catalogando le immagini dei momenti più significativi vissuti insieme. Chi ricerca l'anima gemella desidera una storia pulita e trasparente, libera dai fantasmi del passato e fondata sulla verità assoluta. Un piccolo premio economico inaspettato fornisce le risorse per stampare fotolibri di alta qualità o acquistare supporti digitali avanzati. La famiglia garantisce un appoggio incondizionato nel recuperare i vecchi album di ricordi. La cerchia amicale offre spunti simpatici. Curare la memoria storica del rapporto regala una stabilità emotiva profonda e rassicurante.