L'oroscopo del 20 agosto è segnato dall'ingresso della Luna in Sagittario che, unito a Marte in Cancro, invita a guardare avanti senza lasciarsi condizionare troppo dalle esperienze del passato. Si prevede una giornata fantastica per recuperare fiducia, allacciare nuovi contatti e raccogliere opportunità di valore, ma c'è chi dovrà tenere gli occhi bene aperti a causa di qualche tensione familiare, di una certa instabilità economica o di dubbi ancora irrisolti in amore. Le stelle suggeriscono di evitare decisioni prese d'impulso e di dedicare maggiore attenzione alle persone e alle situazioni che possono davvero contribuire al vostro benessere.

Intanto, anticipiamo che è il Capricorno il segno zodiacale favorito del giorno.

Classifica e oroscopo giorno 20 agosto 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Capricorno. Anche la notte più lunga prima o poi lascia spazio alla luce del giorno: tenete sempre duro e sorridete. Non siete soli. La giornata potrebbe aprirsi con una bella sorpresa sul fronte sentimentale. Se siete single, potreste fare un incontro capace di lasciarvi senza parole oppure ritrovarvi coinvolti in una situazione che non avevate minimamente previsto. Ci saranno emozioni intense e una maggiore disponibilità a mettervi in gioco, anche perché ultimamente avete forse riflettuto troppo sulle possibili conseguenze delle vostre scelte.

Questo è invece il momento di passare all'azione. Un'idea che avete coltivato in silenzio potrebbe finalmente trasformarsi in un progetto concreto. Non è escluso che arrivino nuove commissioni professionali, contatti utili o collaborazioni destinate a diventare importanti nel tempo. Anche sul piano sociale la giornata sarà interessante: potreste conoscere persone con cui instaurare rapporti sinceri e duraturi. Guardate al futuro con fiducia, senza permettere alla paura del cambiamento di bloccare le vostre iniziative.

2️⃣- Bilancia. Non tutte le porte chiuse sono una perdita, alcune vi impediscono semplicemente di entrare nella stanza sbagliata. La socialità sarà uno dei punti di forza della giornata.

Avrete bisogno di uscire, cambiare ambiente e confrontarvi con persone diverse dal solito. Restare chiusi in casa non vi aiuterà a trovare le risposte che cercate, soprattutto se state attraversando un momento nel quale desiderate una svolta. Un invito, un evento o una semplice uscita potrebbero trasformarsi nell'occasione giusta per fare un incontro interessante. Per i single non mancheranno possibilità sul fronte sentimentale, ma sarà necessario mettersi in gioco. Anche nella vita pratica potrebbe esserci una scelta da compiere, magari legata a uno strumento tecnologico o a un acquisto che state rimandando da tempo. Valutate bene le alternative, ma non lasciate che l'indecisione vi faccia perdere un'opportunità.

In famiglia qualcuno potrebbe offrirvi il sostegno di cui avete bisogno, facendovi sentire meno soli davanti a una questione che vi preoccupa. Una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando meno ve l'aspettate.

3️⃣- Pesci. Come insegna un antico proverbio, chi va piano va sano e va lontano. Ogni nuovo inizio porta con sé una possibilità che prima non esisteva. Vi muoverete in acque decisamente più tranquille e la giornata potrebbe regalarvi conversazioni interessanti, incontri piacevoli e messaggi capaci di riaccendere la curiosità. Potreste avere un confronto a tu per tu con una persona importante oppure ritrovarvi a parlare a lungo attraverso il telefono. In entrambi i casi, il dialogo sarà un prezioso strumento per comprendere meglio ciò che desiderate.

Avete però bisogno di modificare qualche abitudine. Il tempo trascorso davanti allo schermo rischia di sottrarre spazio alle attività realmente utili e potreste accorgervi di avere invertito un po' troppo i ritmi. Cercate di recuperare una routine più regolare e di non rimandare continuamente ciò che sapete essere importante. Se avete iniziato da poco un percorso personale o professionale, continuate con pazienza: i risultati potrebbero non essere immediati, ma ciò che state costruendo potrà darvi soddisfazioni più avanti. Giocare d'anticipo sarà una delle vostre strategie migliori.

4️⃣- Ariete. Non rimandate, non aspettate. La vita accade proprio nel momento che state vivendo. Avrete una giornata dinamica, creativa e ricca di stimoli.

L'ispirazione non mancherà e potreste finalmente trovare il coraggio necessario per avanzare una richiesta, presentare una proposta o parlare apertamente di un desiderio che avete tenuto nascosto. Non è più il momento di osservare gli altri mentre fanno ciò che vorreste fare voi. Se sentite che è arrivato il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita, iniziate con un passo concreto. Non dovrete necessariamente rivoluzionare tutto, ma almeno smettere di rimandare ciò che continua a tornare nei vostri pensieri. Sul piano sociale la giornata favorirà nuove conoscenze. Potreste incontrare persone interessanti, ma sarà importante uscire dalla vostra zona di comfort e fare voi il primo passo. Anche in amore l'intraprendenza potrà fare la differenza.

5️⃣- Scorpione. A volte bisogna camminare anche quando il sentiero non è ancora completamente visibile. Potreste sentirvi particolarmente nervosi a causa di una situazione familiare che richiede attenzione. Forse state cercando di aiutare una persona vicina oppure siete alle prese con una questione economica che non si è ancora risolta. In alcuni momenti potreste avere la sensazione di dover gestire troppe cose contemporaneamente e di non sapere quale affrontare per prima. Prima di reagire, fermatevi e provate a osservare la situazione con maggiore lucidità. Una riflessione sincera potrebbe aiutarvi a capire che cosa dipende realmente da voi e che cosa, invece, non potete controllare. In amore, i single potrebbero avere vissuto un'estate meno soddisfacente del previsto, ma questo non significa che siano mancate completamente le emozioni.

Un incontro o una simpatia potrebbero aver lasciato una traccia. Per le coppie, invece, sarà una giornata utile per cercare sostegno nel partner e ritrovare un po' di serenità.

6️⃣- Vergine. Come scriveva Lewis Carroll, bisogna correre molto per rimanere nello stesso posto. La giornata vi invita a smettere di preoccuparvi eccessivamente del giudizio altrui. Avete forse passato troppo tempo cercando di apparire nel modo che gli altri si aspettavano, dimenticando che la vostra vita non può essere costruita sulle esigenze di parenti, conoscenti o persone che conoscete appena. Essere autentici sarà molto più importante che cercare continuamente approvazione. Procedete con calma e tornate a prendere in mano le redini delle vostre decisioni.

Non dovete seguire necessariamente la strada scelta dalla maggioranza: ciò che funziona per gli altri potrebbe non essere adatto a voi. Sul piano economico potrebbero esserci alcune spese da sistemare o pagamenti da chiudere entro la fine del mese. Organizzatevi per tempo, così da evitare inutili ansie. In amore la situazione appare abbastanza stabile. Una passeggiata, una serata tranquilla o un momento condiviso con il partner potrebbe rafforzare ulteriormente il legame.

7️⃣- Gemelli. Non lasciate che una difficoltà temporanea cancelli tutto ciò che sapete fare. Organizzatevi, resistete e costruite una soluzione un passo alla volta. Questa sarà una giornata che vi spingerà ad agire anziché continuare a rimuginare.

Potreste trovarvi davanti a una scelta e avere paura di commettere un errore, ma ricordate che anche restare immobili è una decisione. Non permettete all'orgoglio o al timore di fare una figuraccia di impedirvi di tentare. Nessuno possiede tutte le risposte e imparare dagli errori fa parte del percorso. Potreste inoltre avvertire una sorta di liberazione dopo le tensioni accumulate nei giorni precedenti. Approfittatene per recuperare armonia in casa e dedicarvi maggiormente alle persone che vi vogliono bene. La fine dell'estate potrebbe farvi riflettere sul trascorrere del tempo, ma invece di lasciarvi prendere dalla malinconia cercate di godervi ciò che resta della stagione. Una parola sincera, un sorriso o un gesto di affetto potrebbero fare più bene di molte spiegazioni.

8️⃣- Leone. Avrete ancora voglia di assaporare l'estate e sarà difficile accettare che questa fase dell'anno stia lentamente volgendo al termine. Nonostante qualche dubbio sentimentale, la giornata offre diverse possibilità per divertirvi e vivere nuove esperienze. Organizzate una piccola gita, accettate un invito oppure trascorrete qualche ora in compagnia delle persone con cui state bene. Non cercate di avere sempre tutto sotto controllo. Ci sono domande alle quali non potete ancora dare una risposta e forzare gli eventi non farà altro che aumentare la vostra inquietudine. Fidatevi maggiormente del vostro istinto. In amore potrebbero esserci state incomprensioni o momenti di incertezza che hanno fatto vacillare qualche certezza.

Evitate però di ignorare il problema: parlare apertamente vi aiuterà a capire se state attraversando una fase passeggera oppure se c'è qualcosa di più profondo da affrontare.

9️⃣- Cancro. Siate tenaci, affamati e perseveranti. Continuate a coltivare le vostre qualità anche quando nessuno sembra accorgersene. Il lavoro fatto in silenzio prepara spesso risultati che arrivano quando meno ve li aspettate. La giornata vi vedrà particolarmente concentrati su un'attività o su un progetto che richiede pazienza e attenzione. Avrete bisogno di definire con precisione gli obiettivi, stabilendo quali siano le priorità e quali questioni possano invece essere affrontate in un secondo momento. Procedere senza una direzione precisa rischierebbe soltanto di farvi sprecare energie.

Sul piano personale, non permettete che questioni economiche, patrimoni o problemi materiali finiscano per danneggiare i rapporti familiari. Ci sono legami che valgono molto più di qualsiasi questione pratica. Se una vecchia delusione sentimentale continua a influenzare il vostro modo di vivere le relazioni, provate a lasciarla andare. Una persona nuova non deve pagare per gli errori di chi vi ha preceduto. Imparate a concedere fiducia con maggiore equilibrio e lasciate che le cose evolvano naturalmente. Potrebbe inoltre esserci un'occasione per festeggiare o condividere una bella notizia con le persone care.

1️⃣0️⃣- Toro. Avete commesso degli errori, ma non passate il resto della vostra vita a punirvi per una versione di voi che non esiste più. Avete imparato, siete cambiati e potete scegliere diversamente da domani. La giornata vi incoraggerà ad ampliare la vostra rete di conoscenze e a mostrarvi più disponibili verso ciò che non conoscete ancora. Nuovi contatti potrebbero rivelarsi importanti soprattutto per il futuro professionale. Non abbiate paura di uscire dalle abitudini consolidate: a volte un incontro casuale può aprire una porta che non avevate nemmeno considerato. Anche le questioni economiche meritano attenzione. Prima della fine del mese sarà utile fare un bilancio delle spese, sistemare eventuali conti in sospeso e capire quali uscite possono essere ridotte. In casa, invece, liberatevi di ciò che non utilizzate più. Fare spazio fisicamente potrebbe aiutarvi anche a sentirvi più leggeri mentalmente. Sul piano sentimentale potrebbe riaffiorare il ricordo di una vecchia relazione. Non significa necessariamente che dobbiate tornare indietro: potrebbe essere semplicemente un'occasione per comprendere quanto siete cambiati.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Fate ciò che potete con quello che avete, proprio da lì può cominciare una storia completamente nuova. Avete attraversato momenti difficili e alcune esperienze del passato hanno lasciato segni profondi. Forse avete dovuto affrontare una perdita, una separazione o un cambiamento professionale che vi ha costretto a ricominciare. Nonostante le ferite, però, siete riusciti a trasformare quelle esperienze in una forma di consapevolezza più matura. La giornata potrebbe regalarvi una sorpresa positiva, proprio quando meno ve l'aspettate. Sarà comunque importante mantenere sotto controllo il denaro. Se il budget è già sotto pressione, rimandate gli acquisti non indispensabili e limitate le spese legate a divertimenti, cene e uscite. Dedicate invece maggiori risorse al vostro benessere e alle attività che vi aiutano davvero a stare meglio. Non lasciatevi scoraggiare da una fase economica poco brillante: la situazione è destinata gradualmente a migliorare. Guardate avanti senza dimenticare quanta strada avete già percorso.

1️⃣2️⃣- Acquario. State vivendo un periodo di confusione. Respirate, fermatevi. Come suggerisce una delle più note intuizioni zen, quando la mente si calma, anche ciò che sembrava intricato può iniziare a trovare la propria direzione. La giornata potrebbe risultare un po' agitata e farvi sentire come se foste continuamente trascinati da una situazione all'altra. Avete bisogno di ritrovare un centro, soprattutto se negli ultimi tempi avete vissuto rapporti complicati o preso decisioni senza essere completamente convinti. Alcune relazioni potrebbero intensificarsi, ma prima di fare passi importanti chiedetevi se state seguendo davvero il cuore oppure soltanto la forza dell'abitudine. Per ritrovare equilibrio potreste scegliere una passeggiata, un po' di shopping o semplicemente qualche ora lontano dalle situazioni che vi provocano stress. Cercate però di non utilizzare gli acquisti come unico modo per compensare un momento di malessere. Anche la cura di voi stessi merita maggiore attenzione: dopo settimane vissute a ritmi elevati, avete probabilmente trascurato alcune esigenze personali. Concedetevi tempo per recuperare energie e adottate maggiore prudenza nelle giornate molto calde. La situazione generale non resterà così a lungo: con l'avvicinarsi di settembre potrete ritrovare maggiore stabilità sia nei sentimenti sia nelle questioni economiche.

Situazione astrologica del giorno

In sintesi, il 20 agosto la Luna entra in Sagittario e raggiunge la fase di Primo Quarto, portando una spinta verso l'azione, la libertà e il desiderio di guardare oltre gli ostacoli. Il Sole, Giove e Mercurio in Leone favoriscono sicurezza, creatività, comunicazione e voglia di esprimersi, anche se possono accentuare orgoglio e impulsività. Marte in Cancro concentra invece le energie sulla famiglia, sulla sfera emotiva e sulla necessità di proteggere ciò che si considera importante. Giornata perfetta per uscire dall'immobilità, seguire nuovi stimoli e trasformare le intenzioni in iniziative concrete, senza lasciarsi guidare troppo dalle reazioni emotive.