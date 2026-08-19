L’oroscopo di venerdì 21 agosto 2026 descrive un giorno con dinamiche molto variegate per l'intero zodiaco. La Bilancia risplende al vertice della classifica, spinta da successi straordinari sul lavoro e da una passione travolgente nel rapporto di coppia. Il Toro vive una fase di solida stabilità affettiva, raccogliendo gratificazioni concrete grazie alla propria determinazione. L'Acquario si trova invece a gestire qualche incomprensione con il partner ed alcuni rallentamenti burocratici, da affrontare con prudenza e concentrazione.

Oroscopo e classifica del 21 agosto 2026: le previsioni zodiacali di venerdì

Acquario ★★. Un clima particolarmente teso caratterizza la vita sentimentale di coppia, complicando notevolmente le intese costruite con fatica nel corso dei mesi scorsi. Diventa fondamentale mantenere la dovuta calma durante le ore serali, onde evitare discussioni accese incentrate sulla gestione complessa del bilancio familiare. Nel frattempo, qualche intralcio inatteso rallenta i progetti professionali avviati di recente, richiedendo molta pazienza per superare la fase critica senza riportare danni permanenti. La forte stanchezza accumulata durante la settimana si fa sentire anche nelle uscite trascorse insieme agli amici fidati.

Per quanti sono ancora single, le occasioni concrete di fare nuove conoscenze piacevoli risultano davvero scarse, specialmente in questo momento astrologico poco generoso. Infine, un impegno improvviso con i famigliari richiede del tempo prezioso, il quale si preferiva dedicare al giusto riposo oppure ad altre attività personali. Fortunatamente, l'appoggio sincero offerto da una persona cara regala conforto immediato, permettendo di ritrovare la fiducia necessaria per affrontare le imminenti scadenze lavorative con uno spirito pienamente costruttivo.

Le pagelle della giornata:

Amore: 5,2;

Lavoro: 5,5;

Soldi: 5,0.

Gemelli ★★★. Nuove ed allettanti opportunità di guadagno si prospettano finalmente all'orizzonte, stimolando così l'iniziativa di quanti desiderano migliorare la posizione economica attuale.

Sul versante professionale, la massima precisione si rivela indispensabile per completare mansioni articolate entro i termini prestabiliti dalla direzione aziendale. Per quanto riguarda la sfera affettiva, chi vive una storia d'amore solida trova finalmente il punto d'incontro ideale per concretizzare una decisione importante. Coloro che sono single, invece, possono contare su una serata promettente, ricca di momenti piacevoli durante un evento conviviale organizzato da amici affettuosi. La vita di famiglia scorre in modo tranquillo, grazie ad una reciproca comprensione che cancella ogni dubbio emerso nei giorni scorsi. Inoltre, un investimento finanziario realizzato nel passato recente comincia a dare i risultati sperati, portando un briciolo di serenità nelle casse comuni.

L'ottima energia disponibile consente di gestire qualunque incombenza quotidiana con grande lucidità, affrontando ogni impegno con un rinnovato entusiasmo.

Le pagelle della giornata:

Amore: 6,1;

Lavoro: 6,4;

Soldi: 6,8.

Toro ★★★★. L'intesa intima di coppia attraversa una fase di profonda armonia, consentendo alla coppia di pianificare progetti ambiziosi per il futuro imminente. Nell'ambito delle attività lavorative, arrivano conferme preziose che gratificano l'impegno costante dimostrato fino ad oggi con ammirevole determinazione. Se siete single e cercate l'anima gemella, potreste fare una conoscenza davvero interessante, grazie alla preziosa mediazione di un amico leale. Gli affari commerciali procedono con un ritmo regolare e sicuro, favorendo entrate finanziarie decisamente soddisfacenti per le tasche personali.

Le relazioni con i vari famigliari sono improntate alla massima cordialità, regalando attimi di serenità durante le piacevoli ore della sera. Ogni scelta ponderata con il dovuto giudizio porta vantaggi concreti immediati, permettendo di guardare avanti con rinnovata certezza. Infine, la perfetta sintonia riscoperta con il partner rafforza il legame sentimentale, rendendo speciale qualunque momento trascorso insieme nella tranquillità delle mura domestiche.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,5;

Lavoro: 7,8;

Soldi: 7,2.

Cancro ★★★★. Nel settore lavorativo si aprono prospettive interessanti per quanti desiderano cambiare mansione, oppure ottenere un meritato riconoscimento atteso da tempo. Un dialogo aperto e sincero cancella le recenti incomprensioni sorte nella vita di coppia, riportando un clima sereno e disteso nei sentimenti.

I single possono contare su un fascino notevole, capace di attirare senza sforzi l'attenzione di una persona estremamente interessante. Le risorse economiche personali si mantengono stabili nel tempo, consentendo persino qualche piccolo sfizio extra senza intaccare i risparmi raccolti con grande impegno. In famiglia l'atmosfera generale appare tranquilla, favorendo così scelte condivise riguardo all'organizzazione delle imminenti spese collettive. Il sostegno genuino mostrato dagli amici offre spunti di riflessione utili per risolvere un problema personale che generava ansia da diverse settimane. La forte determinazione dimostrata in queste ore permette di superare ogni ostacolo con notevole disinvoltura e rinnovata fiducia nei propri mezzi.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,6;

Lavoro: 7,9;

Soldi: 7,3.

Leone ★★★★. Le risorse finanziarie registrano un netto miglioramento complessivo, merito del felice esito riguardante una trattativa commerciale avviata di recente con successo. Nel campo dei sentimenti, si avverte il vivo desiderio di regalare momenti speciali al partner, organizzando una sorpresa romantica del tutto inaspettata. Per i single, la sorte riserva un'occasione memorabile durante una festa serale organizzata da persone molto conosciute nell'ambiente sociale. L'ambiente di lavoro si dimostra stimolante e produttivo, offrendo idee preziose per l'avanzamento della carriera professionale. I rapporti quotidiani con i famigliari sono caratterizzati da un affetto sincero, il quale scalda il cuore e dona immensa serenità.

La gestione pragmatica degli impegni quotidiani risulta fluida, consentendo di ritagliare del tempo prezioso da dedicare alle passioni personali. La grande grinta profusa in ogni azione aiuta a conquistar traguardi importanti, garantendo soddisfazioni durature ed un meritato prestigio in ogni ambito della vita quotidiana.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,8;

Lavoro: 7,4;

Soldi: 7,7.

Vergine ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata assai costruttiva all'interno della famiglia, dove si ritrovano la concordia e la voglia di fare programmi comuni. Un progetto professionale riceve finalmente l'approvazione formale attesa, aprendo la strada a intese redditizie per il settore economico di riferimento. L'amore regala emozioni intense a quanti scelgono di mettere da parte la solita prudenza, lasciandosi andare con fiducia alla passione.

Se siete single, un messaggio improvviso riaccende la viva speranza di conquistare una persona desiderata da parecchio tempo. I risparmi accumulati con attenzione permettono di effettuare un acquisto rilevante, capace di rendere felici le persone care e migliorare l'ambiente domestico. Gli amici si confermano un punto di riferimento fondamentale per ricevere consigli pratici su una questione burocratica complessa. La fase attuale favorisce enormemente la realizzazione di obiettivi concreti, garantendo stabilità per il futuro ed una piacevole sensazione di appagamento generale.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,1;

Lavoro: 7,7;

Soldi: 7,9.

Sagittario ★★★★. Nelle questioni di cuore, la sintonia di coppia raggiunge livelli eccellenti, regalando momenti di intesa profonda davvero indimenticabili per entrambi i partner.

Sul lavoro, la creatività personale si rivela la risorsa vincente per risolvere un inconveniente tecnico con rapidità e grande maestria. Chi cerca nuove avventure sentimentali trova l'occasione ideale per mettersi in luce, grazie ad un carisma travolgente ed irresistibile. La situazione economica generale suggerisce ancora una cauta gestione delle spese, evitando uscite inutili per acquisti che non risultino strettamente necessari. Le relazioni sociali offrono gratificazioni sincere, permettendo di ampliare la rete di contatti utili anche per il futuro lavorativo. La famiglia assicura un sostegno premuroso, aiutando a maturare una scelta importante con la massima serenità d'animo. Il ritmo della vita scorre senza alcun intoppo, garantendo un perfetto equilibrio tra le mansioni obbligatorie ed i meritati momenti dedicati al tempo libero.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,9;

Lavoro: 7,2;

Soldi: 7,0.

Pesci ★★★★. Le mansioni lavorative richiedono una concentrazione elevata, ma regalano soddisfazioni immense ed il sentito apprezzamento da parte dei compagni di squadra. La vita affettiva trae vantaggio da una nuova energia positiva, la quale spinge la coppia a superare ogni piccola incomprensione con molta dolcezza. Per i single si presentano occasioni propizie per stringere legami promettenti con persone affini, condividendo con esse valori ed interessi profondi. Il quadro finanziario, secondo l'oroscopo, si mantiene rassicurante, consentendo di valutare un investimento mirato a rafforzare la stabilità patrimoniale a lungo termine.

Gli impegni condivisi con la famiglia si svolgono in un clima sereno, rendendo agevole lo scambio di opinioni costruttive. Gli amici dimostrano una grande disponibilità nell'organizzare uno svago serale divertente, utilissimo per staccare dalla solita routine quotidiana. Infine, la spinta motivazionale guida ogni scelta verso il traguardo sperato con estrema sicurezza.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,3;

Lavoro: 7,8;

Soldi: 7,6.

Ariete ★★★★★. Un'intesa meravigliosa all'interno della coppia dona attimi di gioia autentica, rafforzando in modo significativo il legame affettivo con il partner. La posizione finanziaria registra un incremento notevole, merito di entrate straordinarie collegate ad un progetto portato a termine nel migliore dei modi.

Sul lavoro si presentano occasioni d'oro per dimostrare il proprio valore, conquistando la stima incondizionata di tutti i collaboratori. Chi cerca l'amore può vivere un incontro davvero speciale, capace di trasformare in meglio il corso della vita sentimentale futura. La vita di famiglia è pervasa da un'atmosfera festosa, la quale unisce tutti i membri con profonda armonia ed affetto sincero. Le uscite serali con gli amici assicurano un divertimento sano, perfetto per cancellare la fatica accumulata durante gli impegni della settimana. La fortuna assiste con generosità ogni nuova iniziativa intrapresa in questo periodo straordinariamente favorevole sotto ogni punto di vista.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,7;

Lavoro: 8,9;

Soldi: 8,5.

Scorpione ★★★★★. L'oroscopo del 21 agosto assicura traguardi eccezionali nell'ambito lavorativo, grazie a idee brillanti che consentono di superare qualunque concorrente con grande facilità. La stabilità finanziaria si rafforza ulteriormente, offrendo la concreta opportunità di concedersi qualche desiderio rimasto in sospeso da troppo tempo. La passione avvolge completamente la coppia, rendendo l'atmosfera sentimentale intensa, profonda e ricca di una complicità autentica. I single attraversano un momento fortunato, caratterizzato da attenzioni lusinghiere che scalderanno il cuore regalando una gioia immensa. La famiglia condivide la felicità per un successo importante ottenuto da uno dei suoi componenti più giovani. Gli amici si mostrano entusiasti all'idea di festeggiare insieme un obiettivo raggiunto dopo mesi di intenso lavoro e dedizione incrollabile. Il percorso intrapreso verso la piena realizzazione personale prosegue spedito, senza incontrare ostacoli o rallentamenti di sorta lungo il cammino.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,9;

Lavoro: 8,8;

Soldi: 8,6.

Capricorno ★★★★★. Le relazioni con i famigliari risplendono di un'armonia ideale, capace di regalare profonda tranquillità ed un senso di appagamento continuo. Nel contesto professionale si aprono percorsi di primo piano, ideali per raggiungere posizioni di prestigio finora soltanto desiderate con ammirevole perseveranza. L'amore regala emozioni intense e conferme preziose, rendendo ancora più solida la vita di coppia in vista del futuro. Per quanti sono single, questo rappresenta il momento opportuno per aprirsi a nuove conoscenze, le quali potranno trasformarsi in storie importanti. La situazione economica si presenta florida, permettendo di pianificare operazioni finanziarie sicure a tutela della stabilità materiale. Il sostegno costante delle persone care si rivela determinante per coronare con successo una sfida su cui si lavorava da anni. Il clima odierno garantisce la riuscita di qualunque progetto intrapreso con sincera dedizione.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,8;

Lavoro: 8,6;

Soldi: 8,9.

Bilancia 'top del giorno'. La sfera amorosa regala una felicissima intesa con il partner, grazie ad una sintonia profonda capace di arricchire qualunque momento della giornata. Nel lavoro raggiungete vette di grande prestigio, conquistando un riconoscimento straordinario che premia la vostra innata abilità organizzativa ed una costanza impeccabile. Se siete single, vivete un momento incantevole fatto di intese sguardi e di una conquista romantica destinata a rimanere impressa nel cuore. Le risorse finanziarie crescono con generosità, grazie al buon esito di vecchi investimenti ed a nuove entrate inaspettate. La famiglia festeggia insieme a voi traguardi indimenticabili, in un clima sereno che riempie l'ambiente domestico di autentica allegria. L'affetto spontaneo degli amici vi circonda costantemente, rendendo speciale ogni occasione d'incontro trascorsa in compagnia. Questa splendida fase vi colloca meritatamente al centro dell'attenzione generale.

Le pagelle della giornata: