Nella giornata di domani venerdì 28 agosto 2026 l'oroscopo prevede ore molto semplici da portare avanti sul lavoro per l'Ariete. L'Acquario sarà impegnato con i propri progetti, mentre il Cancro avrà miglioramenti nelle finanze.

A seguire, le previsioni fortunate dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della fortuna della giornata di domani

1° Ariete: secondo l'oroscopo di domani, troverete i progetti professionali particolarmente semplici e privi di intoppi. L'entusiasmo sul lavoro vi permetterà di accelerare e anche di farvi guadagnare molto più denaro del solito.

2° Capricorno: le stelle vi propongono una giornata di relax. Anche se avete ore lavorative, queste non saranno per nulla gravose, anzi. Potrete utilizzare liberamente la vostra creatività per stupire molte persone attorno a voi.

3° Toro: avrete a cuore gli interessi della vostra cerchia di colleghi, e i successi di questa giornata saranno anche i loro. La condivisione negli ambienti lavorativi sarà un incentivo per collaborare anche in momenti futuri.

4° Acquario: l'oroscopo prevede una giornata impegnativa ma redditizia. Le sorprese saranno numerose, a cominciare da una promozione che potrebbe finalmente mettere fine a qualche tarlo che avete nella testa. Sarà il momento di grandi opportunità.

5° Sagittario: qualche piccola sfida che vi metterà alla prova arriverà esattamente nel momento giusto, ovvero quello in cui potrete dare sfoggio delle vostre capacità. Intraprendenti e perspicaci, emergerete al di sopra di molti altri.

6° Leone: la riuscita dei progetti di domani dipenderanno unicamente dalle vostre decisioni. Secondo l'oroscopo avrete una bella dose di coraggio da utilizzare esattamente per i vostri scopi. Non lasciatevi distrarre da altri pensieri.

La seconda parte

7° Cancro: miglioramenti sul piano finanziario. Sembra che la tempesta finanziaria stia man mano trovando una tregua. Secondo l'oroscopo di domani, concentrarvi sul lavoro sarà essenziale per mantenere un andamento stabile.

8° Vergine: molto probabilmente il vostro orgoglio non vi permetterà di chiedere aiuto nelle questioni di lavoro e nemmeno di collaborare con persone che possano risolvere qualche nodo finanziario. Cercate di essere meno rigidi con voi stessi.

9° Pesci: troverete un piccolissimo margine di manovra a livello finanziario su cui potrete lavorare, ma per tempi migliori dovrete attendere un po' di tempo. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, con i colleghi non ci sarà una intesa che possa essere ottimale per i progetti.

10° Gemelli: affronterete una giornata molto difficile per quanto riguarda il lato pratico. Che sia stanchezza oppure stress, ci saranno degli impedimenti che favoriranno l'insorgenza dell'ansia.

Fate attenzione agli acquisti.

11° Scorpione: le vicende lavorative prenderanno una piega non molto serena. Sul posto di lavoro le incomprensioni e anche delle perdite si faranno sentire. L'Oroscopo prevede un po' di relax in serata che possa farvi rigenerare.

12° Bilancia: al momento il denaro sarà tutto in uscita, e in quantità considerevoli. Non ci saranno notizie ottimali sul lavoro, e molto probabilmente la scalata al successo in questo momento sarà ferma. L'oroscopo suggerisce di prendervi una pausa.