L’oroscopo di martedì 4 agosto 2026 evidenzia una giornata caratterizzata da ritmi vivaci, stimoli profondi e opportunità. Il Capricorno guida la classifica con il raggiungimento di traguardi importanti. La Bilancia beneficia del prezioso sostegno delle amicizie sincere, ritrovando immediata serenità. Lo Scorpione affronta invece una fase delicata sul piano economico, per questo le stelle raccomandano massima cautela nella gestione delle uscite finanziarie.

Martedì 4 agosto 2026, oroscopo e classifica del giorno

Capricorno ⭐⭐⭐⭐⭐. I progetti professionali procedono con un ritmo travolgente, regalando soddisfazioni concrete a quanti attendevano da tempo un segnale positivo per svoltare.

Le capacità organizzative consentono di risolvere faccende complesse, sciogliendo nodi pratici e migliorando l'intesa operativa con i colleghi. Questo clima costruttivo si riflette felicemente nella vita di coppia, trasformando la serata in un momento di grande intesa affettiva e complicità. Quanti vivono una storia solida trovano lo spazio ideale per definire programmi importanti, gettando basi solide per la costruzione del futuro comune. I single ricevono sguardi interessati durante un momento dedicato alla socialità, capendo subito di poter suscitare un forte fascino sugli altri. Anche la gestione delle spese di casa trae giovamento da questa energia equilibrata, permettendo riassetti contabili utili alla serenità economica di tutti i famigliari.

Un clima idilliaco accompagna le ore serali, lasciando ampio spazio alla gioia di stare insieme senza tensioni.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐. I legami affettivi vivono ore di straordinaria intensità, regalando alle coppie una complicità rinnovata ed entusiasmante per il futuro. Si crea un'atmosfera magica che permette di superare vecchi malintesi, trasformando ogni sguardo in una promessa felice di intesa reciproca. Coloro che cercano l'amore possono fare affidamento su una carica magnetica travolgente, capace di attirare persone davvero affascinanti e stimolanti. Sul piano operativo arrivano conferme preziose per quanti desiderano ampliare il proprio raggio di azione, aprendo sbocchi lavorativi di primaria importanza.

L'ambiente domestico beneficia di questa grande armonia, agevolando il dialogo spontaneo tra fratelli e sorelle intenti a pianificare un evento speciale. Le amicizie offrono occasioni di svago davvero uniche, utili per allargare la rete sociale ed estendere i propri interessi personali. La buona sorte sostiene ogni passo intrappolato precedentemente nell'incertezza, regalandovi una sensazione di totale appagamento per la serata.

Toro ⭐⭐⭐⭐⭐. L'atmosfera tra le mura domestiche appare serena, offrendo l'opportunità di chiarire questioni familiari rimaste in sospeso per parecchie settimane. La volontà di ascoltare le esigenze altrui favorisce l'armonia tra genitori e figli, creando un clima di sincero affetto e forte coesione.

Questa ritrovata tranquillità si riflette positivamente nelle questioni finanziarie, consentendo valutazioni oculate per quanto riguarda gli acquisti utili per l'abitazione. In ambito professionale si prospettano occasioni vantaggiose per mostrare il valore delle proprie idee, riscuotendo apprezzamenti sinceri da parte dei colleghi. La sfera sentimentale promette momenti romantici per i cuori solitari, pronti a lasciarsi sorprendere da corteggiamenti inaspettati e molto graditi. Le storie consolidate ritrovano la passione dei primi tempi, rinnovando promesse importanti con immensa dolcezza. La serata regala spensieratezza e piacevoli conversazioni intorno a una tavola imbandita con persone care.

Acquario ⭐⭐⭐⭐. Quanti sono ancora alla ricerca dell'anima gemella avvertono una forte spinta verso la socializzazione, ideale per fare conoscenze interessanti e stimolanti. L'estro personale attrae simpatie immediate, permettendo di intrecciare legami promettenti con persone piacevoli e brillanti sul piano umano. Nelle coppie di lunga data occorre mantenere aperto un dialogo costruttivo, evitando che piccole divergenze d'opinione rovinino la serenità del rapporto affettivo. Nel settore lavorativo emerge il bisogno di riordinare priorità e impegni, così da evitare dimenticanze spiacevoli durante la gestione di una pratica importante. La gente comune apprezza la disponibilità dimostrata nelle mansioni quotidiane, aprendo le porte a collaborazioni veloci ma estremamente soddisfacenti.

Gli amici propongono uscite stimolanti per le ore serali, offrendo il pretesto perfetto per staccare la spina dalla routine ordinaria. La gestione economica richiede attenzione, evitando spese azzardate o non necessarie alla casa.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐. La rete informale delle amicizie offre un supporto fondamentale per risolvere un piccolo dilemma insorto recentemente nello svolgimento delle attività quotidiane. Lo scambio costante di opinioni arricchisce il bagaglio personale, infondendo un senso profondo di sicurezza e vicinanza affettiva molto gradito. Nella vita di coppia si respira un'aria di dolcezza, utile a dimenticare le incomprensioni passate e proiettarsi verso traguardi condivisi con entusiasmo.

Per i single, secondo l'oroscopo, c'è un desiderio di novità che spinge a frequentare ambienti diversi dal solito, aumentando notevolmente le possibilità di fare colpo sugli altri. In ambito lavorativo serve un approccio pratico alle scadenze imminenti, risolvendo i compiti con metodo senza farsi prendere dall'ansia del tempo. Le spese familiari chiedono un bilanciamento attento, ma un'entrata inaspettata permette di respirare con maggiore sollievo. Le ore serali trascorrono in una cornice piacevole, ideale per ritrovare l'armonia e il sorriso.

Vergine ⭐⭐⭐⭐. La cura del bilancio personale permette di far quadrare i conti con grande soddisfazione, evitando sprechi inutili nella gestione quotidiana delle risorse.

Questa accorta gestione economica infonde un senso di stabilità che permette di programmare investimenti futuri legati al miglioramento della casa. Nel lavoro la precisione impiegata nelle mansioni ordinate viene notata e apprezzata, consentendo di consolidare la propria posizione all'interno del gruppo. La vita affettiva richiede un pizzico di spontaneità ulteriore per superare certe rigidità che frenano il libero fluire dei sentimenti sinceri. I single possono vivere momenti piacevoli grazie alla vicinanza di una persona conosciuta recentemente durante uno scambio formale e professionale. I famigliari offrono consigli preziosi per affrontare una decisione importante riguardante un bene comune.

La serata si preannuncia piacevole, regalando attimi di serenità nel calore rassicurante delle mura domestiche.

Cancro ⭐⭐⭐⭐. Gli impegni quotidiani richiedono concentrazione e spirito pratico, ma la costanza impiegata garantisce il raggiungimento degli obiettivi prefissati senza troppi affanni. La cooperazione con i colleghi facilita la risoluzione di problemi complessi, migliorando l'efficienza complessiva delle attività svolte in comune. Sul versante sentimentale le coppie vivono momenti di ritrovata complicità, caratterizzati da gesti affettuosi che scaldano il cuore e rafforzano l'unione. Quanti non hanno ancora un partner sentono la necessità di aprirsi a nuove esperienze, superando la timidezza che spesso frena gli slanci affettivi genuini.

I rapporti con fratelli e sorelle si mantengono distesi, offrendo l'occasione per organizzare una riunione familiare davvero molto piacevole. Le risorse economiche appaiono ben gestite, consentendo persino di togliersi un piccolo sfizio senza intaccare i risparmi principali. La parte finale della giornata offre momenti piacevoli dedicati agli affetti maggiormente cari.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐. Il dialogo in amore fluisce in modo naturale e stimolante, consentendo ai partner di ritrovare la vicinanza profonda dei momenti migliori. Si possono affrontare argomenti delicati con estrema delicatezza, trasformando ogni chiarimento in una preziosa opportunità di crescita reciproca e comprensione. I cuori liberi beneficiano di una simpatia contagiosa che attira attenzioni lusinghiere durante gli eventi sociali previsti nel tardo pomeriggio.

In ambito professionale la prontezza di riflessi favorisce la gestione di pratiche urgenti, evitando ritardi fastidiosi nelle consegne stabilite. La gente comune riconosce la bontà delle soluzioni proposte, facilitando il successo delle iniziative portate avanti in queste ore operose. La famiglia manifesta un forte sostegno morale di fronte alle decisioni pratiche da prendere per la ristrutturazione di uno spazio comune. La serata regala conversazioni frizzanti ed entusiasmanti in compagnia degli amici.

Ariete ⭐⭐⭐⭐. La gestione delle dinamiche casalinghe procede senza intoppi, permettendo di ritrovare una bella intesa spontanea con tutti i famigliari. Un chiarimento tempestivo risolve una divergenza d'opinione emersa nei giorni scorsi, ripristinando un clima sereno e fortemente collaborativo.

Sul piano affettivo le coppie beneficiano di una bella intesa passionale, utile a spazzare via l'eventuale noia accumulata nella routine quotidiana. Quanti vivono la condizione di single avvertono la voglia di rimettersi in gioco con entusiasmo, pronto a cogliere le opportunità di flirt offerte dalle circostanze. Nel settore lavorativo la determinazione porta a concludere trattative vantaggiose, incassando i complimenti sinceri dei colleghi di attività. La situazione economica si mantiene solida, consentendo di pianificare spese future con estrema sicurezza e senza patemi particolari. Le ore serali offrono uno spazio piacevole per coltivare i propri hobby in totale tranquillità.

Pesci ⭐⭐⭐. Coloro che cercano l'amore avvertono un sottile senso di incertezza che invita alla cautela prima di sbilanciarsi con nuove conoscenze appena fatte.

Conviene osservare con attenzione i comportamenti altrui prima di concedere una fiducia incondizionata che potrebbe rivelarsi afrettata o prematura. Nelle coppie affiorano lievi incomprensioni legate alla gestione delle spese quotidiane, superabili soltanto attraverso un confronto pacato e costruttivo. Nel lavoro la concentrazione risente di qualche distrazione di troppo, richiedendo un impegno supplementare per completare i compiti previsti nella giornata. I rapporti con i famigliari necessitano di un pizzico di pazienza maggiore per evitare che piccole incomprensioni sfocino in discussioni accese e sterili. Le amicizie garantiscono comunque momenti di conforto, offrendo un ascolto sincero e privo di giudizi negativi. La serata invita alla calma nel calore rassicurante della propria abitazione.

Leone ⭐⭐⭐. I rapporti d'amicizia richiedono una maggiore delicatezza per evitare che battute fraintese creino malumori inutili tra le persone coinvolte nell'uscita. Mantenere un atteggiamento misurato aiuta a preservare la serenità degli ambienti frequentati solitamente durante il tempo libero ed il tempo sociale. Nel settore amoroso le coppie affrontano una fase caratterizzata da ritmi frenetici che lasciano poco spazio al romanticismo quotidiano. Per i single il desiderio di conquista appare frenato da una leggera spossatezza che suggerisce di rinviare i corteggiamenti a momenti decisamente migliori. Sul versante lavorativo occorre massima cautela nella gestione dei documenti importanti, verificando ogni dettaglio prima di procedere alla firma formale. La gestione economica impone rigore, rimandando le uscite finanziarie secondarie a tempi maggiormente favorevoli per il portafoglio. Le ore serali offrono la possibilità di recuperare le energie necessarie in totale tranquillità.

Scorpione ⭐⭐. Le questioni economiche richiedono la massima prudenza, evitando investimenti rischiosi o acquisti impulsivi dettati dall'insoddisfazione del momento presente. Esaminare attentamente il bilancio personale permette di prevenire sgradevoli sorprese nelle settimane a venire, mantenendo il controllo delle uscite. Nel lavoro si avverte la pressione di scadenze stringenti che creano qualche tensione nei rapporti con i colleghi e con gli interlocutori soliti. La sfera sentimentale attraversa una fase di stanchezza, raccomandando alle coppie di evitare inutili provocazioni che rischiano di incrinare l'intesa faticosamente costruita. I single dovrebbero evitare di affrettare i tempi con nuove conoscenze, concedendosi il periodo necessario per valutare le reali intenzioni dell'altra persona. La famiglia offre un porto sicuro in grado di offrire rifugio dalle fatiche giornaliere, assicurando un sostegno concreto. La serata richiede riposo e tranquillità per scaricare lo stress accumulato nel corso delle ore lavorative.