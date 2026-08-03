Secondo l'oroscopo di martedì 4 agosto, i nati sotto il segno del Toro sapranno trovare motivi di soddisfazione e godranno di un'ottima forma fisica. I nativi della Vergine, pur sopraffatti dai numerosi impegni, dovranno riorganizzare le priorità e ritagliarsi del tempo con gli affetti, Infine, gli individui del Sagittario dovranno riprendere in mano le proprie decisioni, superando le insicurezze per ritrovare la serenità.

La giornata di martedì 4 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Nei rapporti personali e nella vita sociale mostrerete una serietà superiore al solito.

Questo è il momento ideale per consolidare le vostre relazioni e chiarire eventuali questioni lasciate in sospeso. Vi sentirete pronti a reinserirvi in un contesto fatto di ascolto e reciproca comprensione. Un'improvvisa spinta idealista, unita al favore delle stelle, addolcirà il vostro modo di comunicare, permettendovi di avviare o riprendere dialoghi davvero costruttivi e rassicuranti. Voto: 8,5

Toro – Nonostante le lamentele e i malumori di chi vi circonda, riuscirete comunque a trovare ottimi motivi per essere soddisfatti. La vostra forma fisica è eccellente: approfittatene per ritrovare l'equilibrio e ricaricare le batterie immersi nella natura. Sentirete una forte gioia di vivere e potreste fare un incontro davvero speciale, dato che nessuno riuscirà a resistere al vostro fascino.

Con entusiasmo e vitalità, sarete pronti a cogliere al volo ogni splendida opportunità. Voto: 9

Gemelli – Attenti a non cacciarvi nei guai da soli: evitate passi falsi, uscite dai soliti schemi ma, soprattutto, usate moderazione. Discutere all'infinito per far valere le vostre ragioni rischia solo di prosciugarvi le energie, quindi tenetevi alla larga dai pettegolezzi inutili. Non confondete la ricerca della serenità con la pigrizia. Se vi sentite poco organizzati, distratti o impacciati, evitate di prendere decisioni importanti e aspettate un paio di giorni per ritrovare lucidità e dinamismo. Voto: 5,5

Cancro – Assaporerete appieno ogni istante senza dare troppo peso alle piccole contrarietà.

Ricordatevi di respirare a fondo: vi aiuterà a conquistare la tranquillità necessaria per affrontare i cambiamenti in corso. Vi sentirete sereni e l'ambiente circostante vi inviterà ad aprirvi, godendovi momenti di svago e piacevoli conversazioni. La consapevolezza di essere circondati da persone valide vi spingerà a valorizzare al massimo questi legami, condividendo con loro attimi preziosi. Voto: 8

Astrologia e pagelle di martedì 4 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Dovrete impegnarvi a mantenere una mentalità aperta verso chi vi circonda. Uomo avvisato, mezzo salvato: quindi prendetela con calma. Sarete più pronti e reattivi nell'affrontare gli ostacoli lungo il cammino, supportati da un ottimo stato d'animo.

Avanzando con prudenza e determinazione - senza strafare ma puntando al sodo - riuscirete a conquistare una vittoria fondamentale, aggiungendo un altro grande successo alla vostra collezione! Voto: 8,5

Vergine – Vi sembrerà di non sapere da dove partire, sopraffatti da mille impegni nello stesso momento: per questo sarà fondamentale stabilire delle priorità. Per gestire la routine quotidiana dovrete attingere a tutte le vostre energie, ma non dimenticate di ritagliarvi un momento di relax con amici e familiari. Il clima carico di emotività si rivelerà un'ottima occasione per chi lavora nelle vendite, poiché i clienti saranno meno pignoli del solito. Si preannuncia una giornata caratterizzata da acquisti d'impulso, persone facilmente condizionabili e colpi di fulmine improvvisi.

Cercate solo di non approfittarne eccessivamente! Voto: 6,5

Bilancia – Oggi sarete prontissimi ad affrontare qualsiasi difficoltà vi si presenti; il vostro spirito positivo vi permetterà di dare il meglio. La speranza torna a farsi sentire, e a ben ragione! Una forte carica creativa vi spinge con decisione verso i vostri obiettivi futuri, sia in ambito personale che lavorativo. La determinazione non vi manca di certo e le vostre armi migliori saranno il sorriso, la generosità e una grande empatia verso il prossimo. Voto: 9

Scorpione – Si preannuncia una giornata significativa sul fronte sentimentale, sia nei rapporti d'amicizia che nella vita di coppia. È il momento ideale per dare stabilità a una relazione compiendo un passo importante, come scegliere di convivere o pianificare una gravidanza.

Sentirete inoltre l'esigenza di riorganizzare completamente le vostre abitudini quotidiane: approfittate del tempo libero per fare un po' di attività fisica o una rigenerante camminata all'aperto. Sarà un toccasana non solo per il corpo, ma anche per la mente. Voto: 8

Previsioni degli astri per la giornata di martedì 4 agosto: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non permettete agli altri di prendere decisioni al posto vostro: sapete bene quanto questo vi darebbe fastidio! L'ansia e le insicurezze che vi portate dentro vi stanno esaurendo; affrontate i vostri timori e ritroverete subito la serenità. L'istinto, in questo momento, vale più di qualsiasi logica impeccabile: fidatevi delle vostre sensazioni profonde, perché sapete già di cosa avete davvero bisogno.

Lasciate andare il bisogno di gestire ogni dettaglio e permettete alla sorte di fare il suo corso. Voto: 6,5

Capricorno – Il passato torna a bussare alla vostra porta attraverso un messaggio, una chiamata o un incontro inatteso. Se sentite un po' di fatica, concedetevi una pausa: tirare il freno non rovinerà quello che avete costruito. In questo periodo potete contare su una carica straordinaria e su una grande fiducia in voi stessi, capaci di scivolare sopra ogni negatività. L'oroscopo vi consiglia di andare avanti per la vostra strada con determinazione senza curarvi dei giudizi altrui: state facendo la scelta giusta, continuate così! Voto: 9

Acquario – Tutta la vostra attenzione è assorbita dai progetti di lavoro e dalla gestione familiare.

Vi attendono confronti e discussioni importanti per la vostra carriera: affrontateli con cura. Non dovete per forza ascoltare il parere di chiunque, specialmente di chi non è neutrale, ma cercate di non creare attriti inutili. Puntate sul valore dei rapporti umani: cercate un punto d'incontro, collaborate e mostratevi aperti alle esigenze altrui. Voto: 7,5

Pesci – All'orizzonte si prospettano nuove strade: tenete gli occhi aperti e ascoltate ciò che vi circonda per cogliere al volo l'occasione giusta. Vi trovate in perfetto equilibrio tra quello che desiderate e la realtà delle cose, vi mancherebbe solo un po' di movimento fisico per stare al top! La noia sarà solo un ricordo in una giornata densa di contatti, dove la vostra parlantina farà la differenza. Amate stare in mezzo alla gente e ricevere conferme, e oggi ne avrete in abbondanza. Voto: 8,5