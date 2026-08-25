Secondo l'oroscopo del weekend 29-30 agosto 2026 il Toro ha molta curiosità nei confronti di una persona, il Cancro può fare un'incontro stimolante e l'Acquario deve regalare più amore alla dolce metà.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con il partner è fondamentale parlare apertamente. Sul campo lavorativo si possono presentare delle opportunità davvero interessanti. L'intero fine settimana è caratterizzato da tanta energia.

Toro: finalmente si possono superare delle incomprensioni con la dolce metà.

Chi ha conosciuto per caso una persona ha molta curiosità. Un pizzico di prudenza sulla sfera professionale è necessaria.

Gemelli: nel weekend sono probabili delle piccole incomprensioni. Sulla relazione sentimentale è presente più tranquillità. Chi deve fare degli acquisti è molto pensieroso.

Cancro: con lucidità si può risolvere una questione economica. Nel fine settimana possono arrivare degli sviluppi sulla sfera lavorativa. Un incontro stimolante è vissuto da chi cerca l'anima gemella.

Leone: un segnale positivo è in arrivo dal partner. Il giudizio delle persone possono fare innervosire i cuori solitari. Sul lavoro sono possibili delle intuizioni importanti.

Vergine: in questo momento si può essere estremamente vulnerabili.

Chi fa parte di una coppia ha un'atteggiamento diverso nei confronti della dolce metà. Sul lavoro, degli aiuti sono davvero preziosi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da tempo ha veramente molta sicurezza. Dal fronte finanziario sono in arrivo delle agevolazioni. Per tutti i tipi di lavoro è un periodo ottimo.

Scorpione: per chi cerca l'amore è un momento critico. Sulla relazione amorosa è presente una buona dose di fortuna. Un nuovo percorso di lavoro è difficile da intraprendere.

Sagittario: insieme alla famiglia si possono avere delle discussioni importanti. Chi si è sposato da poco, continua ad essere emozionato. Dei chiarimenti sono probabili sulla sfera professionale.

Capricorno: una buona energia hanno i single.

L'unica vera ricchezza è senza nessun dubbio la persona amata. In questo momento è molto utile un controllo dal medico.

Acquario: nella vita affettiva è presente molta tranquillità. Nel weekend è importante regalare più amore al partner. Una riunione di lavoro può creare un leggero nervosismo.

Pesci: senza timore si può affrontare la dolce metà. Ci sono tanti buoni propositi che riguardano il futuro. Il desiderio di viaggiare è davvero forte.