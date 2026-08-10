Secondo l'oroscopo dell'11 agosto 2026 il Cancro può essere di malumore, il Leone ha pochi amici e l'Acquario è irritato.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in questo momento è possibile essere molto intellettuali. Una profonda amicizia può essere trasformata in amore. Una grande stanchezza può emergere a fine giornata.

Toro: chi è in coppia può fare tante nuove esperienze. Chi è in vacanza può vivere delle emozioni davvero intense. L'aria condizionata può causare dei leggeri malesseri.

Gemelli: chi ha una relazione di vecchia data è impegnato a ristrutturare casa. I single possono trascorrere una serata molto speciale. L'obbiettivo finale è avere un fisico invidiabile.

Cancro: dopo un lungo viaggio si può essere di malumore. I single hanno degli amici selezionati. Durante la giornata è possibile essere raffreddati.

Leone: chi cerca l'amore ha pochi amici su cui contare. Chi lavora in proprio è determinato di fronte ad alcuni problemi. Salute e bellezza, non possono mancare in questo periodo.

Vergine: sono in arrivo delle buone notizie. Chi ha incontrato l'amore è molto euforico. Per chi è in ferie è una giornata felice.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: questo è il momento più adatto per organizzare un viaggio insieme alla dolce metà.

Alcune preoccupazioni può portare l'ambito economico. La figura fisica è perfetta e l'umore molto spensierato.

Scorpione: una vecchia fiamma è pronta a sconvolgere l'umore dei single. In amore è probabile essere lenti e anche molto riflessivi. Dei piccoli dubbi può portare la sfera professionale.

Sagittario: la malinconia può comparire improvvisamente. Le carezze sono dedicate esclusivamente alla persona amata. Chi ha pensato di tinteggiare casa è tanto impegnato.

Capricorno: una nuova persona può rendere felici i single. Durante la giornata è probabile una bella dichiarazione d'amore al partner. La rivalità può portare dei rallentamenti sul lavoro.

Acquario: chi è maturo è abbastanza irritato.

Degli argomenti interessanti si possono iniziare con la famiglia. Con un nuovo collega c'è veramente molta complicità.

Pesci: in questo periodo si può soffrire di solitudine. Sulla sfera sentimentale è presente tanta pressione in alcune scelte. La sfera professionale è in grado di regalare dei buoni guadagni.