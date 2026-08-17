Secondo l'oroscopo del 18 agosto 2026 l'Ariete ha delle segrete insicurezze, i Gemelli possono perdonare il partner e il Leone può commettere degli errori.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi cerca l'amore ha delle insicurezze segrete. In amore si può attraversare un periodo davvero faticoso. Per il lavoro è una giornata favorevole in tutti i sensi.

Toro: chi fa parte di una coppia può pianificare con il partner, tanti progetti per l'autunno. Finalmente i single sono pronti a fare un passo definitivo.

Per chi è ritornato dalle vacanze, ricominciare la solita routine è difficile.

Gemelli: chi ha una relazione può perdonare la dolce metà. Ci possono essere delle belle soddisfazioni sulla sfera professionale. L'aspetto in questo momento è davvero invidiabile.

Cancro: si può vivere una bellissima giornata insieme alla persona amata. La fiducia è pronta a contagiare anche la famiglia. Sul campo lavorativo ci sono alcuni disappunti da risolvere.

Leone: in questo periodo si possono commettere tanti errori. Tutta l'attenzione va dedicata alla dolce metà. Chi lavora in proprio, ha una grande confusione in testa.

Vergine: una leggera possessività è presente sulla relazione amorosa. Bisogna stare attenti perché con gli amici è presente molta rivalità.

Sul lavoro, i guadagni sono veramente buoni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: insieme al partner si può iniziare la giornata con entusiasmo. Gli occhi in questo momento sono veramente luminosi. La vitalità e l'energia risultano essere ottimi.

Scorpione: per i single, l'amore può essere all'orizzonte. Sul piano lavorativo ci sono tanti impegni da affrontare. Per il futuro, le prospettive sono molto interessanti.

Sagittario: le idee in questa giornata sono troppo confuse. In alcune questioni importanti è probabile avere dei dubbi. Molto successo è in arrivo dalla sfera professionale.

Capricorno: i cuori solitari hanno tanti obbiettivi da raggiungere. Una nuova amicizia è stimolante e soprattutto interessante.

La forma è ottima, ma possono emergere dei lievi malesseri passeggeri.

Acquario: il perfezionismo può rendere unici i single. Con la persona amata si può essere leggermente arrabbiati. Sull'ambito lavorativo si possono fare delle mosse intelligenti.

Pesci: con gli amici si possono iniziare dei discorsi interessanti. Con la giusta lucidità si può affrontare la famiglia. Chi parte per le ferie, ama stare a contatto con la natura.