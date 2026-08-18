Secondo l'oroscopo del 20 agosto 2026 i Gemelli hanno complicità con gli amici, il Leone può ricevere dei teneri abbracci e e la Vergine è molto incerta in amore.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la sfera sentimentale è meno brillante del solito. Si possono vivere dei momenti allegri insieme a tutta la famiglia. Chi lavora nella ristorazione è abbastanza stanco.

Toro: in amore si può affrontare una giornata impegnativa. Le polemiche con gli amici sono davvero infinite. Un progetti di lavoro è molto meglio del previsto.

Gemelli: a causa di alcune sciocchezze, la dolce metà può allontanarsi. Con alcuni amici si può avere una bella complicità. Delle persone incompetenti possono fare innervosire chi lavora in proprio.

Cancro: la giornata insieme alla dolce metà va programmata con calma. Chi lavora all'estero e non può raggiungere la famiglia, può avere una lieve malinconia. Lo stress in questo momento è incomprensibile.

Leone: gli abbracci con gli amici sono molto teneri. I pensieri in amore sono più positivi del passato. Il fisico è forte e l'umore abbastanza contento.

Vergine: dei momenti di incertezza sono presenti sulla relazione amorosa. Dei ricordi possono emergere improvvisamente e portare tristezza. Per il campo lavorativo è una giornata attiva.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: il carisma in questo periodo è irresistibile. La passione per il partner è più intensa del previsto. Gli affari lavorativi procedono molto bene.

Scorpione: gli amici in questo momento sono affettuosi. Sul fronte sentimentale procede tutto alla perfezione. Sulla sfera professionale è necessario essere responsabili.

Sagittario: i cuori solitari hanno una bella armonia con l'intero gruppo di amici. La carica energetica è davvero soddisfacente. Un po' di attività fisica può tonificare e soprattutto rilassare.

Capricorno: delle romantiche fantasie sono possibili in questa giornata. Dei malumori fastidiosi sono probabili con alcuni parenti. Chi lavora in proprio può avere la possibilità di avere un trasferimento.

Acquario: l'intesa con la persona amata è speciale. Gli investimenti possono avere tanto successo. Chi studia all'estero può avere dei momenti di malinconia.

Pesci: una riflessione profonda è possibile sulla sfera sentimentale. I pensieri di chi è solo da tempo sono tristi. Sull'ambito professionale si può essere molto dinamici.