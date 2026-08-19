Secondo l'oroscopo del 21 agosto 2026 il Toro è particolarmente vivace, il Cancro può avere delle rivalità con la famiglia e lo Scorpione non deve sottovalutare un corteggiamento.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: le idee in questo momento sono molto chiare. Chi cerca l'amore può conquistare una persona speciale. Sul lavoro può iniziare la fase più rilassante del periodo estivo.

Toro: si può essere vivaci insieme a delle persone conosciute di recente. Chi è in vacanza è impegnato tra i vari spostamenti e le escursioni.

La tensione nervosa può farsi sentire a livello digestivo.

Gemelli: è possibile divertirsi, ma senza esagerare troppo. Gli amici dei cuori solitari sono veramente buoni. Il lavoro per il momento è in pausa, ma i tanti pensieri sono presenti.

Cancro: alcune rivalità sono possibili con la famiglia. Le battute possono fare divertire la dolce metà. Sul piano finanziario sono in arrivo delle novità.

Leone: i malumori in amore sono causati dalla troppa possessività. Chi è solo da troppo tempo si sente condizionato dalla famiglia. Con molta passione si può affrontare la giornata lavorativa.

Vergine: sulla relazione sentimentale ci sono degli stimoli molto interessanti. In questo momento, i single possono fare delle cose originali.

Chi lavora in proprio può rimpiangere il passato.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha rinunciato alle ferie è malinconico. I separati sono finalmente pronti a incominciare da zero. Chi lavora come animatore, continua ad essere spensierato.

Scorpione: i cuori solitari non devono mai sottovalutare un nuovo corteggiamento. Sulla relazione amorosa è probabile una grande bufera. Sul lavoro è importante comunicare e affrontare la giornata con tranquillità.

Sagittario: chi cerca l'amore è pronto a conoscere delle facce simpatiche. Delle raccomandazioni sono dedicate alle persone più anziane. L'ambiente di lavoro risulta essere molto bello.

Capricorno: in viaggio possono iniziare delle interessanti amicizie.

L'immagine di chi lavora in proprio è determinata. La forma fisica è buona, ed è presente un totale benessere.

Acquario: con passione e intensità si può vivere la relazione con il partner. La timidezza può rovinare la giornata dei cuori solitari. Un viaggio di lavoro va affrontato con l'animo molto tranquillo.

Pesci: una battaglia è affrontata con l'intera famiglia. Nei confronti della dolce metà è probabile essere sensibili. In splendida forma è il fisico, invece l'umore è molto più felice del previsto.