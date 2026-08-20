Secondo l'oroscopo del 22 agosto 2026 l'Ariete ha tanta dolcezza nel cuore, il Toro è maturo e la Vergine può avere dei piccoli imprevisti.
Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: qualcosa di dolce è presente nel cuore di chi fa parte di una coppia. Attenzione perché con la famiglia è meglio recuperare il tempo perduto. Dei buoni risultati finali sono in arrivo dal lavoro.
Toro: si può essere molto più maturi del solito. Senza nessun rancore si possono affrontare dei vecchi amici. Chi lavora nella ristorazione può assistere a una leggera flessione, derivata dalla stagione.
Gemelli: in amore, la persona più importante può regalare degli ottimi consigli. In questo momento è necessario riflettere in solitudine. I guadagni sul lavoro possono crescere velocemente.
Cancro: sulla sfera sentimentale si può realizzare un progetto molto bello. Un nuovo rapporto di amicizia è rassicurante e soprattutto forte. Un comune malessere è veramente fastidioso.
Leone: l'energia sulla relazione amorosa è molto positiva. Con il buon senso è possibile risolvere tante cose. A causa dell'alimentazione scorretta, lo stomaco è sottosopra.
Vergine: con molto dispiacere è possibile salutare un amico che ha finito le vacanze. Un piccolo imprevisto è probabile nel tardo pomeriggio. Più impegnativa del solito è la sfera professionale.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: i single possono fare degli acquisti in modo molto impulsivo. Con precisione si possono risolvere dei problemi di lavoro. La sfera economica richiedete più attenzione del previsto.
Scorpione: il pessimismo può affliggere chi è solo da tempo. La tensione nervosa può creare dei seri problemi con la dolce metà. Sull'ambito lavorativo si può essere un po' troppo esagerati.
Sagittario: una sorpresa è in arrivo per chi cerca l'amore. Chi lavora in proprio ha una conoscenza davvero profonda. L'ottimo umore in questo momento non passa inosservato.
Capricorno: un viaggio con il partner può essere veramente intrigante. La curiosità dei single è veramente ad alti livelli.
Una proposta interessante è in arrivo dall'ambito professionale.
Acquario: con alcuni amici si possono condividere le proprie idee. La sfera sentimentale risulta essere veramente tenera. Finalmente sul lavoro, il successo è davvero garantito.
Pesci: chi fa parte di una relazione è ambizioso. Per i single è arrivato il momento di dire solamente la verità. Sul campo lavorativo può emergere più stanchezza del previsto.