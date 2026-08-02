Secondo l'oroscopo del 4 agosto 2026 l'Ariete può illudere la persona amata, il Leone può avere tanta serenità e il Capricorno ha delle strane sensazioni in amore.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile illudere la dolce metà. I cuori solitari hanno molta motivazione per affrontare questa giornata. Sul lavoro è fondamentale non parlare male dei superiori.

Toro: un chiarimento con il partner può essere risolutivo. I single possono mostrare le proprie debolezze alla famiglia.

Sulla sfera professionale è il momento ideale per dedicarsi a un nuovo progetto.

Gemelli: è possibile dire una piccola bugia alla persona amata. Chi inizia un flirt può dimenticare i vari problemi. La mente di chi lavora deve essere completamente libera.

Cancro: in questo periodo è opportuno affrontare un argomento molto importante. Chi fa parte di una coppia è leale con il partner. Alcune distrazioni sono possibili nel corso di questa giornata.

Leone: chi è solo da tempo si sente molto sereno. In amore è il periodo ideale per fare delle cose nuove. Sulla sfera lavorativa è possibile esporre un progetto.

Vergine: è possibile essere attratti da una nuova persona. La relazione amorosa ha più comunicazione del solito.

Rimangono poche ore, per consegnare un progetto innovativo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: si può portare la dolce metà in un posto davvero meraviglioso. Chi cerca l'amore può fare colpo, ed essere felice. Tante sorprese può regalare la sfera professionale.

Scorpione: la giornata può rendere più sensuali i cuori solitari. Chi ha una relazione deve cercare di non offendere il partner. Una comunicazione sul lavoro è favorevole.

Sagittario: si può ritrovare l'intesa con la persona amata. Sull'ambito lavorativo, i ritmi sono troppo sostenuti. Dopo una crisi personale, è importante rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli.

Capricorno: i single hanno tanti problemi da risolvere.

In amore sono presenti delle strane sensazioni. Sul campo lavorativo è fondamentale procedere con decisione.

Acquario: il rapporto di coppia può essere rafforzato con il dialogo. I single hanno voglia di affrontare delle sfide nuove. Un leggero malessere può essere veramente molto fastidioso.

Pesci: i sentimenti in questa giornata sono favoriti. In delle questioni economiche è importante usare tanta prudenza. Con il giusto riposo si può assistere a un miglioramento della salute.