Secondo l'oroscopo del 5 agosto 2026 il Toro ha il carattere impulsivo, i Gemelli possono rimanere illusi da una persona e il Cancro può affrontare delle ingiustizie.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: all'intera famiglia è importante dare tanta attenzione. I single possono affrontare una giornata decisamente molto positiva. Estremamente pesante risulta essere la sfera lavorativa.

Toro: il carattere dei single è veramente impulsivo. Si possono vivere delle nuove avventure con molta pigrizia.

Sul lavoro si possono scambiare delle impressioni in modo tranquillo.

Gemelli: qualcuno può illudere chi è solo da tempo. Rimproveri irritanti provengono proprio dal partner. Lo stipendio in questo momento è veramente buono.

Cancro: delle ingiustizie sono probabili durante la giornata. Chi ha una relazione può diventare più possessivo del passato. La creatività può avere degli alti e bassi improvvisi.

Leone: i rapporti con la famiglia sono soddisfacenti. In questo periodo si può avere un grande senso del dovere. Dei momenti positivi sono previsti sul campo lavorativo.

Vergine: con tenerezza si può affrontare una certa questione con la persona amata. I single sono emotivi insieme ad alcuni amici.

L'energia in questo momento è davvero molto sottile.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: una dolce pigrizia può accompagnare l'intera giornata. Alcuni inviti sono accettati con estremo piacere. Chi si trova in vacanza può avere delle buone ispirazioni che riguardano il lavoro.

Scorpione: delle idee meravigliose possono avere i single. Le finanze stanno affrontando un periodo complicato. Delle escursioni culturali risultano essere interessanti.

Sagittario: i cuori solitari sono circondati da persone molte belle. Chi fa parte di una coppia è sereno e soprattutto allegro. Questa è la giornata ideale per aiutare delle persone in difficoltà.

Capricorno: agli occhi degli amici si può essere impenetrabili.

Degli obbiettivi ambiziosi possono essere raggiunti. Un malessere causato dal condizionatore può rovinare alcuni momenti della giornata.

Acquario: la vita sociale è più intensa del previsto. Alcune urgenze sono probabili insieme alla famiglia. Chi lavora in proprio può perdere velocemente la credibilità.

Pesci: una giornata stimolante può essere affrontata con la dolce metà. Sul lavoro è probabile annullare improvvisamente vari impegni. Chi viaggia può avere dei leggeri malesseri.