L'energia dell'oroscopo di domenica 2 agosto non sarà uguale per tutti. C'è chi sentirà il bisogno di rallentare, chi avrà voglia di partire senza una meta precisa e chi, invece, approfitterà del tempo libero per rimettere ordine tra pensieri e progetti.

Il passaggio della Luna dai Pesci all'Ariete accompagna il cambio di passo: la mattinata invita all'ascolto, il pomeriggio chiede più coraggio e iniziativa. Intanto Mercurio, tornato diretto, aiuta a sciogliere alcuni dubbi che nelle ultime settimane avevano rallentato comunicazioni e decisioni, mentre Venere in Vergine continua a privilegiare i gesti concreti rispetto alle grandi dichiarazioni.

Oroscopo di domenica 2 agosto: le previsioni segno per segno

Ariete: Nel pomeriggio l'umore cambia marcia e diventa difficile restare con le mani in mano. Se una proposta arriva all'ultimo momento, vale la pena prenderla in considerazione. In amore basta poco per ritrovare complicità, mentre una questione professionale che sembrava essersi arenata riprende lentamente quota grazie a un confronto chiarificatore. Un pizzico di fortuna accompagna gli spostamenti. Voto - 8️⃣

Toro: Non serviranno grandi programmi per vivere una bella domenica. Saranno i dettagli a fare la differenza: una tavola apparecchiata con cura, una passeggiata, una chiacchierata che rimette tutto al proprio posto. Chi lavora anche oggi riceverà apprezzamenti sinceri, mentre chi è in ferie inizierà a vedere con maggiore chiarezza un progetto da sviluppare nelle prossime settimane.

Voto - 8️⃣

Gemelli: Vi accorgerete che qualcuno si aspetta una risposta rimasta in sospeso. Rimandare ancora non sarà la soluzione migliore. I sentimenti chiedono sincerità, senza battute usate per evitare gli argomenti più delicati. Sul lavoro conviene annotare un'idea nata quasi per caso: potrebbe diventare utile molto prima del previsto. Voto - 7️⃣

Cancro: Certe preoccupazioni stanno finalmente perdendo peso. Mercurio torna a rendere più semplice spiegare ciò che provate e questo migliora anche il clima in famiglia o nella coppia. Un contatto professionale, magari trascurato nelle scorse settimane, potrebbe tornare a farsi vivo con una proposta interessante. La serenità sarà il vostro vero colpo di fortuna.

Voto - 8️⃣

Leone: Non avrete bisogno di cercare attenzione: saranno gli altri ad avvicinarsi spontaneamente. Il cielo premia chi sa condividere senza imporsi. Una buona intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una questione pratica o economica legata al lavoro, mentre in amore è il momento ideale per lasciar parlare i fatti più delle promesse. Voto - 8️⃣

Vergine: Qualcuno potrebbe sorprendervi con un invito che inizialmente non vi convincerà. Accettarlo potrebbe essere la scelta migliore della giornata. Venere rende più solidi i rapporti costruiti sulla fiducia, mentre sul piano professionale sarà utile rivedere un dettaglio prima di riprendere un'attività nella nuova settimana. Voto - 8️⃣

Bilancia: Le parole troveranno il tono giusto e questo vi permetterà di chiudere una piccola incomprensione senza trascinarla oltre.

I single saranno più disponibili a lasciarsi conoscere, ma attenzione alla Luna in opposizione. Chi ha un'attività in proprio potrebbe ricevere una conferma incoraggiante. Anche le questioni economiche iniziano a dare segnali più rassicuranti. Voto - 7️⃣

Scorpione: Non tutto merita una risposta immediata. Alcune situazioni si risolveranno da sole se eviterete di alimentare inutili polemiche. In coppia servirà maggiore elasticità, mentre sul lavoro qualcuno potrebbe chiedervi un'opinione proprio perché riconosce la vostra esperienza. La giornata migliora sensibilmente dalla sera. Voto - 7️⃣

Sagittario: Il desiderio di cambiare aria sarà difficile da ignorare. Anche una semplice gita o qualche ora fuori casa riusciranno a restituirvi entusiasmo.

Le relazioni diventano più spontanee e una conoscenza recente potrebbe riservare sviluppi inattesi. Un'idea nata durante il tempo libero potrà trasformarsi in un'opportunità professionale dopo l'estate. Voto - 8️⃣

Capricorno: Invece di pensare a ciò che manca, provate a osservare quanto avete costruito negli ultimi mesi. Questo cambio di prospettiva vi renderà più sereni anche nei rapporti affettivi. Un piccolo impegno lavorativo richiederà attenzione, ma sarà gestito con la consueta affidabilità. Evitate soltanto di portarvi dietro tensioni ormai superate. Voto - 7️⃣

Acquario: Le coincidenze avranno qualcosa da insegnarvi. Un incontro casuale, un messaggio o una notizia ascoltata quasi distrattamente potrebbero accendere un'idea destinata a crescere.

L'amore ritrova leggerezza, mentre chi sta cercando nuovi sbocchi professionali farà bene a mantenere aperti tutti i contatti. Voto - 8️⃣

Pesci: La mattinata invita a seguire l'istinto, il pomeriggio chiede invece decisioni più concrete. Questo equilibrio vi permetterà di affrontare con lucidità una questione personale rimasta aperta. In amore fate attenzione a Venere in opposizione, mentre un chiarimento legato al lavoro vi farà iniziare la nuova settimana con uno stato d'animo decisamente migliore. Voto - 7️⃣