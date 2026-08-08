L'oroscopo di domenica 9 agosto 2026 propone una giornata in cui saranno le emozioni a guidare molte scelte. La Luna nel segno del Cancro, unita alla presenza di Marte, accentua sensibilità, intuito e desiderio di proteggere gli affetti più cari. Nel frattempo, Venere in Bilancia favorisce il dialogo e rende più semplici i chiarimenti sentimentali, mentre Sole, Mercurio e Giove in Leone continuano a sostenere entusiasmo, creatività e voglia di guardare avanti.

Il cielo sorride in particolare a Cancro, Leone, Scorpione e Pesci, mentre Capricorno e Ariete dovranno gestire qualche tensione con maggiore pazienza.

Previsioni oroscopo domenica 9 agosto segno per segno

Ariete: Non sarà una domenica da vivere tutta d'un fiato. Qualche impegno familiare oppure una questione lasciata in sospeso potrebbe riportare l'attenzione su ciò che avete cercato di rimandare negli ultimi giorni. La Luna e Marte dal Cancro vi chiedono di non reagire d'istinto, soprattutto nei rapporti più delicati. Forse cambiare ambiente potrebbe farvi bene. Chi lavora anche nei festivi riuscirà comunque a togliersi una piccola soddisfazione. Voto 7️⃣

Toro: Le persone che vi circondano apprezzeranno la vostra disponibilità e qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio o un aiuto. La Luna in Cancro rende più piacevoli i rapporti con parenti e amici, mentre Venere in Bilancia favorisce l'organizzazione della settimana che sta per iniziare.

Un invito ricevuto all'ultimo momento potrebbe regalarvi una domenica diversa dal previsto. Voto 8️⃣

Gemelli: Sarà difficile restare fermi, anche se la Luna lascia il vostro segno. Continuerete ad avere voglia di muovervi, organizzare qualcosa o sentire persone che non incontrate da tempo. Prima di accettare una proposta, però, valutate bene ogni dettaglio. In amore non mancheranno occasioni per recuperare complicità, mentre sul fronte pratico arriverà un'idea utile in vista dei prossimi impegni. Voto 7️⃣

Cancro: Finalmente il cielo torna a sostenervi. La Luna nel segno, sostenuta da Marte, vi rende più determinati ma anche più autentici nell'esprimere ciò che provate. Una situazione che vi aveva lasciato qualche dubbio potrà essere chiarita senza inutili tensioni.

Chi vive una relazione stabile ritroverà intesa e complicità, mentre i single saranno più aperti a nuove conoscenze. Anche un progetto personale potrà riprendere slancio. Voto 9️⃣

Leone: Non avrete bisogno di grandi gesti per farvi notare. Sole, Mercurio e Giove continuano a sostenere il vostro segno e vi permettono di affrontare ogni situazione con sicurezza. La domenica sarà ideale per programmare un'iniziativa, organizzare un viaggio oppure dedicare più tempo alle persone che condividono i vostri obiettivi. In amore una conversazione potrebbe rafforzare un rapporto importante. Voto 9️⃣

Vergine: Lasciate da parte la voglia di controllare tutto. Questa domenica vi invita a vivere i rapporti con maggiore spontaneità, senza cercare sempre risposte immediate.

Venere ha lasciato il vostro segno, ma vi consegna una maggiore consapevolezza nei sentimenti. Un confronto con una persona fidata vi aiuterà a vedere una situazione da un'altra prospettiva. Voto 7️⃣

Bilancia: Venere nel segno vi rende più affascinanti e disponibili al dialogo, ma la Luna in Cancro potrebbe rendere più delicati alcuni rapporti familiari. Evitate di farvi coinvolgere in discussioni che non vi appartengono. Chi è single avrà comunque buone possibilità di vivere un incontro piacevole, mentre le coppie troveranno il modo di recuperare armonia nel corso della serata. Voto 7️⃣

Scorpione: L'umore sarà decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi. La Luna in Cancro crea un clima favorevole ai segni d'Acqua e vi aiuta a guardare avanti con maggiore fiducia.

Sarà una domenica utile per chiarire una questione sentimentale oppure per riavvicinarvi a una persona con cui c'erano state alcune incomprensioni. Anche sul piano personale sentirete di avere le idee molto più chiare. Voto 8️⃣

Sagittario: La giornata scorrerà senza particolari ostacoli, ma sarà meglio non pretendere troppo da chi vi sta accanto. Un programma potrebbe cambiare all'ultimo momento e sarà inutile irrigidirsi. Piuttosto, approfittate del tempo libero per dedicarvi a un interesse che avete trascurato nelle ultime settimane. Una buona notizia potrebbe arrivare in serata. Voto 7️⃣

Capricorno: La Luna opposta dal Cancro vi invita a prestare maggiore attenzione ai rapporti di coppia e alle collaborazioni.

Qualcuno potrebbe chiedervi una disponibilità che non avete intenzione di concedere e sarà importante spiegare con calma le vostre ragioni. Sul piano pratico la giornata resterà comunque costruttiva, purché evitiate inutili tensioni. Voto 6️⃣

Acquario: Le amicizie e la vita sociale continueranno a regalarvi soddisfazioni, ma questa domenica richiederà anche un po' di organizzazione. Prima di lanciarvi in nuovi progetti, cercate di sistemare ciò che è rimasto in sospeso. Venere favorisce i contatti e rende più semplice fare pace dopo un piccolo malinteso. La serata sarà piacevole. Voto 7️⃣

Pesci: Le emozioni saranno la vostra bussola e, per una volta, seguirle potrebbe rivelarsi la scelta migliore.

La Luna in Cancro rafforza intuito e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche le esigenze di chi amate. Venere in Bilancia invita a lasciarvi alle spalle vecchi rancori, mentre il lavoro può attendere ancora qualche ora. Concedetevi una domenica di vero relax. Voto 8️⃣